„Žalgiris“ bandys pakeisti savo veidą 

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai Eurolygos reguliariajame sezone turėjo penkias savaites, per kiekvieną tekdavo žaisti po dvejas rungtynes. Dukart kauniečiams pavyko per 48 valandas atsigauti ir savaitę baigti pergale. Ar Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniams pavyks per tokį trumpą laiką atsigauti psichologiškai ir į antrą ketvirtfinalio akistatą su Stambulo „Fenerbahce“ žengti pamiršus antradienio tragediją?

Per pirmą ketvirtfinalio susitikimą su patyrusio Željko Obradovičiaus vadovaujama reguliariojo sezono nugalėtoja „Fenerbahce“ Lietuvos čempionų mašina, be kliūčių riedėjusi šešis paskutinius turus, svarbiausias detales pradėjo barstyti nuo antro kėlinio. Jį svečiai pralaimėjo 8:23.

Tokios bejėgiškos Kauno ekipos šį sezoną dar nebuvome regėję. Šeimininkų gynybos spąstuose atsidūrę žalgiriečiai per susitikimą, kurį Eurolygos vicečempionai laimėjo 76:43, pataikė tik 13 kartų iš vidutinio nuotolio, taip pakartodami savo blogiausią sezono rezultatą. Trys pataikyti tritaškiai – antras prasčiausias kauniečių pasirodymas sezone. Dar prasčiau žalgiriečiai iš toli metė sausio 10-ąją per rungtynes su ta pačia „Fanerbahce“, tada į krepšį kamuolys įkrito tik dukart.