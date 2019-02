Arvydas Novikovas: drąsus ir užtikrintas tiek aikštėje, tiek už jos 

Lietuvos futbolo rinktinės ir Lenkijos Balstogės klubo „Jagiellonia“ saugas Arvydas Novikovas demonstruoja, kad yra pasiekęs sportinės karjeros piką.

Mėnesio pradžioje jis buvo pripažintas geriausiu Lenkijos lygos legionieriumi, o paskui pirmą kartą nuskynė laurus ir geriausiojo Lietuvos futbolininko rinkimuose.

„Viską įrodžiau savo žaidimu. Dvejus metus klube „Jagiellonia“ buvau vienas lyderių. Tai pavyko pasiekti sunkiu darbu. Praėję metai man buvo geriausi karjeroje. Tikiu, kad šie bus dar geresni“, – teigė 28 metų futbolininkas.

Aštrus liežuvis

Sostinėje gimęs A. Novikovas futbolininko karjerą pradėjo „Vilniaus“ komandoje, o 2008-ųjų rudenį, dar nesulaukęs pilnametystės, išvyko į verslininko Vladimiro Romanovo valdytą Edinburgo klubą „Hearts“. Su trumpa pertrauka jame praleido penkerius metus. Vėliau persikėlė į Vokietijos antrąją Bundesligą, atstovavo Aujės „Erzgebirge“ ir „Bochum“ ekipoms. Tiesa, pastarojoje žaisti gaudavo ypač retai.

2017-ųjų pradžioje A. Novikovas patraukė į kaimynę Lenkiją ir pasirašė sutartį su klubu „Jagiellonia“, kuriame tuo metu rungtyniavo geras jo bičiulis Fiodoras Černychas. Balstogėje A. Novikovas vėl pajuto žaidimo ritmą ir tapo komandos lyderiu. Šiuo metu „Jagiellonia“ Lenkijos čempionate užima trečiąją vietą. „Norėdamas tapti geras, privalai pasitikėti savimi, būti drąsus ir įkyrus“, – tikino geriausias Lietuvos futbolininkas.

Drąsa, pasitikėjimu jis pasižymi ir už aikštės ribų, į viešumą yra paleidęs ne vieną sparnuotąją frazę. Garsiai nuskambėjo skandalas 2013 metais prieš Lietuvos ir Šveicarijos nacionalinių komandų rungtynes. Legendinis futbolininkas Valdas Ivanauskas šveicarų leidiniui „Blick“ tuomet pareiškė laikantis save vienintele lietuvių futbolo žvaigžde, o dabartinėje rinktinėje nematantis nė menkiausios perspektyvos. A. Novikovas į šiuos žodžius reagavo jautriai ir V. Ivanauską viešai pavadino „durneliu“.

Paskui sunkią pergalę prieš San Marino ekipą iškovoję futbolininkai įsivėlė į žodžių karą su sirgaliais, o į jų švilpimą A. Novikovas atkirto fraze: „Man nesvarbu, kaip laimėti – šlykščiai, negražiai... Svarbiausia, kad laimėjome. Mes žaidžiame dėl savęs.“

Neseniai lietuvio pavardė buvo linksniuojama ir Lenkijos žiniasklaidoje. „Jagiellonios“ legionierius ukrainietis Tarasas Romanczukas pasakojo, kad sutartį jam siūlė garsiausias lenkų klubas Varšuvos „Legia“. A. Novikovas greitai „nusodino“ komandos draugą: „Jis melagis. Kiekvienas mūsų priimtų „Legios“ pasiūlymą, nes pirmiausia rūpėtų pinigai.“

Dėl kitos frazės lietuviui teko aiškintis. Viena klubo „Jagiellonia“ gerbėja socialiniame tinkle jam papriekaištavo, esą futbolininkas per menkai padeda komandai gintis. A. Novikovas atšovė, kad jam darosi „net juokinga, kai moterys pradeda kalbėti apie futbolą“.

Kilus šurmuliui „Jagiellonios“ lyderis ėmė teisintis: „Parašai vieną sakinį tviteryje – ir jau skandalas. Nenorėjau įžeisti moterų ar parodyti nepagarbos. Aš ir pats daug ko nežinau apie futbolą, net nežiūriu jo per televiziją. Antradieniais ir trečiadieniais vyksta Čempionų lygos rungtynės, bet domiuosi tik jų rezultatais. Jei būtų surengtas futbolo žinių testas, tikrai pralaimėčiau.“

A. Novikovo replika nepatiko ir klubo „Jagiellonia“ viceprezidentės pareigas einančiai Agnieszkai Syczewskai.

Atvirumas žeidžia

Vis dėlto tokie nesusipratimai neturėtų sumenkinti Lietuvos rinktinės lyderio talento futbolo aikštėje. Apie pasiekimus joje ir aštrų liežuvį A. Novikovas pasakojo duodamas interviu leidiniui „Przegląd Sportowy“.

