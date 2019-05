„Liverpool“ dvasia buvo stipresnė už L. Messi magiją 

Jurgeno Kloppo treniruojamas anglų futbolo klubas „Liverpool“ pasauliui parodė, kad stebuklų būna, reikia tik labai norėti.

Po pirmų UEFA Čempionų lygos pusfinalio rungtynių „Barcelona“ (Ispanija) ir jos gerbėjai buvo ramūs: 3:0 – rezultatas, kuris privalo atverti vartus į finalą. Tačiau audringai savo žiūrovų „Anfield“ stadione palaikomi „Liverpool“ futbolininkai antradienį įrodė, jog viskas įmanoma, o ketvirtuoju įvarčiu „Barcelonos“ žvaigždes su Lioneliu Messi priešakyje privertė pasijusti futbolo neišmanančiais vaikais.

Be dviejų puolimo žvaigždžių Mohamedo Salah ir Roberto Firmino rungtyniavusi Anglijos komanda 4:0 nugalėjo „Barceloną“ ir antrus metus iš eilės pateko į finalą.

Į Čempionų lygos finalą „Liverpool“ prasibrovė antrus metus iš eilės. / Reuters/Scanpix nuotrauka

L. Messi komandos drabužinę paliko praėjus dviem valandoms po rungtynių baigties. „Kaip ilgai prausėsi duše“, – socialinėje paskyroje rašė žurnalistas Tancredi Palmeri. Paskui paaiškėjo, jog argentinietis atliko dopingo kontrolės procedūras.

Per pastaruosius šešerius metus finalas pirmąkart vyks be L. Messi ir Portugalijos žvaigždės Cristiano Ronaldo. 2013-aisiais Čempionų lygos finale žaidė du Vokietijos klubai Miuncheno „Bayern“ ir Dortmundo „Borussia“. O paskui finaluose visuomet žaisdavo komandos, kuriose rungtyniavo arba L. Messi, arba C. Ronaldo.

Pirmą įvartį šeimininkai pelnė 7 minutę po tikslaus Divocko Origi smūgio. Antrasis įvartis krito 54 minutę. Jo autoriumi tapo Georginio Wijnaldumas. Jau po dviejų minučių šis žaidėjas puikiu smūgiu galva išlygino bendrą rezultatą (3:3). Tai reiškė, jog ekipoms gali tekti žaisti pratęsimą, o jei svečiai įmuštų įvartį, šeimininkams reikėtų atsakyti dviem. Tačiau viskas išsisprendė per 90 minučių, o apie ketvirtą „Liverpool“ įvartį bus kalbama dar ilgai. 79 minutę prie kampinio gairelės spirti kamuolį atsistojo Trentas Alexanderas-Arnoldas. „Barcelonos“ vartininkas Ter Stegenas tuo metu įsijautęs davė nurodymus saviškiams, šie stengėsi surasti savo prižiūrimus žaidėjus. Pasinaudojęs šia varžovų sumaištimi T. Alexanderas-Arnoldas nieko nelaukdamas staigiai perdavė kamuolį baudos aikštelėje buvusiam D. Origi, o šis vienu lietimu nukreipė kamuolį į Barselonos komandos vartus ir išvedė „Liverpool“ į finalą.

Jei toks įvartis būtų pelnytas per keturiolikmečių ar penkiolikmečių varžybas, sakytume: vaikai užmigo, jiems trūksta charakterio žaisti futbolą, tiems vaikams reikia mokytis futbolo pagrindų. Bet mes kalbame apie geriausius pasaulio žaidėjus.

„Sunku rasti paaiškinimą, kodėl taip nutiko", – ketvirtą įvartį komentavo garsus portugalų treneris Jose Mourinho.

Į finalą patekusio „Liverpool“ strategas J. Kloppas po susitikimo tryško emocijomis: „Tai buvo nepakartojama. Mes žaidėme su, ko gero, geriausia pasaulio komanda. Mačiau, kaip mūsų saugas Jamesas Milneris verkė po rungtynių aikštėje. Tai daug reiškia mums visiems. Tai geriausias momentas futbole. Pasaulyje yra gerokai svarbesnių dalykų. Bet sukurti tokią emocinę atmosferą stadione – tai kažkas ypatingo“.

Buvęs „Manchester United“ žaidėjas Rio Ferdinandas neslėpė susižavėjimo Liverpulio komanda.

„Žaidžiau „Liperpool“ varžovų gretose, tačiau negalima nesižavėti Liverpulio ekipa tokiu momentu. Ji ištraukė pergalę iš „Barcelonos“ rankų. Liverpulio žaidėjai pademonstravo dvasią, o kovos troškimas atėmė žadą. Ir visa tai prasidėjo nuo trenerio Jurgeno Kloppo“, – teigė R. Ferdinandas.

„Liverpool“ tapo trečiuoju klubu, kuriam pavyko patekti į finalą pirmas rungtynes pralaimėjus trijų įvarčių skirtumu. Anksčiau tai yra pavykę padaryti Atėnų „Panathinaikos“ (1971 m.) ir „Barcelonos“ (1986) klubams.

Be to, „Liverpool“ klubo istorijoje antrąkart iš eilės į finalą pateko jau trečią kartą. Anksčiau tai buvo nutikę 1977–1978 ir 1984–1985 metais.

Po pralaimėto pusfinalio Lioneliui Messi dar teko atlikti dopingo kontrolės procedūras. / PA/Scanpix nuotrauka

Tuo metu Barselonos komandos stovykloje buvo gedulas.

„Visi labai nusiminę dėl pralaimėjimo. Viską analizuosime vėliau. Bet tas ketvirtas įvartis... Tai tragedija, klaida, neturiu paaiškinimo, kaip tai galėjo nutikti. Jis visiškai atėmė gyvybę. Antrus metus iš eilės. Baisu“, – sunkiai žodžius rinko klubo „Barcelona“ prezidentas Josepas Maria Bartomeu.

Sunkiai tvardėsi ir Ispanijos ekipos treneris Ernesto Valverde. „Po dviejų greitai praleistų įvarčių viskas buvo prieš mus. Nesugebėjome įmušti, mus pervažiavo. Tai siaubingas rezultatas mūsų klubo gerbėjams ir mums patiems, – sakė strategas. – Mums labai nepasisekė, bet reikia atiduoti duoklę „Liverpool“. Bandėme žaisti giliau, bet po ketvirto praleisto įvarčio viskas pasibaigė. Niekaip nesugalvojome, kaip šeimininkams į viską atsakyti. Nežinau, kaip tai man atsilieps, bet turiu prisiimti atsakomybę už visa tai. Mums labai skaudu“.

Keturis įvarčius Europos taurių turnyruose „Barcelona“ praleido šeštą kartą istorijoje. Pastarąjį sykį tai nutiko 2016–2017 metų Čempionų lygos aštuntfinalyje. Tuomet svečiuose Ispanijos ekipa 0:4 pralaimėjo Paryžiaus PSG futbolininkams, o namie atsirevanšavo 6:1.

Kas taps „Liverpool“ ekipos varžovu finale, kuris bus surengtas birželio 1 dieną, paaiškės trečiadienio vakarą po atsakomųjų Amsterdamo „Ajax“ ir Londono „Tottenham“ rungtynių. Pirmą akistatą Anglijoje 1:0 laimėjo „Ajax“.

