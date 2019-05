Prezidento rinkimų ir referendumų rinkėjų sąrašuose – 2,4 mln. piliečių 

Prezidento rinkimų bei referendumų sąrašuose įrašyti 2 mln. 472 tūkst. 405 rinkėjai.

Galutinius rinkėjų sąrašus pirmadienį patvirtino Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

Kaip pranešta per posėdį, šiuose rinkimuose registravosi rekordinis skaičius užsienyje norinčių balsuoti rinkėjų – 50 tūkst. 682 piliečiai.

Per praėjusius Seimo rinkimus 2016 metais užsienyje balsuoti registravosi per 19 tūkst. rinkėjų, per prezidento rinkimus 2014 metais – beveik 16 tūkst. rinkėjų.

Sekmadienį Lietuvoje vyks prezidento rinkimai ir du referendumai: dėl dvigubos pilietybės išplėtimo bei Seimo narių skaičiaus mažinimo.

Tam, kad referendumai įvyktų, juose turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė visų rinkėjų, t. y. 1 mln. 236 tūkst. 203 rinkėjai.

Dvigubos pilietybės referendumo atveju tokio balsų skaičiaus reikia, kad siūloma Konstitucijos 12 straipsnio nuostata būtų priimta.

Referendumu siūloma nustatyti, kad Lietuvos pilietybės nepraranda „Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę“.

Konstitucijoje šiuo metu įtvirtinta, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.

Emigravusieji po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metų kovo 11 dieną šiuo metu, išskyrus kai kurias išimtis, negali turėti dvigubos pilietybės.

Minima Konstitucijos nuostata keičiama tik referendumu ir jai taikoma didesnė apsauga: straipsniui pakeisti reikia, kad už pataisą balsuotų daugiau kaip pusė visų rinkėjų.

Referendumu dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 121 siūlomai nuostatai priimti pakanka daugiau kaip pusės dalyvavusių referendume, bet ne mažiau kaip trečdalio visų rinkimų teisę turinčių piliečių balsų. Aktyvumas turi siekti daugiau kaip 50 procentų.

Mažinti Seimo narių skaičių valdantieji siūlo motyvuodami, kad taip siekia įgyvendinti pažadus rinkėjams.

Prezidento rinkimuose dalyvauja socialdemokratas eurokomisaras Vytenis Povilas Andriukaitis, filosofas Arvydas Juozaitis, europarlamentaras Valentinas Mazuronis, ekonomistas Gitanas Nausėda, Seimo nariai Mindaugas Puidokas ir Naglis Puteikis.

Šio posto taip pat siekia „valstiečių“ kandidatas premjeras Saulius Skvernelis, konservatorių kandidatė parlamentarė Ingrida Šimonytė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos vadovas europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis.