– Arvydai, dažnai kartojate, kad mėgstate šį sportą.

– Žinoma, mėgstu futbolą, nes man tai – ir darbas, ir hobis. Esu laimingas, nes netenka keltis šeštą ryto ir piktintis, kad vėl reikės sunkiai dirbti dešimt valandų. Vaikystėje patiko ir futbolas, ir boksas, bet greitai supratau, kad žaisti kamuoliu daug smagiau. Močiutė padėjo susirasti futbolo mokyklą ir lankyti treniruotes.

– Treneriai sako, kad kartais turite beprotiškų idėjų. Galite veržtis pro tris varžovus, rungtynių pabaigoje smūgiuoti iš toli ar griebtis kitų nestandartinių sprendimų.

– Atakuojantis žaidėjas privalo imtis rizikos. Tai ne visuomet pasitvirtina, bet puldamas žinai, kad tau už nugaros yra dar šeši komandos draugai, kurie gali ištaisyti klaidą. Rizika būtina. Per rungtynes galiu atlikti perdavimus šimto procentų tikslumu, tačiau tai nebus tolimi perdavimai skersai aikštės ar skirti atsidengti bandančiam kitam futbolininkui. Iš to nėra jokios naudos. Todėl visuomet imuosi ko nors neįprasto, net jei žinau, kad galiu prarasti kamuolį.

– Ankstesnis „Jagiellonios“ treneris Michalas Probierzas sakė: „Kai paaiškini klaidas F. Černychui, jis įsiklauso ir tuoj pat padaro išvadas. Kai paaiškini A. Novikovui, jo atsakymas būna: „Mano klaida? Aš geriausias!“

– Na, tikrai ne. Gal treneris nesuprato? Aš turbūt juokavau.

– Su F. Černychu atrodėte neišskiriami, kaip Siamo dvyniai. Visur būdavote kartu, be to, didžiausi pokštininkai komandoje. Kai F. Černychas išvyko į Maskvos „Dinamo“, pasiilgdavote draugo?

– Fedia labai norėjo ten važiuoti, toks buvo jo planas. Dėl to tikrai neverkiau. Esame geri draugai, bet sportininkų karjeros keliai juk skirtingi. Mes daug bendraujame telefonu, stengiamės kartu su šeimomis atostogauti.

– Esate emocingas. Kartą įžeidėte ir vieną trenerį Lietuvoje.

– V. Ivanauskas – puikus futbolininkas, bet su jaunimo rinktine nieko nepasiekęs. Jis ėmė užgaulioti, kritikuoti mano žaidimą. Nesusivaldęs pasakiau, kad turbūt yra girtas, jei kalba tokias kvailystes. Pats išprovokavo. Suveikė emocijos, bet dabar viskas pamiršta. Šiaip ar taip, prieš mūsų rungtynes sakyti, kad rinktinės silpna, kad varžovai mus įveiks žaisdami viena koja, yra žema.

Žmonės mano, jog daug kalbu, per daug visko parašau socialiniuose tinkluose, bet taip šneka tol, kol išgirsta tiesą iš manęs. O tiesa kartais žeidžia. Taip, kalbu daug, bet ir žaidžiu gerai.

– V. Ivanauskas dabar treniruoja Sosnoveco „Zaglębie“. Pasisveikinote susitikę Lenkijos čempionate?

– Mes nesikalbėjome. Prieš rungtynes sutikau tik jo asistentą, o pats treneris dar buvo drabužinėje.

Laukinis Vilnius

– Ar visada sakote tai, ką galvojate?

– Manau, taip.

– Drąsa – tai bruožas, kurį įgijote Vilniuje?

– Galbūt, nes rajonas, kuriame augau, buvo pavojingas. Tačiau ir iš prigimties esu toks. Taigi viskas susidėjo.

– Jūsų tėvai irgi tokie?

– Jie drąsūs. Kai augau, mama prekiavo drabužiais. O tėtis... Negaliu to pasakoti. Buvo dešimtasis dešimtmetis, tuomet daug žmonių dirbo nelegaliai. Tiksliai net nežinau, kuo jis vertėsi. Mūsų šeimos finansinės galimybės buvo ribotos ir nestabilios. Tačiau tėvai ir seneliai norėjo suteikti man viską, kas geriausia. Kas mėnesį už futbolo treniruotes mokėjo po 30 litų. Kai pasirašiau pirmą sutartį, gavau 500 litų. Atrodė, kad galiu sau leisti bet ką. Nusipirkau atnaujinimų savo kompiuteriui, likusius pinigus – į taupyklę.

– Tuomet susisuko galva?

– Kai tėvai pamatė, kad pradedu darytis pašėlęs, greitai mane sutramdė.

– Vaikystėje jus dažnai reikėjo stabdyti?

– Net labai. Kai kieme kažką sulaužiau, tėtis vaikėsi paėmęs diržą. Man atrodo, tai buvo gera auklėjimo priemonė.

