Arvydas Novikovas: „Mums būna labai sunku, kai rinktinė pralaimi“ 

Vienas Lietuvos futbolo rinktinės ir Balstogės klubo „Jagiellonia“ (Lenkija) lyderių Arvydas Novikovas yra nominuotas tarp trijų geriausių 2018 metų Lietuvos futbolininkų. Jis teigia, jog praėjusių metų rezultatai parodė, kad papildomai įdėtas darbas duoda vaisių.

2018-aisiais A. Novikovas buvo vienas pastebimiausių Lenkijos „Ekstraklasa“ futbolininkų. Čempionate jis žaidė 33 mačus ir svariai prisidėjo prie komandos rezultatų – pelnė 11 įvarčių, atliko aštuonis rezultatyvius perdavimus.

Kaip nacionalinės rinktinės narys 28 metų futbolininkas dalyvavo 10 rungtynių, o spalio mėnesį atliko rezultatyvų perdavimą Rolandui Baravykui, kuris pasiuntė kamuolį į Juodkalnijos ekipos vartus.

Treneris pasitiki lietuviu

„2018 metai man buvo labai geri, kaip ir prieš tai buvę. Gerai jaučiuosi, gerai žaidžiu ir, ačiū Dievui, nepersekioja traumos. Tik gaila, kad su „Jagiellonia“ antrus metus iš eilės čempionate užėmėme antrąją vietą“, – lff.lt svetainei pasakojo A. Novikovas.

Vilnietis atskleidė, jog pastarieji metai jam buvo sėkmingi dėl įvairių priežasčių. „Vienas svarbiausių aspektų žaidžiant futbolą – reguliariai rungtyniauti. Džiaugiuosi, kad klubo treneris manimi pasitiki, aikštėje suteikia kūrybinės laisvės. Svarbu ir tai, jog komandos draugai pasitiki manimi. Praėjusiais metais daugiau laiko dirbau individualiai, gerinau fizinę ištvermę, o treneriams paprašius atlikdavau pratimus papildomai. Manau, tas darbas atsispindėjo ir aikštėje“, – kalbėjo futbolininkas.

2017 metais į „Jagiellonią“ persikėlęs A. Novikovas tapo vieno geriausių draugų Fiodoro Černycho komandos nariu. Lietuvių tandemas klube buvo labai sėkmingas. Nors praėjusių metų pradžioje Lietuvos rinktinės kapitonas išvyko į Maskvos „Dinamo“ (Rusija) klubą, A. Novikovas toliau puikiai žaidė.

„Aišku, jei Fedia būtų likęs, būtų buvę geriau, bet, man regis, sugebėjome adaptuotis, turime gerų futbolininkų. Nemanau, kad kas nors pasikeitė – visada imuosi iniciatyvos ir nebijau žaisti. Man labiausiai tai patinka. Tiesa, kol komandą treniravo Michalas Probierzas (iki 2017-ųjų birželio – red.), dažniau kildavau nuo atsarginių suolo. Man tai nepatiko, nes įbėgęs į aikštę žaisdavau gerai ir mušdavau įvarčius. Kai į klubą atėjo naujas specialistas Ireneuszas Mamrotas, visada rungtynes pradėdavau nuo pirmos minutės. Šiam treneriui vadovaujant bandome žaisti patrauklų futbolą, kontroliuoti kamuolį. Daug geriau jaučiuosi, kai kamuoliu valdau situaciją“, – samprotavo Lietuvos rinktinės narys.

Nori kilti į aukštesnį lygį

„Neatsisakyčiau žaisti Rusijoje, arčiau draugo Fiodoro Černycho. Tačiau visas galimybes reikia vertinti realiai.“

Per „langą“, kai žaidėjai gali pereiti į kitą klubą, „Jagiellonią“ paliko perspektyvūs futbolininkai Przemyslawas Frankowskis ir Karolis Swiderskis. A. Novikovas mano taip pat jau išaugęs Lenkijos vicečempionų marškinėlius ir būtų atviras galimybei keltis kitur, tačiau viltis likti Balstogėje taip pat didelė.

„Galėčiau žaisti aukštesnio lygio komandoje. Tačiau mane turi pastebėti ir pateikti pasiūlymą. Norėčiau išvykti, bet jei gaučiau gerą sutartį „Jagoje“, neatmesčiau galimybės ir pasilikti. Šiuo metu klubo prezidentas nenori manęs paleisti, tačiau viskas priklauso nuo pasiūlymų. Yra kalbų, kad manimi domisi, bet oficialių žinių neturiu“, – dėstė futbolininkas.

