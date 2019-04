Europos čempionate Vilniuje – išskirtinės figūros 

Balandžio 13 ir 14 dienomis Vilniaus „Siemens“ arenoje vyksiančiame 2019 metų Europos viso kontakto karatė čempionate dalyvaus 228 sportininkai iš 25 valstybių.

Į sostinę elitinės kovos sugrįžta po 6 metų pertraukos, 2013-aisiais „Siemens“ arenoje taip pat balandžio 13 ir 14 dienomis vyko pasaulio čempionatas.

Gausiausia bus Lietuvos rinktinės delegacija, nes šeimininkai tradiciškai į visas rungtis gali deleguoti po 3 sportininkus (kitos valstybės – po 2). Antrą vietą tarp gausiausių delegacijų užims Ukraina, trečią – Lenkija.

Vilniuje taip pat išvysime karatė meistrų iš Andoros, Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Belgijos, Bulgarijos, Danijos, Graikijos, Gruzijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Moldovos, Olandijos, Norvegijos, Prancūzijos, Rumunijos, Švedijos, Šveicarijos, Vengrijos ir Vokietijos.

Dvi legendos

Europos čempionato dalyviai kumitė rungtyje varžysis dešimtyje svorio kategorijų. Dalyvių gausa tarp jų išsiskiria vyrų svorio kategorija nuo 65 iki 75 kg, čia sulaukta 28 sportininkų registracijos. Tik vienu dalyviu mažiau bus vyrų svorio kategorijoje nuo 75 iki 85 kilogramų.

Tarp moterų gausiausia bus svorio kategorija virš 65 kg – kovoti užsiregistravo 16 atlečių. Po 14 dalyvių bus 55–60 ir 60–65 kg svorio kategorijose.

Prieš metus Europos čempionatas vyko Vroclave, o ten iškovotų titulų ginti Vilniuje stos 6 karatė meistrai. Tai ukrainietė Aliona Veresniak (iki 50 kg), lietuvė Inga Mikštaitė (55–60 kg), lenkė Monika Zielinska (60–65 kg), gruzinas Andrejus Zinčenka (iki 65 kg), bulgaras Valerijus Dimitrovas (75–85 kg) ir lietuvis Eventas Gužauskas (virš 95 kg).

Gausiausia bus Lietuvos rinktinės delegacija, nes šeimininkai tradiciškai į visas rungtis gali deleguoti po 3 sportininkus.

Tarp čempionato dalyvių titulų gausa išsiskiria V. Dimitrovas, karatė pasaulyje turintis gyvos legendos statusą. Daug metų žemyne nenugalimas 17 kartų Europos ir 3 kartus pasaulio čempionas šiemet švęs jau 38-ąjį gimtadienį.

Vis dėlto V. Dimitrovas nebus vyriausias dalyvis net savo svorio kategorijoje. Vyriausio kumitė rungties dalyvio vardas atiteks graikui Manui Sietiui, kuriam šią vasarą sueis 43-eji.

Jauniausias vyrų varžybų dalyvis – lietuvis Paulius Žimantas (svorio kategorija virš 95 kg), kuris spalio 12 dieną minės 19-ąjį gimtadienį. Keturiomis dienomis už mūsiškį jaunesnis yra latvis Jurgis Pušmucanas.

Tarp moterų išskirtinė figūra yra I. Mikštaitė. Dešimt kartų Europos ir kartą pasaulio čempionė, panašiai kaip V. Dimitrovas, vis dar yra kietas riešutas bet kuriai varžovei.

Jauniausios moterų kumitė rungties dalyvės vardas atiteks baltarusei Jekaterinai Juškevič, kuri 19-ąjį gimtadienį švęs gruodžio 26-ąją.

Europos čempionatas Vilniuje prasidės balandžio 13-ąją, kai vyks katos, moterų svorio kategorijų iki 50 kg, 50–55 kg ir 55–60 kg bei vyrų svorio kategorijų iki 65 kg ir 65–75 kg varžybos. Čempionato atidarymo ceremonija, parodomosios kovos, pusfinaliai bei finalai prasidės 16.30 val.

Balandžio 14-ąją rungsis moterų 60–65 kg ir virš 65 kg bei vyrų 75–85 kg, 85–95 kg ir virš 95 kg svorio kategorijų dalyviai. Atidarymo ceremonija, parodomosios kovos, pusfinaliai bei finalai prasidės 15 valandą.

2016 metų Europos čempionato dvikovos tarp Valerijaus Dimitrovo (kairėje) ir lietuvio Edgardo Sečinskio akimirka. / Jono Pivoriūno nuotrauka

Pernai raškė medalius

Lietuvos rinktinės sudėtis paaiškėjo po šalies čempionato per keletą atrankos etapų, paskutinis iš jų buvo treniruočių stovykla Druskininkuose. Po jos nuspręsta, kad moterų kumitė rungties varžybose Lietuvai atstovaus Ivona Koreckaja, Raminta Makackaitė, Erika Žeburtovič (visos – iki 50 kg), Emilija Korotkovaitė, Gerda Pekarskaitė, Simona Urbutytė (50–55 kg), Evelina Bidžanova, I. Mikštaitė, Erika Rukšėnaitė (55–60 kg), Magdalena Gustaitytė, Vaiva Kairaitytė, Aneta Meškauskienė (60–65 kg), Diana Balsytė, Brigita Gustaitytė ir Nora Vaznelytė (virš 65 kg).