– Už ką gaudavote labiausiai?

– Už rūkymą. Tėtis aptiko kieme rūkantį su vyresniais draugais. Kliuvo ir man, ir jiems.

– Kaip atrodė jūsų pasaulis 1990-aisiais?

– Gyvenome pavojingame rajone netoli miesto centro, o ten visada turėjai išlikti budrus. Netoli buvo lenkiška mokykla, mokiniai eidavo pro mūsų namus. Kartą draugai susimušė su jais. Vienas lenkas puolė bėgti, aš jį kliudžiau. Berniukas krito ir susižeidė kelį. Prireikė net operacijos. Vėliau jo tėvai ieškojo manęs, aš slapsčiausi. Kai pagaliau surado, atsiprašiau ir paprašiau, kad nesakytų mano tėvams. Nepasakė.

– Skriausdavote lenkus?

– Ne dėl tautybės. Tiesiog vyravo tokia aplinka tame rajone. Labiausiai bijojau narkomanų, nes jų buvo pilna visur, be to, tie žmonės – neprognozuojami. Vaikystėje išsiugdžiau refleksą, kad gresiant pavojui turiu pulti pirmas. Neilgai ten gyvenome. Kai man buvo 14-a, persikėlėme kitur, susiradau naujų draugų. Futbolas leido pažinti kitokį gyvenimą.

– Tą geresnį gyvenimą galėjo suteikti Lisabonos klubas „Benfica“, į kurį buvote kviečiamas paauglystėje.

– Su „FC Vilniaus“ komanda dalyvavome turnyre Vokietijoje. Ten mane pastebėjo „Benficos“ atstovai ir pakvietė į peržiūrą. Nežinau, kodėl, bet sutarties taip ir nepasirašėme, nors ją siūlė tris kartus. Net tėvus bandė įkalbėti.

– Tai buvo tėvų sprendimas?

– Viskas nutiko dėl „FC Vilniaus“ prezidento, kuriam rūpėjo vien pinigai. Tėvas nerimavo, kad būsiu parduotas tik dėl pelno, o Portugalijoje prapulsiu. Dar daugiau – man nesiūlė profesionalios sutarties. Todėl mamai tai kėlė susirūpinimą ir nepasitikėjimą. Nežinau, kaip viskas būtų pasisukę nuvykus į „Benficą“, bet po mėnesio jau žaidžiau Škotijoje, Edinburgo klube „Hearts“. Ten prasidėjo mano profesionali karjera, nors pradžia nebuvo lengva. Treneris neleisdavo žaisti, dėl to jausdavausi įsižeidęs. Buvau jaunas ir nesupratau, kad tokios emocijos niekam nepadeda.

Rizikuoja visur

– Turėjote ir problemų dėl širdies. Kada sužinojote apie tai?

– Per turnyrą Sankt Peterburge. Atsigėriau vandens ir pajutau diskomfortą krūtinės srityje. Ėmiau panikuoti. Po dešimties minučių tai baigėsi, bet nesupratau, kas įvyko. Gydytojai nustatė aritmiją. „Hearts“ klubo medikai aiškino, kad privalėsiu operuotis ir likusį gyvenimą gerti vaistus. Nenorėjau, tačiau retsykiais tie sutrikimai pasikartodavo, pulsas šoktelėdavo iki 210 dūžių per minutę. Žaisdamas Bochume iš medikų taip pat išgirdau, kad reikia operacijos. Dėl to kreipiausi į specialistus Lietuvoje. Operacija buvo labai nemaloni. Nenorėčiau vėl to patirti, nors medikai sakė, kad ateityje gali prireikti. Liepė iš pradžių pasisaugoti, bet aš veržiausi į aikštę, nes mėgstu rizikuoti.

– Ar rizikuojate ir gyvenime?

– Taip. Pavyzdžiui, kazino. Nė karto nebuvau lošimo namuose Balstogėje, bet kelis sykius esu lankęsis Vilniuje. Jau vien įeiti pro kazino duris yra rizika. Bet žinau, kada reikia sustoti. Daugiausia esu pralošęs 500 eurų, laimėjęs – 2500 eurų. Tuomet pasiimi pinigus, ir – namo. Mačiau žmonių, kurie yra priklausomi nuo lošimo. Tragedija.

– Jums 28-eri. Apie ką dar svajojate?

– Apie naują sutartį.

– Su „Jagiellonia“?

– Priklauso nuo to, ką klubas pasiūlys. Vis dėlto norėčiau išvykti kitur. Mano svajonė yra Ispanijos lyga, galbūt – Italijos. Esu puikios sportinės formos, žaidžiu gerai, tad manau, kad atėjo metas permainoms. Kita vertus, būtų gaila palikti Balstogę, nes čia jaučiuosi puikiai, sutariu su sirgaliais. Tačiau reikia mąstyti ir apie tai, kaip užsidirbti ateičiai.

