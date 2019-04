„Žalgiris“ užbaigė sezoną Eurolygoje 

Ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ krepšininkai užbaigė savo žygį šio sezono Eurolygoje, kuomet ketvirtosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse 82:99 (16:30, 25:19, 20:23, 21:27) nusileido Stambulo „Fenerbahce“ komandai.

Pirmosiomis susitikimo minutėmis savo sąlygas diktavo Eurolygos vicečempionai, tad nieko nelaukęs reagavo Šarūnas Jasikevičius – 0:7. Prabėgus beveik trims minutėms ledus tolimu šūviu pralaužė Leo Westermannas, individualiais veiksmais kelią prasiskynė Brandonas Daviesas, tačiau be klaidų puolime rungtyniavo greitai solidžią persvarą 5:21 susikrovę svečiai. Po dar vieno pasitarimo nepaisydamas pražangos pasižymėjo Nate‘as Woltersas, keturias baudas sumetė Thomasas Walkupas, dvi pridėjo Edgaras Ulanovas, dvitaškį įmetė Deonas Thompsonas, bet pirmąją atkarpą 16:30 laimėjo nepriekaištingai tritaškius (6 iš 6) toliau metusi „Fenerbahce“.

Antrą kėlinį sėkmingai pradėjo Mariaus Grigonio ir B.Davieso tandemas, tritaškiu atsilikimą iki 25:34 mažino Aaronas White‘as. Aštriais reidais varžovų gynybą draskė N.Woltersas, bet įsijausti žalgiriečiams neleido fantastišką pataikymą toliau išlaikę turkai (30:44). Tuomet du tolimus šūvius paleido Artūras Milaknis, vieną driokstelėjo N.Woltersas, iš viršaus krovė B.Daviesas ir į rūbinę kauniečiai keliavo priartėję iki 41:49.

Į jau 9-ąjį svečių tritaškį gražiu reidu atsakė L.Westermannas, įspūdingą skrydį demonstravo triukšmo bangą sukėlęs A.White‘as, o deficitą iki 48:52 nurėžė trukdymų nepaisęs B.Daviesas. Tiesa, čia pat „Fenerbahce“ susigrąžino dviženklį pranašumą (48:59). Tuomet fantastiškai iš viršaus kamuolį grūdo T.Walkupas, pastarojo perdavimą dvitaškiu pavertė vėl kiek smagesnes nuotaikas sugrąžinęs B.Daviesas – 52:59. Ūgio persvarą po krepšiu išnaudojo ir E.Ulanovas, bet atotrūkis vėl išaugo iki 54:65. Apie save priminė M.Grigonis, tačiau savo sąlygas vis tvirčiau primetė dar kelis tolimus šūvius Turkijos čempionai (56:72). Prieš ketvirtąjį kėlinį atsikvėpti Stambulo komandai neleido N.Woltersas ir triuškinamu dėjimu paskutinį žodį taręs B.Daviesas – 61:72.

Lemiamą mačo atkarpą dvitaškiu su pražanga pradėjo B.Daviesas, bet Eurolygos vicečempionai vėl ištraukė tolimų metimų ginklą ir krovėsi rimtus pamatus pergalei – 64:84. Gelbėti padėtį dar bandė aukštaūgiai A.White‘as ir B.Daviesas, penkis taškus paeiliui rinko atsilikimą iki 73:86 apmažinęs N.Woltersas. Mačo pabaigoje iš toli iššovė M.Grigonis, rezultatyviausio žalgiriečio viršūnėje įsitaisė B.Daviesas, o simbolinius paskutinius taškus šio sezono Eurolygoje pelnė jaunasis Rokas Jokubaitis – 82:99.

„Žalgiris“: B.Daviesas 25 (9/12 dvit., 7 atk. kam.), N.Woltersas 18 (5/6 dvit., 4 rez. perd., 2 per. kam.), A.White‘as 7 (5 atk. kam.), M.Grigonis 7, T.Walkupas 6, A.Milaknis 6, L.Westermannas 5 (6 rez. perd., 2 per. kam.), E.Ulanovas 4, D.Thompsonas 2, R.Jokubaitis 2.

„Fenerbahce“: A.Muhammedas 25 (4/5 dvit., 5/5 trit., 4 rez. perd., 3 per. kam.), K.Sloukas 15 (5 atk. kam., 10 rez. perd., 4 per. kam.), J.Veseley 12 (6 atk. kam., 3 blk.), M.Guduričius 11 (3/5 trit., 2 per. kam.), E.Greenas 11 (2 per. kam.).

