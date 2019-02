Buvęs asistentas bandys prikelti rankinio rinktinę 

Pirmas dvejas atrankos turnyro rungtynes pralaimėjusi Lietuvos vyrų rankinio rinktinė dar neprarado galimybės patekti į 2020 metų Europos čempionatą. Šį tikslą rankininkai bandys įgyvendinti padedami naujo vyriausiojo trenerio Mindaugo Andriuškos.

Iš Panevėžio kilusiam keturiasdešimtmečiam M. Andriuškai rinktinės virtuvė nėra svetima: pats yra žaidęs nacionalinėje ekipoje, o pastaruoju metu buvo vyriausiojo trenerio Artūro Juškėno asistentas.

Pasitraukė po neplanuotos nesėkmės

2018-ųjų metų spalį prasidėjusios Europos čempionato atrankos varžybos Lietuvos rinktinei nesusiklostė. Pirmas rungtynes išvykoje lietuviai 27:42 pralaimėjo galingai Prancūzijos rinktinei.

A. Juškėnas savo kėdę rinktinėje atlaisvino praėjusių metų spalio 28 dieną, kai jo auklėtiniai patyrė dar skaudesnį smūgį – namie po atkaklios kovos 23:24 pralaimėjo portugalams ir taip atrankos turnyre patyrė antrą nesėkmę.

„Galėjome ištempti lygiąsias“, – prieš tris mėnesius po apmaudžios nesėkmės sakė A. Juškėnas. Nuo 2014-ųjų rudens rinktinei vadovavęs treneris neslėpė, jog buvus kitam rezultatui žaidžiant su belgais savo pareigų nebūtų atsisakęs.

Pasak A. Juškėno, norint patekti į žemyno čempionatą reikia laimėti kitas ketverias rungtynes.

„Rinktinei reikia naujų idėjų. Galimybė patekti į Europos čempionatą išlieka, reikia ja naudotis. Gal kitam treneriui pavyks tai padaryti geriau“, – teigiamo sukrėtimo tikėdamasis kalbėjo A. Juškėnas.

Labiausiai pasižymėjo „Granite“

Praėjus trims mėnesiams po stratego pasitraukimo Lietuvos rankinio federacijos (LRF) vykdomojo komiteto nariai praėjusią savaitę naujuoju vyrų rankinio rinktinės treneriu patvirtino M. Andriušką.

Būdamas žaidėju Mindaugas Andriuška Lietuvos rinktinei atstovavo septyniasdešimt dvejose rungtynėse ir pelnė 132 įvarčius.

Buvęs garsus rankininkas žaisdamas Lietuvoje labiausiai pasižymėjo Kauno „Granito“ klube. Su legendine Kauno ekipa jis yra tapęs Lietuvos čempionu ir žaidęs Čempionų lygos atrankos varžybose. Vėliau dešiniojo pusiau krašto pozicijoje rungtyniavęs M. Andriuška pradėjo legionieriaus karjerą – žaidė Danijos, Islandijos, Švedijos ir Austrijos klubuose.

Šalies rinktinėje M. Andriuška buvo A. Juškėno asistentu tiek atrankos į Europos čempionatą turnyre, tiek pasaulio čempionato atrankos varžybose. Taip pat jis buvo 2000 metais gimusių vaikinų rinktinės vyriausiuoju treneriu.

Būdamas žaidėju M. Andriuška šalies rinktinei atstovavo septyniasdešimt dvejose rungtynėse ir pelnė 132 įvarčius. Dar praėjusiais metais jis rungtyniavo Austrijoje, o šiuo metu treniruoja šios šalies klubą „Tirol“, kuriame ir praleido pastaruosius metus.

Nenorėjo drąstiškų pokyčių

Lietuvos rankinio federacijos vadovams A. Juškėno pasitraukimas buvo staigmena. „Buvome numatę, kad jis rinktinei vadovaus bent jau iki šio atrankos ciklo pabaigos“, – tikino LRF prezidentas Donatas Pasvenskas.

Lietuvos rinktinė vis dar nėra praradusi galimybių kovoti dėl vietos Europos čempionate, todėl, LRF prezidento teigimu, federacija nenorėjo imtis drastiškų pokyčių.

„Mindaugo Andriuškos kandidatūra mums buvo artimiausia, nes jam jau žinomas rinktinės žaidimo braižas, pažįstami visi žaidėjai, – sakė D. Pasvenskas. – Tikime, jog Mindaugas gali įtraukti tinkamų korekcijų į žaidimą ir nuvesti rinktinę į Europos čempionatą.“

Turi įvairių minčių

Naujai paskirtas rinktinės treneris džiaugėsi suteikta galimybe ir teigė tikįs, kad gali duoti teigiamą impulsą komandos žaidimui.

„Atsistatydinus vyriausiajam treneriui pasikalbėjau su federacijos generaliniu sekretoriumi Migliumi Astrausku. Federacija manimi pasitiki, – mintimis dalijomis M. Andriuška. – Norime išlaikyti rinktinėje tęstinumą.“

Naujo stratego žodžiais, jis turi įvairių minčių, kaip tobulinti rinktinės žaidimą. Pabendravęs su kai kuriais nacionalinės komandos žaidėjais, M. Andriuška jau dėlioja artimiausių kovų planus.

„Prieš būsimas rungtynes bandysime susirinkti kiek anksčiau, kai ką pakoreguoti ir kuo geriau pasirengti rungtynėms“, – kalbėjo M. Andriuška.

Rinktinės trenerių štabe su juo ir toliau dirbs Almantas Savonis. Kaip ir anksčiau, šis legendinis Lietuvos vartininkas bus atsakingas už rinktinės vartininkų pasirengimą.

Kai baigsis Europos čempionato atrankos varžybos, LRF skelbs konkursą ir ieškos trenerio kitam olimpiniam ciklui.

Liko ketverios rungtynės

Kitas dvejas atrankos turnyro rungtynes nacionalinė Lietuvos vyrų rankinio rinktinė žais balandžio mėnesį su rumunais, kurie, kaip ir mūsiškiai, taškų dar neturi. Balandžio 11 dieną lietuviai su rumunais kovos išvykoje, o 14 dieną – Klaipėdoje, „Švyturio“ arenoje.

Europos čempionato atranka baigsis dvejomis rungtynėmis birželio mėnesį. Namie mūsų rankininkai susitiks su neseniai pasaulio čempionate bronzą iškovojusiais prancūzais, o paskutinio susitikimo varžovė išvykoje bus Portugalija.

Kelialapius į Europos čempionatą užsitikrins dvi geriausios grupės komandos. Į žemyno pirmenybes taip pat pateks keturios iš aštuonių trečiąsias vietas grupėse užimsiančių rinktinių. Jei lietuviai liktų treti, jiems bus svarbu surinkti kuo daugiau taškų per rungtynes su komandomis, kurios užims 1–2 vietas, nes bus skaičiuojami tik šie taškai.

Žinoma, rinktinės galimybės daug priklausys nuo to, kurie mūsų rankininkai galės ir norės jai padėti. Štai per labai svarbią kovą su portugalais lietuviams teko verstis be kelių pagrindinių žaidėjų, kuriems nėra lygiavertės pamainos – praėjusių metų Čempionų lygos nugalėtojo Jono Truchanovičiaus, Beno Petreikio ir vartininko Giedriaus Morkūno, kuris taip pat žaidžia Čempionų lygoje.

