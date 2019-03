Atgal į Dalasą po 30 metų 

Prieš 30 metų, 1989-aisiais, virš Dalaso (JAV) stadiono plevėsavo Lietuvos trispalvė. Tai – neeilinis įvykis, vertas atminimo.

Vilniaus „Žalgirio“ meistrų komandos laimėjimai SSRS futbolo čempionate (1987 m., II vieta), pergalės atstovaujant SSRS pasaulinėje studentų universiadoje (1987), debiutas UEFA taurės turnyre (1988) pagarsino vardą ne tik Europoje, bet ir už Atlanto.

Vytautas Jančiauskas: „Žiūrovų – apie 4 tūkst., nors žaidėme darbo dieną. Tai rodė augantį susidomėjimą europietišku žaidimu.“

Laiškas iš JAV

Apie tai byloja „Žalgirio“ sporto draugijos pirmininko Vyto Nėniaus pasakojimas: „Apie atsiradusią galimybę jauniesiems futbolininkams išvykti į tarptautinį turnyrą JAV išgirdau iš žurnalisto Rolando Baryso lūpų. Pasirodo, jis, dalyvaudamas 1988 metais Vokietijoje Europos futbolo čempionate, birželio 24 dieną atsitiktinai susipažino su amerikiečiu „Dallas Cup“ turnyro organizatoriumi Ronu Griffithu, kuris buvo girdėjęs apie Lietuvos futbolą, „Žalgirį“. Užsimezgus kontaktams, rudenį buvo gautas laiškas iš JAV. Juo „Žalgirio“ jaunių komanda buvo kviečiama 1989 metų kovą dalyvauti „Dallas Cup“ turnyre. Sunkiai įsivaizdavau, kaip galėsime tai įvykdyti, – būdavo nepaprasta išvykti į Lenkiją ar Vokietiją, o čia JAV – didžiausios SSRS priešės. Įsitikinau, kad, atšilus politiniam klimatui ir esant teigiamam požiūriui į futbolą partinėse viršūnėse, tai įmanoma. Taip pat svarbu, kad turėjome bičiulių už Atlanto. Kai apie tai pranešiau Valdui Adamkui – išgirdau: „Tik važiuokite, mes padarysime viską, kad pasijustumėte kaip namie. Juk jūs mūsų, Lietuvos vaikai.“

Gandai tapo realybe

1989 metų kovo 11-osios vakarą traukiniu Vilnius-Maskva išvyko 13 žaidėjų: A. Šuika, V. Savickas, Ž. Ingaunis, D. Narinkevičius, A. Mika, S. Atmanavičius, T. Žiukas, A. Preikštaitis, R. Stonkus, M. Poškus, A. Bražėnas, P. Malžinskas, A. Mišeikis, treneriai – Vytas Jančiauskas ir Pijus Paukštys, gydytojas Vytautas Zumeris, teisėjas Romualdas Juška, LSD „Žalgiris“ pirmininkas V. Nėnius, žurnalistai R. Barysas ir Vidas Rachlevičius.

Maskvoje persėdę į lėktuvą, vėlyvą kovo 12-osios vakarą jie jau vaikščiojo Amerikos lietuvių sostinėje – Čikagoje. O'Hero oro uoste sportininkus pasitiko nemažas būrelis lietuvių, merginos tautiniais drabužiais, trispalvė.

Pasakoja rinktinės, tuomet JAV vadintos „Žalgirio“ jaunių komanda, žaidėjas R. Stonkus: „1988 metų rudenį po Aukštojo sportinio meistriškumo mokyklos vėliava buvo suburta 1970 ir 1971 metais gimusių jaunuolių rinktinė ir apgyvendinta Vilniuje. Rinktinė buvo ruošiama dalyvauti 1989 metų SSRS jaunimo žaidynėse. Tarp 18 vaikinų buvo Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Naujosios Akmenės ir kitų miestų sporto mokyklų trenerių išugdytų žaidėjų. Tuometinio trenerio P. Paukščio vadovaujami treniravomės neįprastai daug – beveik kasdien po 2 kartus. Be to, ir mokėmės – vieni 12-ose, kiti 11-ose klasėse.

