Verkia duona europarlamentaro valgoma? 

Statistika liudija, kad 11 Lietuvos atstovų, pastaruosius penkerius metus arusių europinės politikos dirvonus, dirbo labai skirtingai. Vienų veiklos intensyvumas buvo rekordinis, kitų – stebino pasyvumu. Tačiau finansinių gėrybių ragas buvo dosnus visiems be išimties.

Tiek patys Europos Parlamento (EP) nariai, tiek jų veiklą analizuojantys ekspertai atkreipia dėmesį, kad formali statistika nėra tikslus europarlamentarų veiklos atspindys, priešingai, neretai ji net klaidina. Vis dėlto atskleisdama kai kurias tendencijas peno rinkėjams, ypač prieš rinkimus, gali suteikti. Nepretenduodamos į gilesnius apibendrinimus, LŽ metė žvilgsnį į EP narių darbo statistiką analizuojančio tinklalapio mepranking.eu duomenis.

Rinkimai į EP vyks gegužės 26 dieną kartu su antruoju prezidento rinkimų turu. 9 iš 11 kadenciją baigusių mūsų šalies europarlamentarų ir vėl mėgins laimėti EP mandatą.

Mėnesinis EP narių atlyginimas neatskaičius mokesčių sudaro 8 757,70 euro (nuo 2018 m. liepos).

Kaip rodo duomenys, per penkerius metus Briuselyje bei Strasbūre persidirbo toli gražu ne visi Lietuvos pasiuntiniai. Darbščiausios kadencijos europarlamentarės laurai atitenktų socialdemokratei Vilijai Blinkevičiūtei. Šios politikės veiklos reitingas siekia beveik 104,2 balo, tarp visų europarlamentarų (jų yra 751, kadencijos pabaigoje 749) jai atiteko 121 vieta. Tuo metu pasyviausio mūsų šalies atstovo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderio Valdemaro Tomaševskio veikla įvertinta vos 2 balais, jam atiteko 733 vieta.

Liberalo Petro Auštrevičiaus veikla įvertinta 84,9 balo, tarp europarlamentarų jis 174-tas. Šiek tiek atsiliko buvęs „Tvarkos ir teisingumo“ lyderis, per apkaltą prezidento kėdės netekęs Rolandas Paksas. Jo veikla įvertinta 82, 7 balo (180 vieta). „Valstiečių“ deleguotas Bronis Ropė „uždirbo“ 42,3 balo, jam skirta 386-ta vieta.

Socialdemokratas Zigmantas Balčytis už savo veiklą įvertintas 22,4 balo, jis liko 558-oje vietoje, konservatorė Laima Andrikienė, kuri europinę kadenciją pradėjo kur kas vėliau – 2016-ųjų gegužę, gavo 16,1 balą (606 vieta), Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas – 14,3 balo (624 vieta), Antanas Guoga –11,6 balo (651-a vieta). Valentino Mazuronio veiklos reitingas – 10,5 balo (662-a vieta), konservatoriaus Algirdo Saudargo – 7,5 balo (681 vieta). Iš visų minėtų politikų planų kandidatuoti į EP atsisakė tik A. Saudargas ir Z. Balčytis.

Savo nuomonę apie EP narių veiklos statistiką socialiniame tinkle „Facebook“ vakar išsakė L. Andrikienė. Pasak jos, EP narių aktyvumas ir rezultatyvumas – labai aktualus klausimas.

„Tenka tik apgailestauti, kad EP statistika iškreipia vaizdą ir nesuteikia reikiamos informacijos objektyvioms išvadoms“, – rašė politikė. Ji priminė, kad darbą EP ji pradėjo 2016 m. birželio 6 dieną, beveik 2 metais vėliau nei absoliuti dauguma šios kadencijos europarlamentarų. Tačiau statistika pateikiama taip, tarsi europarlamentarė būtų dirbusi visus penkerius metus, o jos vertinimai už pirmuosius dvejus metus – vieni nuliai: tarsi ji būtų ten buvusi, bet apskritai nieko neveikusi. „Tokio vertinimo objektyviu pavadinti neįmanoma!“, – įsitikinusi konservatorė.

Be to, ji prisiminė, kad 2018 metais du Lietuvos europarlamentarai – būtent ji ir P. Auštrevičius – buvo pripažinti Metų europarlamentarais, atitinkamai Tarptautinės prekybos ir užsienio reikalų srityse.

„Vertintojai – aukščiausio lygio ekspertų komisija, suburta Briuselyje leidžiamo „The Parliament Magazine“. Kaip suprantate, nedirbantys ar prastai dirbantys tokių įvertinimų nenusipelno. Įvertinkite tai“, – teisinosi politikė.

Atskleidė skandalingų faktų

EP nariai gali pasigirti ne tik solidžiais atlyginimais, dosniomis socialinėmis garantijomis, bet ir neatsiskaitytinai gaunamais tūkstančiais eurų. Prieš porą metų užsienio žiniasklaida pranešė, kad ES mokesčių mokėtojai kasmet sumoka 39 mln. eurų už EP nario biurų išlaikymą.

Kaip rašė naujienų portalas „Euronews“, europarlamentarai kiekvienais metais gauna apie 52 tūkst. eurų bendrosioms išlaidoms padengti ir neturi prievolės atsiskaityti, kam konkrečiai išleidžia šiuos pinigus. Paaiškėjo, kad dalis politikų nuomojasi biurus iš savęs, dalis – iš politinių partijų, kurioms priklauso gimtosiose valstybėse. „Lietuvos žinių“ tuomet kalbinti keli Lietuvoje išrinkti europarlamentarai tikino biurų iš savęs ar partijų nesinuomojantys ir neatsiskaitytinai skiriamus pinigus leidžiantys sąžiningai.

