Airinė Palšytė: po dvejų metų sunkumų tai yra atsakas kritikams 

„Tikiuosi, nenuvyliau“, – su bronza ant kaklo žurnalistus sutiko Airinė Palšytė. Glazge (Škotija) vykusį Europos uždarų patalpų čempionatą šuolininkė į aukštį paliko aukštai iškelta galva.

Po dvejų metų pertraukos lietuvė vėl užlipo ant pakylos: įveikusi 197 cm aukštį ji užėmė trečią vietą ir nusileido rusei Marijai Lasickienei (201 cm) bei ukrainietei Julijai Levčenko (199 cm).

Škotijoje mūsiškė gynė prieš dvejus metus iškovotą Europos uždarų patalpų čempionės titulą.

Pritrūko laiko nusiteikti

„Nesinorėjo iškeisti aukso į bronzą, bet po visų sunkumų, traumų, dvejų metų duobės, kai daug kas buvo nusivylę, galbūt nurašę, nebetikėjo manimi, tai yra įrodymas, kad dar turiu sportinio pykčio, charakterio. Galiu kovoti net kai ne viskas yra idealiai gerai“, – šypsojosi A. Palšytė.

Varžybas ji pradėjo nuo 179 cm aukščio, jį įveikė pirmuoju bandymu. Be klaidų lietuvė atakavo ir 183 cm, 187 cm, 191 cm, 194 cm bei 197 cm, o kartelė triskart krito bandant ją peršokti iškeltą į 199 cm aukštį.

„Pradėjome nuo to aukščio, nuo kurio dažniausiai pradedame treniruotėse, kad neužsisėdėčiau. Turiu šiokių tokių problemyčių dėl nugaros ir kuo daugiau sėdžiu, tuo yra sunkiau. Pagalvojome, kodėl nepašokinėjus, ir jei viskas seksis gerai, pavyks įveikti iš pirmų bandymų visus aukščius, turėčiau neišnaudoti labai daug jėgų“, – aiškino A. Palšytė.

Jai, kaip ir kitoms šuolių į aukštį finalininkėms, kortas sumaišė glausta varžybų programa. Finale dalyvavo ne 8, kaip buvo numatyta reglamente, bet 12 šuolininkių, o norint tilpti į televizijos transliacijos laiką, teisėjams reikėjo skubinti dalyves.

Šuolių į aukštį rungtis baigėsi paskutinė iš visų čempionato rungčių, o M. Lasickienė 205 cm aukštį atakavo daliai žiūrovų jau palikus areną.

„Gal būčiau kitaip nusiteikusi šuoliams į 199 cm aukštį, bet varžybų teisėjas prieš startą pasakė esantis griežtas, mūsų yra dvylika ir turėsime skubėti. Pasirengti šuoliui 30 sekundžių laikas, įvestas prieš metus, techninėms rungtims yra per trumpas. Man nusiteikti geram bandymui ir galvoje parengti šuolį šiek tiek laiko pritrūko“, – nesėkmingų bandymų priežastį įvardijo 26-erių lietuvė.

Praėjusių metų vasarą Europos čempionate Berlyne A. Palšytė užėmė ketvirtą vietą. Tąkart jau iškritusi iš varžybų mūsiškė rikiuotėje buvo trečia ir laukė bulgarės Mirelos Demirevos lemiamų šuolių. Ši Lietuvos lengvaatletę iš prizininkių trejeto „išmetė“ po trečio bandymo įveikti 200 cm aukštį.

Dabar A. Palšytės medalio likimą galėjo nuspręsti Katerina Tabašnik. Ukrainietė, lietuvei baigus pasirodymą, turėjo vieną bandymą įveikti į 199 cm aukštį iškeltą kartelę, tačiau jis buvo nesėkmingas. A. Palšytė prisipažino, kad apie lemiamą varžovės šuolį negalvojo ir jo nežiūrėjo.

