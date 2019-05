Porinkiminių scenarijų įvairovė: nuobodu nebus 

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Algis Krupavičius antrajame prezidento rinkimų ture prognozuoja ekonomisto Gitano Nausėdos pergalę. „Valstiečių“, jo akimis, laukia pasirinkimas – tesėti pažadus ir trauktis iš valdžios, ar juos „užmiršti“. Pasitraukimas į opoziciją „valstiečiams“ nebūtų prastas scenarijus.

Pasak A. Krupavičiaus, šiuo metu G. Nausėdos pozicijos ir galimybės nugalėti antrajame ture „visais atvejais“ yra geresnės. Pirmiausia dėlto, kad konservatorių remiama parlamentarė Ingrida Šimonytė jau pirmajame rinkimų ture surinko beveik maksimalų balsų skaičių.

„Ji pasiekė vadinamąsias stiklines Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) paramos lubas. Dar blogiau, kad I. Šimonytė turi politinę istoriją, nors ir nėra partijos narė“, – LŽsakė politologas. Be to, koją pakišo per rinkimų kampaniją paskelbti neapgalvoti pareiškimai.