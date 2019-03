Preliminarūs rinkimų rezultatai turėtų paaiškėti apie vidurnaktį 

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) vadovė Laura Matjošaitytė tikisi, kad preliminarūs merų rinkimų antrojo turo rezultatai bus aiškūs apie vidurnaktį.

„Aš labai tikiuosi, kad tai bus anksčiau, nei turėjome pirmo rinkimų turo metu. Tada turėjome du biuletenius, dabar vienas biuletenis, du kandidatai, komisijoms yra lengviau skaičiuoti, galbūt apie vidurnaktį ir turėsime preliminarius rinkimų rezultatus“, – sekmadienį spaudos konferencijoje uždarius balsavimo apylinkes sakė VRK vadovė.

VRK sekmadienį pranešė, kad merų rinkimų antrajame ture dalyvavo 41,2 proc. rinkėjų.

Kaip pažymėjo L. Matjošaitytė, aktyvumas yra šiek tiek didesnis nei antrajame ture prieš ketverius metus, bet mažesnis nei per pirmąjį savivaldos rinkimų turą šiemet.

„20 valandą užsidarė visos apylinkės, VRK informacinėse sistemose matyti, kad šiandien balsavo 34,91 proc. rinkėjų, ir jei sudėtumėm su išankstiniu, antrajame ture balsavo 41,2 proc. rinkėjų, tai daugiau nei per praėjusius savivaldos rinkimus 2015 metais, kai per antrąjį turą balsavo 37,8 proc. rinkėjų, bet šiek tiek mažiau nei per pirmąjį turą, kada balsavo beveik 48 procentai rinkėjų“, – teigė VRK vadovė.

Vilniuje antrajame ture aktyvumas siekė 44,3 proc., Klaipėdoje – 34,9 proc.

Aktyviausiai balsavo Lazdijų rajono gyventojai, kur savo valią pareiškė 64,2 proc. rinkėjų, mažiausias aktyvumas buvo Panevėžio rajone – 27,85 proc.

Balsavimas sekmadienį vyko 41-oje savivaldybėje. Per pirmąjį turą prieš dvi savaites buvo išrinkta 19 merų.

Reklama