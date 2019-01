Danas Rapšys ners į elito vandenyną 

Pasaulio čempionas ir rekordininkas Danas Rapšys šiais metais turės gerokai daugiau rimtų varžybų, nei kiti Lietuvos plaukimo rinktinės nariai. 23 metų panevėžietis – vienintelis iš Lietuvos – sulaukė kvietimo dalyvauti pirmąkart Tarptautinės plaukimo federacijos (FINA) rengiamose komercinėse Čempionų lygos varžybose.

Turnyro prizų fondą sudarys 3,5 mln. JAV dolerių. „Kaip Europos futbolas turi savo Čempionų lyga, taip ir plaukikai turės panašias varžybas“, – džiaugėsi D. Rapšys.

Kviečiami ypatingieji

Į FINA Čempionų lygą kviečiami dalyvauti ne bet kas, o išskirtiniai atletai – olimpiniai čempionai ir prizininkai, planetos čempionai ir rekordininkai bei geriausią reitingą pasaulyje turintys plaukikai.

Tokio dėmesio D. Rapšys sulaukė įspūdingai pasirodęs praėjusių metų gruodį Kinijoje surengtame pasaulio čempionate trumpajame baseine.

Ten Danas iškovojo auksą 400 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje ir sidabrą – dvigubai trumpesniame nuotolyje. Ten taip pat jis pasiekė ir 400 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungties pasaulio čempionatų rekordą – 3 min. 34,01 sek. Planetos pirmenybių rekordas Danui priklauso ir 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje (1:40,95). Tokį laiką jis pasiekė plaukdamas estafetėje 4X200 m laisvuoju stiliumi.

„Į Čempionų lygą esu pakviestas kovoti 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Tikimės, kad pavyks dalyvauti visuose trijuose etapuose“, – šypsojosi D. Rapšys. Šiemet debiutuojančioje Čempionų lygoje geriausi planetos plaukikai varžysis trijuose etapuose, kurie bus rengiami Amerikoje, Kinijoje ir Europoje. Pirmas etapas vyks balandžio 27–28 dienomis Hangdžou (Kinija), antras – gegužės 11–12 dienomis Budapešte (Vengrija), trečias – gegužės 31-birželio 1 dienomis Indianapolyje (JAV).

Kiekvienoje distancijoje kovos po keturis sportininkus. Nebus nei atrankos varžybų, nei pusfinalių. Ketvertukas iškart grumsis finale.

Datos atitiko tobulai

– Čempionų lygos varžybos vyks skirtinguose žemynuose, gali tekti daug keliauti. Dėl to gali nukentėti treniruočių procesas? – pasiteiravome Dano Rapšio.

– Treniruočių datas esame susidėlioję iš anksto ir toli į priekį. Todėl iš pat pradžių bijojome ir su trenere kalbėjomės – kaip bus, jeigu vienas iš etapų sutaps su treniruočių stovykla. Bet pamatėme, kad datos atitinka tobulai ir visuose etapuose galėsiu dalyvauti. Tik kelionės bus ilgos, teks gerokai paskraidyti.

– Plaukikams numatytos ir nemažos premijos. Tai sportininkams neš didžiausią finansinę naudą?

– Taip. Premijos bus didesnės, nei pasaulio čempionate.

– Ar gali taip nutikti, kad kuriame nors etape plauksite tik dviese ar trise, jei, tarkime, vienas ar du kviestieji negalės atvykti?

– Iš tiesų gali taip būti. Bet gali būti, kad dalyvaus ir buvę pasaulio rekordininkai. Tačiau planuojama, kad kiekvienoje rungtyje turi dalyvauti keturi sportininkai.

– Ar jus motyvuoja tai, kas per varžybas plaukia šalia?