Kiek uždirba EP nariai?

2009 metų liepą įsigaliojus bendrajam EP narių statutui, visi europarlamentarai gauna vienodą atlyginimą. Pagal šį statutą mėnesinis EP narių atlyginimas neatskaičius mokesčių sudaro 8 757,70 euro (nuo 2018 m. liepos). Atlyginimas mokamas iš EP biudžeto. Visi politikai moka ES mokesčių ir draudimo įmokas, kurias atskaičius atlyginimas sudaro 6 824,85 euro. Be to, dauguma ES šalių įpareigoja EP narius mokėti papildomą nacionalinį mokestį savo šaliai. Nustatyta, kad EP nario bazinis atlyginimas siekia 38,5 proc. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjo bazinio atlyginimo, tad EP nariai negali spręsti ir nesprendžia dėl savo atlyginimo dydžio.

EP nariai turi teisę gauti senatvės pensiją sulaukę 63 metų amžiaus. Pensija sudaro 3,5 proc. atlyginimo už kiekvienus pilnus išdirbtus metus, tačiau iš viso negali viršyti 70 proc. atlyginimo. Šios pensijos mokamos Europos Sąjungos biudžeto lėšomis.

1989 metais EP nariams pradėta taikyti papildoma pensijų kaupimo sistema nuo 2009-ųjų naujiems EP nariams nebetaikoma ir palaipsniui bus panaikinta.

Kelionių išmokos

Dauguma EP posėdžių – plenarinių, komitetų ir frakcijų – vyksta Briuselyje arba Strasbūre. Pateikus bilietą, išlaidos už keliones į posėdžius yra atlyginamos. Jos negali viršyti verslo (ar panašios) klasės įkainių skrendant lėktuvu, pirmos klasės įkainių vykstant traukiniu arba 0,53 euro už kilometrą vykstant automobiliu (maksimalus atstumas – 1000 km). Be to, atsižvelgiant į kelionės atstumą ir trukmę, gali būti skiriamos fiksuoto dydžio išmokos kitoms kelionės išlaidoms (kelių mokesčiams, mokesčiams už bagažo antsvorį, rezervavimo mokesčiams) padengti.

EP nariams dažnai tenka keliauti po savo šalį arba už jos ribų. Jie tai daro tiek vykdydami savo oficialias pareigas, tiek kitais tikslais (pvz., norėdami dalyvauti konferencijoje arba vykdami su darbo vizitu). Veiklos, kurią EP nariai vykdo ne savo šalyje, kelionės, apgyvendinimo ir susijusios išlaidos gali būti kompensuojamos neviršijant metinės 4 454 eurų sumos. Veiklos savo šalyje atveju atlyginamos tik kelionės išlaidos neviršijant kiekvienai šaliai nustatytos metinės sumos.

Dienpinigiai (išmoka pragyvenimui)

EP moka vienodo dydžio – 320 eurų išmoką apgyvendinimo bei susijusioms išlaidoms už kiekvieną dieną, kurią politikai oficialiai dirbdami praleidžia Briuselyje arba Strasbūre, atlyginti. Tačiau jie turi pasirašyti dalyvių sąraše ir taip įrodyti savo lankomumą. Išmokos pinigais padengiamos viešbučių sąskaitos, maitinimo ir kitos susijusios išlaidos. EP nariui praleidus daugiau negu pusę vardinių balsavimų dienomis, kai vyksta plenarinių posėdžių balsavimai, išmoka sumažinama perpus, net jei jie ir buvo atvykę į posėdį bei pasirašę dalyvių sąraše.

Išlaidoms, susijusios su posėdžiais už ES ribų, padengti skiriama 160 eurų dydžio suma (irgi su sąlyga, kad EP narys pasirašo dalyvių sąraše), viešbučio sąskaitos padengiamos atskirai.

Bendrųjų išlaidų kompensacija

Ši vienodo dydžio išmoka numatyta išlaidoms, susijusioms su EP narių parlamentine veikla, padengti: biuro nuomai, administravimui, telefonui ir abonentiniam mokesčiui, reprezentacinei veiklai, kompiuteriams, konferencijų ir parodų organizavimui. Jei EP nariai be pateisinamos priežasties praleidžia pusę plenarinių posėdžių per vienus EP darbo metus (nuo rugsėjo iki rugpjūčio mėn.), ši išmoka sumažinama perpus. 2019 metais ši išmoka sudarė 4 513 eurus per mėnesį. EP taip pat sudaro savo nariams galimybę naudotis įrengtais biurais Briuselyje ir Strasbūre. EP nariai, oficialiais darbo reikalais būdami bet kuriame iš šių miestų, gali naudotis tarnybinėmis EP transporto priemonėmis.

EP nariams kas mėnesį skiriami beveik 25 tūkst. eurų padėjėjams samdyti.

Gydymo išlaidos ir išeitinė

EP nariams gali būti kompensuojami du trečdaliai jų patirtų gydymo išlaidų. Neskaitant kompensacijos dydžio, pagal šią sistemą taikomos išsamios taisyklės ir procedūros nesiskiria nuo tų, kurios taikoms ES tarnautojams.

Pasibaigus kadencijai europarlamentarai turi teisę gauti pereinamojo laikotarpio išmoką, atitinkančią vieno mėnesio atlyginimą, už kiekvienus EP išdirbtus metus. Maksimali šios išmokos mokėjimo trukmė – dveji metai. Buvusiam EP nariui pradėjus eiti pareigas kitame parlamente arba valstybės tarnyboje, pereinamojo laikotarpio pašalpa nebemokama. Jei EP narys vienu metu turi teisę gauti senatvės ir invalidumo pensiją, abiejų jis gauti negali ir turi pasirinkti vieną iš jų.