Vyrų varžybose šalies garbę gins Romualdas Auga, Mantas Chrapačas, Jonas Eimontas (iki 65 kg), Jevgenijus Jurutas, Justinas Kvietka, Domas Sutkus (65–75 kg), Vytautas Cėpla, Kęstutis Radvila, Juras Sokolovas (75–85 kg), Orestas Abazorius, Dominykas Juškevičius, Edgardas Sečinskis (85–95 kg), E. Gužauskas, Antanas Klibavičius ir Paulius Žimantas (virš 95 kg).

Be to, katos rungties varžybose dalyvaus R. Makackaitė, S. Urbutytė, Diana Mačiūtė, Justina Zykutė, Ugnė Daukšaitė, Rima Lisinskaitė, Monika Tydikaitė, Matas Jonauskas, Edvinas Kolmogorovas, Artūras Zavalnas, Artūras Samulis ir Tomas Zienius.

Praėjusiais metais Europos čempionate Vroclave Lietuvos sportininkai iškovojo 11 medalių, tarp jų – 3 aukso. Čempionais tapo Skaistė Venckutė, I. Mikštaitė ir E. Gužauskas. Pastarasis titulą iškovojo itin efektingai – finale labai greitai įspūdingu smūgiu nokautavo daną Brianą Jakobseną.

Tąkart vyrų varžybų finalą pasiekė ir dar vienas lietuvis – J. Sokolovas. Tačiau jam finalas susiklostė priešingai nei E. Gužauskui – lietuvis po labai trumpos kovos ir efektingo lenko Maciejaus Mazuro spyrio pats gavo nokautą.

Vroclave į finalus pateko trys lietuvės. Klaipėdietė S. Venckutė užtikrintai nugalėjo lenkę Anną Bielską, be to, jai per apdovanojimų ceremoniją atiteko ir specialus prizas – geriausios turnyro kovotojos tarp moterų. Šių metų čempionatą ji praleis.

Tituluočiausiai Lietuvos rinktinės narei I. Mikštaitei finale su lenke Marta Luboš žiūrovams pademonstruoti gražios kovos nepavyko, nes ant tatamio dėl neleistinų smūgių nuolat teko lipti medikams. Lietuvos atstovė varžovei ranka į veidą pataikė kartą, o ši tokius draudžiamus smūgius atliko net triskart. Teisėjai pergalę skyrė I. Mikštaitei.

Trečia finalininkė Brigita Gustaitytė tąkart tenkinosi sidabro medaliu. Finale vilnietė po 2 pratęsimų turėjo pripažinti rumunės Andreeos Mercos pranašumą.

Vilniuje savaitgalį kovosiantys E. Sečinskis ir V. Cėpla praėjusiais metais Japonijoje dalyvavo pasaulio čempionate. E. Sečinskis svorio kategorijoje virš 85 kg užėmė trečią vietą. Tąkart vilniečiui teko kovoti 4 kartus, visus – su japonais. V. Cėpla svorio kategorijoje iki 85 kg prasimušė tarp 16 geriausiųjų. Patyrusiam vilniečiui Osakoje teko ant tatamio žengti triskart ir taip pat visose kovose susitikti su Tekančios Saulės šalies atstovais.

Čempionė jaučia įtampą

Lietuvos viso kontakto karatė atstovės visada priklausė tarptautinio lygmens elitui ir nuolat veždavo bei tebeveža prestižinių turnyrų apdovanojimus į gimtinę.

Tituluočiausia Lietuvos kovotoja yra Margarita Čiuplytė – 2 kartus pasaulio ir 6 kartus Europos čempionė. Simboliška, kad antrą kartą planetos čempione sportininkė tapo būtent Vilniuje. Šį kartą M. Čiuplytę taip pat bus galima išvysti ant tatamio – trenere dirbanti tituluota moteris dalyvaus parodomojoje programoje.

Europos čempionato sūkuryje suksis ir kita tituluota kovotoja – 6 kartus Europos čempionė Rita Pivoriūnaitė bus viena renginio vedėjų.

Vienas Lietuvos rinktinės trenerių Ričardas Poška teigia, kad ir šiais metais mūsų šalies sportininkės turėtų džiuginti kovos meno gerbėjus pergalėmis.

Nekantriai čempionato laukia titulą ginsianti I. Mikštaitė. Sportininkė prisipažino gerai besijaučianti, tik įtampos daugiau, nes varžybos vyks gimtojoje šalyje.

„Svarbiausia – gerai nusiteikti psichologiškai, o kūnas viskam parengtas. Laukiu čempionato, norisi kuo greičiau lipti ant tatamio,“ – tikino Inga.

Pagrindine savo konkurente ji laiko M. Luboš, kurią pernai nugalėjo finale.

„Su ja daug kartų santykius aiškinomės. Ji labai tobulėja, jei susitiktume vėl tarpusavyje, lauktų permaininga kova, kurios metu žiūrovams išties būtų ką pažiūrėti, – tvirtino kaunietė. – Dauguma kitų mūsų svorio kategorijos sportininkių yra jaunos. Reikėtų dėmesį atkreipti į vengrę Lili Mezo. Ji jaunimo amžiaus grupėje skynėsi kelią nokautais, tad, manau, Vilniuje bus viena pretendenčių į medalius.“

Reklama