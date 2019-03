Favoritų užduotis – išlaikyti turimą persvarą 

UEFA Čempionų lygoje prasideda antrasis aštuntfinalio varžybų ratas. Pajėgiausiame futbolo klubų turnyre šią savaitę ims aiškėti pirmieji ketvirtfinalio dalyviai.

Kai kuriems klubams atsakomosiose rungtynės reikia tik išsaugoti pirmuose mačuose įgytą solidų pranašumą, kitiems teks labiau stengtis norint patekti į geriausiųjų aštuonetą.

„Borussia“ nepanikuoja

Didelį žingsnį link ketvirtfinalio po pirmųjų rungtynių žengė Londono „Tottenham“ futbolininkai – namie jie 3:0 nugalėjo Dortmundo „Borussios“ komandą. Tai – didžiausia šiemet vienos komandos persvara pirmame aštuntfinalio varžybų rate.

„Tottenham“ namie tikėjosi laimėti, bet rezultatas 3:0 pranoko jų lūkesčius. Ypač kai du įvarčius Janas Vertonghenas ir Fernando Llorente įmušė per paskutines septynias rungtynių minutes. Todėl po finalinio teisėjo švilpuko treneris Mauricio Pochettino negalėjo nuslėpti plačios šypsenos.

„Labai didžiuojuosi savo komanda, kuri atliko nuostabų darbą. Turime neįtikėtinai talentingų žaidėjų, ir žmonės pernelyg dažnai nuvertina juos, nepasitikėdami mūsų komandos galimybėmis“, – prieš tris savaites džiaugėsi M. Pochettino.

Rezultatas „Tottenham“ komandai palankus. Tačiau prieš kelionę į Dortmundą M. Pochettino perspėjo žaidėjus: „Dar laukia daug darbo. Būtų klaida manyti, kad viskas išspręsta. Dortmunde žaisti visiems būna labai sunku.“

Viso pasaulio žiūrovų akivaizdoje „Ajax“ žaidėjų entuziazmas turėjo užkariauti futbolo entuziastų širdis.

„Tottenham“ įrodė, kad „Borussia“ yra pažeidžiama. Iki tol šveicaro Lucieno Favre'o auklėtiniams viskas ėjosi puikiai, bet pastaruoju metu jo komanda stringa. Vokietijos čempionate L. Favre'o ekipos pranašumas prieš Miuncheno „Bayern“ baigia ištirpti, o Čempionų lygoje šį vakarą reikia tobulo pasirodymo ir pergalės keturių įvarčių skirtumu.

„Mums būtina sugrįžti į tą kelią, kuriame buvome ir tvirtai jautėmės kelis pastaruosius mėnesius“, – teigė Dortmundo klubo žaidėjų padalinio direktorius Sebastianas Kehlis.

„Borussia“ pirmosiose rungtynėse Londone praleido 3 įvarčius, kai grupės varžybų etape varžovai kamuolį į jų vartus siuntė vos du sykius.

„Londone buvo trečios iš eilės rungtynės, kai praleidome tris įvarčius. Atrodo, kad nustojome žaisti futbolą. Privalome eliminuoti klaidas, nes tokio lygio rungtynėse varžovai už jas visuomet baus įvarčiais“, – tikino S. Kehlis.

Tuo metu L. Favre'as ragino nepanikuoti: „Nesėkmingo žaidimo atkarpos yra futbolo dalis. Mes išsiaiškinsime klaidas ir pašalinsime trūkumus. Man tai nekelia panikos. Ilgo sezono metu kartais ne viskas būna tobula. Tokiomis akimirkomis privalome dirbti sunkiau ir kruopščiau.“

Klubo "Roma" talentas 19-metis Nicolo Zaniolo Čempionų lygoje įmušė pirmuosius savo įvarčius. / SIPA/Scanpix nuotrauka

S. Ramosas išsisuko

Pastaruosius tris sezonus Čempionų lygoje karaliavęs Madrido „Real“ klubas taip pat priartėjo prie ketvirtfinalio, kai pirmosiose rungtynėse Olandijoje 2:1 įveikė Amsterdamo komandą „Ajax“.

„Ajax“ futbolininkų kovingumas sužavėjo daugelį futbolo gerbėjų, tačiau meistriškumu jie vis tiek neprilygo galingiems varžovams.

„Iš tiesų jie privertė mus aikštėje atiduoti visas jėgas“, – tikino „Real“ treneris Santiago Solari.

Amsterdamo klubo saugas Kasperas Dolbergas pažymėjo, kad tokį rezultatą lėmė puikus „Real“ žaidėjų sugebėjimas pasinaudoti oponentų klaidomis. O šeimininkai savo galimybes švaistė vėjais.

Populiarus olandų dienraštis „de Volkskrant“ apie tas rungtynes rašė: „Viso pasaulio žiūrovų akivaizdoje „Ajax“ žaidėjų entuziazmas turėjo užkariauti futbolo entuziastų širdis. Deja, tas vakaras baigėsi nusivylimu. „Real“ nenusipelnė pergalės, bet išsivežė ją namo.“

Madrido klubui šį vakarą dėl diskvalifikacijos nepadės kapitonas Sergio Ramosas. Apie jo pasirodymą Amsterdame ilgai netilo diskusijos. Pačioje rungtynių pabaigoje S. Ramosas po pražangos užsidirbo geltonąją kortelę puikiai žinodamas, kad dėl jos privalės praleisti atsakomąsias rungtynes. Manoma, jog gynėjas taip pasielgė tyčia, kad gautų papildomo poilsio ir ketvirtfinalio etapą pasitiktų be nuobaudų.

