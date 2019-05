Kodėl Europą mylime, o Europos Parlamento – ne 

Jei rinkimai į Europos Parlamentą (EP) nevyktų kartu su prezidento rinkimais, tikėtina, kad balsuoti ateitų vos apie penktadalį rinkėjų. Pasyvumu nuo rinkėjų neatsilieka ir kandidatai į europarlamentarus. Bet šįsyk EP rinkimuose yra naujų aspektų: pirmą kartą Lietuvoje į EP kandidatuoja ir penki visuomeniniai rinkimų komitetai, o valdantieji „valstiečiai“ dievažijasi pasitrauksią iš valdžios, jei pralaimės ir šiuos, ir prezidento rinkimus. Kaip tai gali pakeisti EP rinkimų rezultatus, „Lietuvos žinios“ kalbasi su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologu Kęstučiu Girniumi.

– Ar visuomeniniai komitetai, pirmąkart dalyvaujantys EP rinkimuose Lietuvoje, gali pakartoti savo sėkmę savivaldos rinkimuose?

– Komitetai naudingi, nes suteikia progą kandidatuoti tiems, kurie kitaip to negalėtų padaryti. Kad ir Vytauto Radžvilo pavyzdys: jis nepatektų į partijų sąrašus, bet jei jis turi tokių minčių, kurioms pritaria nemažai žmonių, kandidatavimas su komitetu naudingas ir jam pačiam, ir jo pažiūroms pritariantiems žmonėms, kuriems nebuvo atstovaujama. Be to, komitetų dalyvavimas gali padaryti šiek tiek aiškesnį valstybės dabartinių politinių nuostatų vaizdą.