Apie galimą išvyką į JAV sklandė gandai, o kad jie tampa realybe, pajutome, kai vadovai pradėjo rūpintis vizomis. Tačiau, kas vyksta į JAV, kas – ne, sužinojome tik paskutinę minutę. Liejosi ir ašaros. Į nežinią išvykome nežaidę nė vienų rungtynių. Kad sapnas – svajonių svajonė – pildosi, supratome tik išlipę iš lėktuvo Čikagoje... Po įspūdingo sutikimo (net neįsivaizdavau, kad sutinkančiųjų vadovas – V. Adamkus, būsimas Lietuvos prezidentas) buvome apgyvendinti lietuvių šeimose – gyvenome kaip Dievo ausyje.

Čikagoje žaidėme dvejas rungtynes – abejas sporto salėje. Žaidimo arena, kaip per ledo ritulį, buvo apjuosta bortais. Prisitaikę prie neįprastų žaidimo taisyklių abejas rungtynes laimėjome: prieš „Lituanicos“ komandą 8:2, o prieš 5 vidurinių mokyklų rinktinę – 17:2. Pirmą kartą mano praktikoje rungtynėms vadovavo du FIFA teisėjai – abu lietuviai – Romas Juška iš Vilniaus ir čikagietis Alfredas Kleinaitis.

Apie žalgiriečių viešnagę ir rungtynes rašęs išeivijos laikraštis „Draugas“ pabrėžė, kad vietinėms komandoms buvo sunku žaisti „su profesionaliai paruošta ir diriguojama „Žalgirio“ komanda“. O vienas iš žaidėjų po rungtynių sakė: „Gavome gerą pamoką iš kompetentingų mokytojų. Tai pravers ateičiai.“

Sunku buvo skirtis su nuostabiais šeimininkais. Susėdę į ištaigingą autobusą, plevėsuojant trispalvei, su išlydinčiaisiais užtraukėme Lietuvos himną. 22 valandų kelionė per visą Ameriką iki Dalaso neprailgo – ją įvairino įspūdžiai, vaizdai ir... dainos. Turėjome savo Noreiką – trenerį P. Paukštį.“

„Dallas Cup'89“ turnyre

Pasakoja treneris V. Jančiauskas: „Vienuoliktame „Dalas Cup“ turnyre dalyvavo 120 jaunių – vaikinų ir merginų komandų iš 25 valstybių: Naujosios Zelandijos, Kroatijos, Švedijos, Brazilijos ir kt. Iš SSRS, be žalgiriečių, dalyvavo estų Talino „Lovit“ („Liūtukai“) ir ukrainiečių Kijevo „Dinamo“ jauniai. Per turnyro atidarymo paradą žalgiriečių priekyje su trispalve žygiavo tautiniais drabužiais pasipuošusios lietuvaitės. Tokio grožio ir jaunųjų futbolininkų sambūrio nebuvo tekę gyvenime matyti. Prieš kiekvienas rungtynes buvo grojamas Lietuvos (ne SSRS) himnas. Mūsų ir kitų šalių, dalyvavusių pirmą kartą, delegacijos buvo apdovanotos specialiais suvenyrais. Didino įspūdį trys futbolo aikščių kompleksai, kiekviename nuo 12 iki 20 aikščių. Komanda rūpinosi Čikagos lietuvis, buvęs futbolininkas R. Glavinskas.

