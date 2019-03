Socialiniuose tinkluose apie savivaldos rinkimus: partinės sistemos erozija ir vinys į karstus 

Sekmadienį, kovo 3 dieną, Lietuvos piliečiai keliavo arba nėjo balsuoti savivaldos rinkimuose, o vėlų vakarą ir pirmadienio rytą socialiniuose tinklų naudotojai aptarinėjo, kas per rinkimus pavyko, kas – ne, ir kodėl.

Pasak politologo Mažvydo Jastramskio, egzaminus laikė Lietuvos partinė sistema, demokratija ir valdžia.

„Jeigu išlaikė, tai tik patenkinamai, – parašė jis socialiniame tinkle. – Pirma, tęsiasi partinės sistemos erozija. Nors „natūralių“, iš visuomenės išdygusių ir sėkmingų komitetų tik vienas kitas, niekas nepaneigs, kad nepartinė (arba tokia apsimetanti) savivalda vis stiprėja. Paradoksas – atrodo, kad vienintelis priešnuodis tam yra stiprios partijos. Po komitetų, LSDP ir TS-LKD surinko daugiausiai balsų ir merų antrame ture – seniausios, stipriausią organizaciją ir daugiausiai narių turinčios jėgos. Antra, rinkimai buvo referendumas valdantiesiems, ir jis pasisekė so-so. Taip, LVŽS padidino savo balsų kraitį, gal ir merų turės daugiau. Tačiau 12 procentų balsų per visą Lietuvą partijai, kuri „laimės viską“ yra nedaug. Kadangi valdančios partijos įprastai iki Seimo rinkimų dar pralaimi balsų, perrinkti valstiečiai tikriausiai nebus. Trečia, egzaminas demokratijai, deja, išlaikytas tik „su geležinkeliu“.“

A. Baranauskas: „Vilniuje balsuoja už Nacionalinį stadioną. Pastatysi stadioną – viskas, daugiau nieko nereikia. Na, o Kaune balsuot jau nebereikia. Su tokiais skaičiais ten galima pasiskelbt karalystę.“

Tikisi, Lietuva netaps „60 baltarusijų žeme“

M. Jastramskis teigė, kad rinkimai vyko sklandžiai, dalyvavo beveik pusė rinkėjų, nebūta didelių skandalų, balsų papirkinėjimų. Tačiau pažymėjo, kad tarp jau laimėjusių, patekusių į antrą turą yra nemažai politikų, pagarsėjusių autoritariškais metodais, turinčių problemų su teisėsauga, dar ir politinių perbėgėlių, sukūrusių „komitetus“.

„Kaip ir sakiau, tai žmonių demokratinė teisė už juos balsuoti. Tačiau tokie rezultatai kai ką sako apie tai, kaip mūsų visuomenė ta teise naudojasi. Tikiuosi, Lietuva netaps „60 baltarusijų žeme“, svarstė politologas ir išvardijo 2019 metų savivaldybės laimėtojus ir pralaimėtojus: – Laimėtojai: Šiaulių ir Kauno komitetai, į komitetus perbėgę Vilniaus ir Klaipėdos liberalai, TS-LKD ne miestuose, LSDP. Vidutiniokai: LLRA, LVŽS, liberalai ne miestuose. Pralaimėtojai: LSDDP, Puteikis, liberalai didmiesčiuose, visi Kaune, TS-LKD miestuose.“

Komunikacijos specialistas Andrius Baranauskas teigė, kad visoje Lietuvoje balsuojama už partijas, kurios dirba skyriuose. „Paklauskit Gintauto Palucko ir LSDP, jie žino, – socialiniame tinkle parašė jis. – Vilniuje balsuoja už Nacionalinį stadioną. Pastatysi stadioną – viskas, daugiau nieko nereikia. Na, o Kaune balsuot jau nebereikia. Su tokiais skaičiais ten galima pasiskelbt karalystę.“

„Vinys į tradicinių partijų karstus“

Žurnalisto Audriaus Bačiulio pirma išvada iš savivaldos rinkimų: Tėvynės Sąjunga švariai sutriuškinta visuose penkiuose Lietuvos miestuose.

„Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių merų rinkimuose konservatorių kandidatai neturėjo net menkiausių šansų. Lygiai prastai pasirodė ir TS-LKD kandidatai į tarybų narius šiuose miestuose, – vėlų sekmadienio vakarą rašė jis „Facebook“. – Partijoje užsilikę optimistai dar guodžiasi, kad per Europos Parlamento rinkimus, kur balsuojama už vieną sąrašą per visą Lietuvą, rezultatas turėtų būti geresnis. Nes dabar per visą Lietuvą konservatoriai su 16,03 proc. balsų (rezultatas vėliau dar keisis) yra antri po Visuomeninių Komitetų ir eina lygiai su LSDP (13,26 proc.), bet nemažai lenkia LVŽS (11,4 proc.). Bet tai veikiau iliuzija – 26,77 procentai Visuomeninių Komitetų (kurie šiaip jau yra rinkimų nugalėtojai ir įkalė antrąją vinį į tradicinių partijų karstą) balsų per EP rinkimus veikiau nueis liberalams, puteikiams ir/arba radžvilams, o ne konservatoriams.“

Anot A. Bačiulio, tai yra todėl, kad daugybė buvusiųjų konservatorių rinkėjų „nugabriušėjusioje TS-LKD konservatyvios politikos nebemato“. O liberalai niekada už TS-LKD nebalsuos, nes ten yra Dagys ir Landsbergis, tęsė jis. „Gi pats kaltininkas toliau tapšnoja tapšnoklį ant kofeino palangės, riejasi feisbuke su Ramūnu ir svajoja, kad vieną dieną Vilniaus hipsteriukai sudarys Lietuvos rinkėjų daugumą“, – vaizdingai apibūdino žurnalistas.

„Visi kalba apie „komitetų pergalę“. Skamba intriguojančiai, bet kokia gi komitetų partija ar sambūris? Tokio nėra. Visi komitetai labai skirtingi, vieni liberalūs, kiti konservatyvūs, treti oligarchiniai“, – socialiniame tinkle svarstė Seimo narys konservatorius Kęstutis Masiulis. Anot jo, ką tikrai įrodė šie rinkimai, tai kad laimėjo ne komitetai, laimėjo vietos lyderiai, o komitetas jau tik priemonė.

„Ten, kur stiprūs vietos lyderiai kandidatavo su komitetais, tai laimėjo jie, ten, kur kandidatavo su partijomis, ten triumfavo partijos, – teigė K. Masiulis. – Labai iliustratyvūs pavyzdžiai – Vilniuje ir Klaipėdoje su buvusiais liberalais Šimašium ir Grubliausku. Jeigu jie būtų kandidatavę po partijos vėliava, tai vis tiek būtų laimėję kaip laimėjo Dirginčienė Birštone ar Gegužinskas Pasvalyje.“

Taigi ši „komitetų pergalė“ yra ne sensacija, o tiesioginių merų rinkimų pasekmė, mano politikas.

„Tai ir buvo prognozuota. Vietos lyderiai dabar reiškia dar daugiau ir to nekeičia nei komitetai, nei partijos, – įsitikinęs K. Masiulis. – Partijos neturėtų skųstis, kad komitetai blogi ar kad nesąžininga kova, o tiesiog rasti tinkamus lyderius ir jais pasitikės rinkėjai.“

Vilniečiai daugiau balsavo už asmenybę, o ne ideologiją

Antra išvada, anot A. Bačiulio, tokia: nebūtų Vilniuje liberalai susipykę – dabar nereikėtų jokios koalicijos formuoti, nes Remigijaus Šimašiaus 17 liberalų ir Artūro Zuoko 10 liberalų sudaro pakankamai tvirtą 27 balsų daugumą 50 vietų Taryboje, bet susipyko.

Lobistas Martynas Nagevičius, bandęs kandidatuoti mero rinkimuose nuo Liberalų sąjūdžio, teigė, kad liberalai, vertinant Lietuvą bendrai, pasirodė rinkimuose tikrai gerai.

„O štai Vilnių mes visiškai prapylėm, – atviravo jis socialiniame tinkle. – Reikia pripažinti, kad R. Šimašius, siekdamas prieš rinkimus atsiriboti nuo liberalų, buvo teisus. O aš, manydamas, kad tai beviltiška taktika, buvau neteisus. Ir mūsų pasirinkimas badyti pirštu į Šimašiaus sprendimus, visiškai besikertančius su liberalizmu, nepadarė įspūdžio rinkėjams, balsavusiems daugiau už asmenybę, nei už ideologiją. Taip, mes turėjom apie tai kalbėti gerokai anksčiau, ne po skilimo, rinkėjai už tai mus teisingai nubaudė.“

„Buvo puiki kampanija – darbšti komanda, daug naujų patirčių ir intensyvus bei užgrūdinantis laikotarpis. Tačiau bene geriausia, ką išsinešu iš šių penkių mėnesių – susitikimai su bendruomenėmis. Geriau pažinau Vilnių, išgirdau problemas, išklausiau rūpesčius. Nors esu Seimo narys, darysiu viską, kad mano mylimo miesto problemos, apie kurias sužinojau, pradėtų spręstis“, – po nesėkmingų sau rinkimų į sostinės mero postą feisbuke parašė konservatorių kandidatas Dainius Kreivys.