Futbolu kvėpuojančiose valstybėse – Škotijoje ir Vokietijoje – nemažai žaidęs A. Novikovas sakė žinantis, kur jį labiausiai vilioja važiuoti. „Gana daug lenkų futbolininkų pastaruoju metu keliasi į Italiją. Mane taip pat domina ta kryptis. Tenykštis futbolas man artimas, tad galėčiau pritapti, – sakė pašnekovas. – Žinoma, neatsisakyčiau žaisti ir Rusijoje, arčiau draugo Fiodoro. Tačiau visas galimybes reikia vertinti realiai.“

Lenkija – puiki platforma

Klube „Jagiellonia“ taip pat žaidžia vienas talentingiausių šalies futbolininkų Justas Lasickas, o neseniai į kitą „Ekstraklasa“ komandą – Plocko „Wisla“ – atvyko Lietuvos U-21 rinktinės nariai Justinas Marazas ir Titas Milašius.

A. Novikovo manymu, Lenkija gali tapti geru tramplinu lietuviams pakilti į dar aukštesnį lygį.

„Jaunimui tai puiki platforma kilti aukščiau. Čia užtenka trumpą laiką sėkmingai pažaisti ir tave iš karto pastebi aukštesnio lygio užsienio klubai, – pasakojo saugas. – Komandoje „Jagiellonia“ penkerius metus rungtyniavo K. Swiderskis, bet nereguliariai ir nestabiliai. Neseniai per mėnesį jis įmušė keturis ar penkis įvarčius ir sulaukė net kelių klubų pasiūlymų. Pasirinko Graikijos PAOK. Todėl mūsų jauniesiems futbolininkams čia neturėtų stigti motyvacijos.“

Stengiesi, bet nepavyksta

Praėję metai Lietuvos rinktinei nebuvo sėkmingi – ji finišavo ketvirtojoje UEFA Tautų lygos C diviziono grupės vietoje. A. Novikovui dėl rezultatų yra ne ką apmaudžiau, nei komandą palaikančiai futbolo bendruomenei: „Mums būna labai sunku, kai pralaimime. Atrodo, atiduodi visas jėgas, stengiesi, tačiau vis tiek nepavyksta pasiekti gero rezultato. Galėjome geriau pasirodyti, bet nepasinaudojome savo progomis per tokius mačus kaip su Serbija, o už tai esi baudžiamas. Tačiau mūsų rinktinės kolektyvas šaunus, niekas nežiūri į darbą atmestinai. Į rungtynes važiuojame nusiteikę pozityviai, trokštame laimėti ir atiduodame visas jėgas – juk žaidžiame už tėvynę, Lietuvą.“

Lietuvos rinktinė kovo mėnesį startuosiančiose 2020 metų Europos čempionato atrankos varžybose kausis su Portugalija, Ukraina, Serbija ir Liuksemburgu.

„Stebėjau burtų traukimo ceremoniją, norėjau, kad patektume į vieną grupę su lenkais. Labai knieti jiems atsirevanšuoti už paskutines pralaimėtas rungtynes. Be to, lenkai pateko į nesudėtingą grupę, tad, manau, be didelių problemų pateks į Europos čempionatą.

Mūsų grupėje taip pat bus įdomu. Turėsime čempionų titulą ginsiančius portugalus – visi nori pamatyti aikštėje žaidžiantį Cristiano Ronaldo. Ukrainos rinktinė – stipri, bet su ja galime kovoti deramai. Bus įdomu išbandyti jėgas su pastaruoju metu gerokai patobulėjusia Liuksemburgo ekipa. Jos negalima lyginti su tokiomis komandomis kaip San Marino ar Lichtenšteino“, – tvirtino A. Novikovas.

Nusibodo būti antram

Geriausio 2018 metų futbolininko rinkimuose buvęs „Hearts“ ir „Bochum“ klubų žaidėjas A. Novikovas dalijasi nominacija su F. Černychu ir Ernestu Šetkumi. A. Novikovas neslepia, kad būtų smagu iškovoti šį apdovanojimą: „Sprendimo balsas atiduodamas gerbėjams ir ekspertams. Būtų malonu laimėti, nes anksčiau likdavau antras arba trečias. Tikiuosi, šiais metais būsiu pirmas.“

A. Novikovas taip pat įvertino ir, jo nuožiūra, labiausiai pernai patobulėjusius Lietuvos futbolininkus. „Ovidijus Verbickas praėjusiais metais buvo įgijęs gerą sportinę formą tiek klube, tiek rinktinėje, kur įmušė ir įvartį. Vėliau trauma kiek pakišo koją. Labai patiko, kaip žaidė Modestas Vorobjovas – agresyviai ir nebijodamas priimti kamuolio. R. Baravykas irgi padarė pažangą, suvyriškėjo, pradėjo žaisti brandesnį futbolą, taip pat įmušė įvartį. Aišku, atlikau jam gerą perdavimą. Nors Algiui Jankauskui jau nėra kur žengti į priekį, jis įrodo esąs aukšto lygio – būdamas tokio amžiaus gali vesti komandą į priekį ir žaisti kokybiškai“, – šypsodamasis kalbėjo saugas.