Iškalbingi buvo ir paties S. Ramoso žodžiai, kuriuos jis leptelėjo Ispanijos televizijai po rungtynių: „Meluočiau, jei sakyčiau, kad tai nebuvo suplanuotas veiksmas.“

Tokiu pasakymu susidomėjo UEFA drausmės komitetas, anksčiau ne kartą skyręs ilgesnę diskvalifikaciją futbolininkams, kurie sąmoningai yra rinkę geltonąsias korteles, turėdami tam tikrų išskaičiavimų.

Tiesa, S. Ramoso kaltės įrodyti taip ir nepavyko, o pats futbolininkas vėliau suskubo teisintis: „Tokiose atkakliose rungtynėse visuomet daug veiksmo bei įtampos, o sprendimus priimti privalai per akimirką. Ir jie ne visada būna teisingi.“

Nutildė skeptikus

Rytoj ketvirtfinalyje gali atsidurti ir Prancūzijos čempionai Paryžiaus PSG. Jie pirmosiose aštuntfinalio rungtynėse Anglijoje 2:0 įveikė „Manchester United“ klubą. Po šios nesėkmės „Man United“ treneris Ole Gunnaras Solskjaeras prabilo apie meistriškumo prarają tarp abiejų komandų.

Namie PSG futbolininkams belieka sutvarkyti formalumus ir nepralaimėti varžovams 3 įvarčių skirtumu.

Mančesteryje pavyzdingai sužaidusi Paryžiaus ekipa pergalę pasiekė be didžiausios savo žvaigždės Neymaro. Brazilas gydosi pėdos traumą ir į aikštę veikiausiai grįš tik balandį. Dėl to abejota prancūzų galimybėmis laimėti, bet jie nutildė skeptikus, teigiančius, kad PSG be Neymaro yra lengvai pažeidžiami.

„Žmonės turėtų liautis nerimauti ir kurti bauginančias istorijas apie tai, kad esame silpni be Neymaro. Žinoma, jis labai svarbus komandai. Tačiau įrodėme, kad esame gana geri ir be jo“, – tvirtino vieną įvartį Mančesteryje pelnęs puolėjas Kylianas Mbappe.

PSG saugas Marco Verratti teigė, kad laimėti pirmąsias rungtynes išvykoje padėjo puikus trenerio Thomaso Tuchelio taktinis pasirengimas.

„Jis palengvino mūsų gyvenimą tiksliai nurodydamas, ką turime daryti ir kokias erdves aikštėje uždengti. Buvome pasirengę labai gerai“, – pažymėjo M. Verratti.

Roma gintis neketina

Viename trečiadienio mače nuspėti kelialapio į ketvirtfinalį laimėtoją gerokai sudėtingiau. Portugalijoje susitiks klubai „Porto“ ir „Roma“. Pirmą susitikimą Romoje rezultatu 2:1 laimėjo šeimininkai. Todėl rytoj portugalams pakaktų minimalios pergalės rezultatu 1:0, o italų klubą visiškai tenkintų lygiosios.

„Esame patenkinti, kad laimėjome pirmąsias rungtynes, nors galėjome tai padaryti didesne persvara. Prieš aštuntfinalį sakiau, kad abiejų komandų galimybės yra vienodos. Dabar nedidelis pranašumas santykiu 51:49 yra mūsų pusėje“, – teigė „Romos“ kapitonas Daniele De Rossi.

Romos klubui pergalę namie atnešė kylanti futbolo žvaigždė 19-metis Nicolo Zaniolo, šeimininkams pelnęs abu įvarčius. Tai pirmieji jo tikslūs smūgiai Čempionų lygoje.

Praėjusią vasarą „Roma“ šį puolėją iš Milano „Inter“ įsigijo už 4,5 mln. eurų. Dabar jo rinkos vertė pakilo kelis kartus.

Italijos klubui rytoj Porto miesto stadione pakaktų lygiųjų, bet jų treneris Eusebio Di Francesco neketina užsidaryti savoje aikštės pusėje.

„Namie sužaidėme solidžiai. Šiek tiek neramina tik praleistas įvartis, aptirpdęs mūsų pranašumą. Vis dar turime persvarą, tačiau Porte didžiausia klaida būtų atsitraukti į gynybą. Ten mėginsime atakuoti“, – žadėjo E. Di Francesco.

Šios savaitės rungtynės

„Real“ (Ispanija) – „Ajax“ (Olandija). Antradienis, 22 val.

„Borussia“ (Vokietija) – „Tottenham“ (Anglija). Antradienis, 22 val.

PSG (Prancūzija) – „Manchester United“ (Anglija). Trečiadienis, 22 val.

„Porto“ (Portugalija) – „Roma“ (Italija). Trečiadienis, 22 val.

