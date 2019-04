„Ajax“ jaunimas pravirkdė ir portugalų žvaigždę 

UEFA Čempionų lygos aštuntfinalyje eliminavę nugalėtojos titulą gynusią Madrido „Real“ ekipą, ambicingi Amsterdamo „Ajax“ futbolininkai pasakišką sezoną pratęsė ketvirtfinalyje pažemindami pasaulinės žvaigždės portugalo Cristiano Ronaldo vedamą Turino klubą „Juventus“.

Kaip ir per pirmą akistatą, kuri prieš savaitę vyko Amsterdame ir baigėsi 1:1, Turine komanda „Juventus“ į priekį įsiveržė po C. Ronaldo įvarčio. Tačiau persvara džiaugėsi neilgai. Donny Van de Beeko ir Matthijso De Ligto įvarčiai nutiesė Olandijos ekipai kelią į Čempionų lygos pusfinalį. Pirmąkart nuo 1997 metų.

„Esu matęs „Juventus“ pralaimėjimų šiame stadione, tiesa, nedažnai. Bet turiu pripažinti, jog niekada nemačiau, kad varžovas „Juventus“ pranoktų taip, kaip „Ajax“ darė antrame kėlinyje. Jaunieji Olandijos klubo futbolininkai demonstravo atakuojantį futbolą ir galėjo įmušti daugiau, jei lemiami veiksmai būtų buvę tikslesni“, – mintimis po rungtynių dalijosi reporteris Paolo Menicucci.

„Juventus“ antrą kartą iš eilės buvo priversta pasitraukti po ketvirtfinalio etapo. O C. Ronaldo Čempionų lygos pusfinalyje nebežais pirmąkart nuo 2009–2010 metų sezono.

Per 18 Čempionų lygos rungtynių, įskaitant ir atrankos varžybas, „Ajax“ pralaimėjo tik sykį. Negana to, Olandijos klubas per pastaruosius 26 Čempionų lygos susitikimus įvarčio neįmušė tik kartą.

„Aštuntfinalyje „Ajax“ nuo sosto nuvertė klubą „Real“, ketvirtfinalyje sustabdė C. Ronaldo. Ar dar reikia išvadų?“ – klausė portalas uefa.com.

„Ši naktis neįtikėtina ekipai „Ajax“, jos žaidėjams ir visam šalies futbolui, – po sensacingos pergalės džiūgavo „Ajax“ treneris Erikas ten Hagas. – Vėl iš Čempionų lygos išmetėme vieną favoritų.“

„Juventus“ prezidento Andrea Agnelli manymu, ekipa „Ajax“ nusipelnė būti pusfinalyje, nes šį sezoną ji sukėlė daug problemų Mincheno „Bayern“ komandai, o paskui eliminavo „Real“ ir „Juventus“.

Turino klubo treneris Massimiliano Allegri teigė neketinantis trauktis iš komandos, o jos prezidentas patikino, kad strategas ir kitą sezoną dar tikrai dirbs klube.

Į pusfinalį nesunkiai žengė „Barcelona“. Dviem įvarčiais prie pergalės rezultatu 3:0 prisidėjęs Lionelis Messi padėjo nugalėti anglų klubą „Manchester United“. Pirmas rungtynes išvykoje ispanų ekipa laimėjo 1:0. „Barcelona“ pusfinalyje žais dvyliktus metus iš eilės.

Ketvirtfinaliai

„Barcelona“ (Ispanija) – „Manchester United“ (Anglija) 3:0 (2:0). Įvarčiai: L. Messi (16 ir 20 min.), Ph. Coutinho (61). Pirmos rungtynės 1:0.

„Juventus“ (Italija) – „Ajax“ (Olandija) 1:2 (1:1). Įvarčiai: C. Ronaldo (28); D. Van de Beekas (34), M. De Ligtas (67). Pirmos rungtynės 1:1.