Kovo 19 dieną žalgiriečiams buvo patikėta garbė atidaryti turnyrą. Susitikę su šeimininkų „Comets71“ komanda žalgiriečiai, kaip rašė spauda, „parodę gražų žaidimą“ turėjo tenkintis lygiosiomis – 0:0. Žalgiriečiams sėkmės pritrūko ir kitose rungtynėse su „Westchester N.Y.“ komanda – vėl 0:0. Mūsiškiams trūko ne tik susižaidimo, bet ir patirties. Trečias kartas nemelavo: norint iš turnyro neiškristi, būtinai reikėjo laimėti prieš „Las Vegas Nevada“ ekipą. Laimėję rungtynes gražiu stiliumi 5:0, sulaukėme ne tik žiūrovų plojimų, bet ir komplimentų iš kitų komandų. Finalinės grupės varžybos suvedė į akistatą su SSRS pagarsėjusio Kijevo „Dinamo“ pamaina, oficialiai atstovaujančia SSRS. Prieš tai, kovo 23 dieną, turėjome lyg ir apšilimą – be didelio vargo 2:0 įveikėme „Dallas Hornets71“ komandą. Kitą dieną rungtynės su „Dinamo“ sulaukė išskirtinio dėmesio. Susirinko apie 4 tūkst. žiūrovų, nors žaidėme darbo dieną. Tai rodė augantį susidomėjimą europietišku žaidimu, ten vadintu „soccer“. Rungtynės visais atžvilgiais buvo karštos, mūsų vaikinai kovėsi kaip už tėvynę. Įtemptas, permainingas rungtynes 2:1 laimėjo žalgiriečiai. Pusfinalyje laukė Bolivijos komanda, prieš tai 2:0 įveikusi vieną iš JAV ekipų. Be to, 1987 ir 1988 metais ji buvo laimėjusi šio turnyro taurę. Tribūnos buvo perpildytos (apie 10 000 žiūrovų), rungtynės vyko labai atkakliai, tačiau pritrūkome laimės. Įprastas žaidimo laikas baigėsi taikiai 2:2, o baudinius po dviejų pratęsimų sėkmingiau mušė boliviečiai – 6:5. Vienam iš mūsiškių neatlaikė nervai – prašovė virš skersinio.“

Boliviečiai pergalę nuskynė ir finale – 3:2 įveikė JAV Klivlando komandą (baudiniais po pratęsimo). „Dallas Cup“ steigėjas R. Griffithas teigė: „Turnyre dalyvavusios tarybinės komandos pakėlė „Dallas Cup“ turnyro prestižą. Ypač gerą įspūdį paliko „Žalgiris“, pademonstravęs brandų, technišką žaidimą.“

Buitimi rūpinosi V. Adamkus

Žalgiriečiai, pelnę trečią vietą, gavo kvietimus ir kitais metais dalyvauti ne tik „Dallas Cup“, bet ir kituose turnyruose: Niujorko, San Fransisko, Škotijos, Anglijos.

Vaikinai, dalyvavę išvykoje, nusipelnė pagarbos – jokių incidentų, drausmės ar tvarkos pažeidimų. Grįžę į Lietuvą pabiro po klubines komandas, daugiausia pateko į „Žalgirį“ ir Klaipėdos „Atlantą“, net 7 iš jų žaidė jau laisvos Lietuvos rinktinėje: A. Preikšaitis, M. Poškus, A. Šuika, R. Stonkus, T. Žiukas, A. Mika, T. Ramelis.

V. Nėnius: „Nuoširdžiausi žodžiai V. Adamkui. Atsisveikinimo vakaronėje ištariau: „Jeigu šiandien būtų prezidento rinkimai Lietuvoje, be abejonių, juo taptų V. Adamkus.“ Išpranašavau – juo tapo po dešimtmečio – 1998–2003 ir 2004–2009 metais. V. Adamkus pasirūpino mūsų buitimi, poilsiu, supažindino su Čikaga ir jos apylinkėmis, apmokėjo „Dallas Cup“ turnyro starto mokestį (300 dolerių mums buvo dideli pinigai).“

Apie jaunųjų žalgiriečių viešnagės JAV reikšmę kalbėjo Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos pirmininkas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto įgaliotinis Amerikoje V. Adamkus: „Po penkių dešimtmečių priespaudos prie Baltijos krantų nuskambėjo tautos apsisprendimas būti vėl laisviems. Šį Lietuvos ryžtą reikėjo skleisi ne tik žodžiu, bet ir gyvu pavyzdžiu.

Vieni pirmųjų tai padarė jaunieji „Žalgirio“ futbolininkai. Jų pasirodymas Teksaso valstijoje „Dallas Cup“ varžybose yra reikšmingas žingsnis grįžtant į laisvų pasaulio valstybių tarpą. Jaunieji žalgiriečiai ne tik nešė Lietuvos trispalvę tarptautinių varžybų metu, bet ir garbingai ją apgynė. Viso pasaulio lietuviai didžiuojasi šiuo mūsų jaunimo pasirodymu. „Žalgirio“ futbolininkai nutiesė tiltą tarp Lietuvos ir išeivijos sportininkų.“