„Man nėra labai įdomu, ką daro kitos, svarbiausia, kad padaryčiau tai, ką esu tai dienai numačiusi. Gaila, kad nepavyko išpildyti to, ką buvau užsibrėžusi. Pagerinti asmeninį rekordą tokio lygio varžybose pavyksta ne kiekvieną dieną. Todėl turiu būti patenkinta tuo, ką pasiekiau, ir manau, kad nenuvyliau“, – sakė geriausia 2017-ųjų Lietuvos sportininkė.

Net ir iškovojusi bronzą A. Palšytė džiaugsmo nerodė. Šypseną ji išspaudė tik paraginta trenerės Tatjanos Krasauskienės.

„Kai viskas pasibaigė, kurį laiką sėdėjau ne visai patenkinta savo vieta ir savo pasirodymu. Galiausiai nuėjau prie trenerės, ir ji pasakė: „Nusišypsok, juk viskas gerai.“ Tada supratau, kad išties yra neblogai“, – tikino A. Palšytė.

A. Šerkšnienė liko ketvirta

400 m bėgimo finale Agnė Šerkšnienė atidavė visas jėgas, kad užkoptų ant prizininkių pakylos, bet tą padaryti sutrukdė ne stipresnės varžovės.

Finale lengvaatletė startavo užtikrintai, tačiau iš savo tako išbėgus į bendrą mūsiškei kelią užkirto belgė Cynthia Bolingo Mbongo. Lietuvė išsimušė iš ritmo ir iš visų pusių varžovių buvo uždaryta į „dėžutę“.

Artėjant prie finišo įvyko dar vienas susistumdymas. Nors vėliau A. Šerkšnienė buvo pakilusi į trečią vietą, finišo tiesiojoje ją aplenkė mažiau jėgų išeikvojusi olandė Lisanne de Witte. Lietuvė, kurią treniruoja šveicaras Flavio Zbergas, distanciją įveikė per 52,40 sek. ir nuo bronzos medalio laimėtojos atsiliko vos 0,06 sekundės.

„Uždarose patalpose tie pasistumdymai man nepatinka. Kelis kartus susidūrėme su belge, ir tai išmušė iš vėžių. Finale to ir reikėjo tikėtis, – iškart po finišo komentavo A. Šerkšnienė. – Vertinu prastai. Kita vertus, nėra blogai – ne paskutinė. Gera patirtis, bet galėjo būti ir geresnė.“

Finale Lietuvos bėgikė startavo iš trečio tako ir prieš save matė pagrindines konkurentes – nugalėtoja tapusi šveicarė Lea Sprunger bėgo šeštu taku, o C. Bolingo Mbongo – ketvirtu.

„Geriausias takas yra šeštas, galbūt todėl, kad iš jo lengviausia sueiti į bendrą ir užsiimti poziciją. Turėjau bėgti dar greičiau, kad užlįsčiau į priekį“, – taktinę klaidą įvardijo A. Šerkšnienė.

Pasaulio sezono rezultatą pasiekusi L. Sprunger nuotolį įveikė per 51,61 sek., sidabru pasidabinusi C. Bolingo Mbongo – per 51,62 sek., o L. de Witte – per 52,34 sekundės. Beje, pusfinalyje A. Šerkšnienė pagerino Lietuvos rekordą, nubėgusi greičiau nei prizininke tapusi olandė – per 52,33 sekundės.

„Gal ir pritrūko patirties, bet visada akcentuojame vasaros sezoną. Jei gerai sekasi, startuojame ir žiemą. Prieš šį čempionatą dalyvavau tik vienose varžybose, kitos varžovės turėjo daugiau komercinių startų. Svarbiausia buvo būti geros sportinės formos, kad galėčiau greitai bėgti, o pasistumdymų patirtis kiekvieną kartą yra kitokia, nenuspėjama“, – sakė A. Šerkšnienė.

Europos čempionato finale mūsiškė bėgo antrą kartą – praėjusią vasarą Berlyne ji užėmė šeštą vietą. Sportininkė yra geriausia visų laikų Lietuvos bėgikė tiek 400 m, tiek 200 m rungtyse.