– Mūsų sportas yra individualus, nereikia muštis, mums svarbiausia – greitai plaukti savo takelyje. Motyvuoja mūsų laikas. Pasaulio čempionate mačiau, kad nuo pirmųjų metrų plaukiu pirmas ir tikrai žinojau, kad išlaikysiu čempiono poziciją. Tada ir prasidėjo laiko „gaudymas“ – pademonstruoti kuo geresnį laiką.

Korėjoje mokysis ko nors naujo

– Ar pasirengimas svarbiausioms metų varžyboms – pasaulio čempionatui, kuris liepos mėnesį vyks Korėjos mieste Kvandžu, dėl įvairių varžybų gausos bus kitoks nei įprastai?

– Bus keistesnis pasirengimas, nes dar niekad taip nėra buvę. Bet, manau, viskas bus tik į naudą. Po tų visų Čempionų serijos etapų žinosime, kaip rengtis 2020, olimpiniams, metams. Iš patirties žinau, kad po sunkių stovyklų man sekasi gerai plaukti. Todėl tuose trijuose etapuose turėčiau pasirodyti gerai. Be to, vienas iš trijų etapų vyks Kinijoje, Hangdžou mieste, kuriame prieš mėnesį varžėmės pasaulio čempionate. Ten bus mano smėlio dėžė, tikiuosi gerai pasirodyti. Iki pasaulio čempionato stovyklų turėsiu nemažai, per jas viską aiškiau susidėliosiu.

– Kokie tikslai bus pasaulio čempionate Pietų Korėjoje?

– Visuose pasaulio čempionatuose išmoksti vis ko nors naujo. Pamatai techniką, išsidėstymą. Visos varžybos buvo naudingos ir turėjau gerų pamokų. Dabar jau žinome, kur reikia dirbti ir kas būsime.

Pirmieji rezultatai netenkina

– Ką tik grįžote iš varžybų Belgijoje. Ten jūsų iškovoti keturi medaliai (auksas 200 ir 400 m plaukimo laisvuoju stiliumi bei 200 m plaukimo nugara finaluose bei sidabras 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje – red.) parodo, jog sportinė forma metų pradžioje labai gera?

– Po pasaulio čempionato, kur pasiekiau aukščiausius karjeroje rezultatus, norėjau pailsėti, turėjau daugiau atostogų. Medalius Antverpene iškovojau, bet rezultatai pačiam nėra geri. Trenerė džiaugiasi, kad taip menkai pasirengęs plaukiau tik 1,5 sekundės lėčiau nei mano geriausias rezultatas. Einame gera linkme.

– Treniruojatės kaip įprastai?

– Sezono pradžioje krūviai visuomet būna didžiausi. Metams baigiantis jie mažėja. Sunkiausia būna metų pradžia, kai sportininkams po atostogų reikia įsivažiuoti. Bet mes prie to pripratę, nematau jokių problemų.

Džiaugiasi, kad įvertinta trenerė

– Jūsų trenerė Ina Paipelienė buvo išrinkta geriausia 2018-ųjų Lietuvos trenere. Prizo pati dėl sveikatos problemų negalėjo atsiimti, jis buvo perduotas jums. Kaip vyko prizo perdavimo ceremonija?

– Tai įvyko po poros dienų nuo oficialios pagerbimo ceremonijos. Vyko Panevėžio mokyklos apdovanojimai. Atsiklaupiau ant kelių, perdaviau jai prizą. Visi paplojo. Trenerė labai patenkinta, nes dažniausiai mūsų treneriai lieka neįvertinti. Plaukikai gauna medalius, šlovę, o jų treneriai lieka nuošalyje. Labai džiaugiuosi dėl savo trenerės, kuri buvo įvertinta Lietuvoje.

– Kokie artimiausi planai?

– Automobiliu aplink Vilnių apsuksiu kelis ratus, pasirodysiu (antradienį iš rėmėjų plaukikas gavo naujo automobilio „Renault Kadjar“ raktelius – red.). O jei rimtai – laukia stovyklos. Šią savaitę būsime Panevėžyje, o paskui skrisime į stovyklą Tenerifėje.

