Kaip aš šv.Valentino vakarą praleidau su „kaimynu“ Zuoku 

Ar gali būti tinkamesnis metas susitikimui su širdžių meru nei Valentino dienos vakaras? Teisingai. Negali. Neatsispyriau pagundai sužinoti, ką gi susitikimuose už uždarų durų su gyventojais kalba visų vilniečių „kaimynas“, kandidatas į Vilniaus merus Artūras Zuokas.

Artūras Zuokas, tęsdamas savo rinkimų kampaniją, pranešė, kad šią savaitę apsistos Lazdynuose ir ketvirtadienį (šv. Valentino dieną) bei penktadienį vakare savo nuomojamame bute lauks visų, kurie nori su juo pabendrauti, pasibėdavoti ir t.t.

Klampodama nenukastais šaligatviais per neapšviestus Lazdynų kiemus svarsčiau, ar atsitiktinai Artūras Zuokas pasirinko tokią vietą, ar tai buvo bandymas rinkėjams pasiųsti švelnią užuominą, kad dabartinis meras kiemų nenukasa ir net „ant elektros“ taupo. Bet kaip vietinė lazdynietė suskubau prisiminti, kad „prie Zuoko“ irgi nekasė, ir nešvietė. Šiek tiek kasė ir švietė prie seniūno Algio Strelčiūno, tačiau šiam pakėlus sparnus į plačiuosius Seimo vandenis, kiemsargių kastuvai sustingo ilgesio įšale. Bet sugrįžtam prie „kaimyno Zuoko“.

Į ne pačią didžiausią, tačiau gerai įrengtą svetainę susirinko apie penkiolika interesantų. Ne visai ta publika, kurią tikėjausi išvysti senolių tankiai apgyvendintuose Lazdynuose. Nubučiuotoms babytėms su bulviniais blynais likus kituose rajonuose, Lazdynuose pas Artūrą Zuoką atėjo žmonės rimtų reikalų aptarti. Kiek padiskutavę apie rekuperacinės sistemos įrengimo galimybes senuose daugiabučiuose, pasvarstę apie tai, kad kokybiška tų pačių daugiabučių renovacija atsieitų apie porą dešimtį tūkstančių eurų, kiek nukrypome į lankas. Vis dėlto nostalgiškai prisiminę, kaip rajone filmavo tarybinį filmą „Elektronikas“ ir visi kartu nutarę, kad šiais laikais už futuristinį rajoną Lazdynų „iškišti“ nepavyktų, grįžome į realybę.

Parkingas, parkingas ir dar kartą parkingas. Dėl pastarojo Lazdynuose verda nevaikiškos kovos – vietiniai už žemės lopinėlį po keturiais ratais kovoja tarsi dėl išgyvenimo. Vieni sako, kad automobilių aikšteles įsirengtų net ir savo lėšomis, tačiau bijo, kad kai tik tai padarys, į jų naujai išasfaltuotus brangiuosius plotelius suskubs mašinas statyti kiti rajono gyventojai.

Kiti, gi, norėtų įsirengti užkardus, tačiau Artūro Zuoko palaikymo ši idėja nesulaukė – „nekaimyniška“ būtų. Pasigirdo net svarstymų apie galimybę išsipirkti žemę, tačiau kandidatas į merus greitai „nugesino“ šią idėją išvardindamas kokius mokesčius tuomet tektų mokėti už tą lopinėlį.

„Jums pigiau tikrai būtų net autobusą įsigyti,“ – primerkęs akį ir draugiškai besišypsodamas rėžė Artūras Zuokas.

Džiazo ritmu nuo parkingo problemų perėjus prie Artūro Zuoko rinkiminio „arkliuko“ – nemokamo viešojo transporto, „kaimynas Zuokas“ sulaukė didžiausios vakaro staigmenos. Įkvėpti šiltos atmosferos ir betarpiško bendravimo, vietiniai ėmė ir išdavė paslaptį, kurios dabartiniam merui neatskleistų net ir kankinami: viešasis transportas jau senokai beveik nemokamas tiems, kas moka naudotis išmaniosiomis programėlėmis.

„Aš čia turiu tokią programėlę, kuri rodo kur kada kontrolė stovi, tai visada žinau kada galiu nesižymėti bilieto,“ – pirmoji prabilo viena susirinkimo dalyvių.

„Taip taip, aš irgi ją turiu, niekada nežymiu bilieto, jei kontrolė nestovi,“ – antrino jai kita viešojo transporto „zuikė“.

Artūras Zuokas informaciją apie šį inovatyvų „nemokamą transportą“ pasitiko gana entuziastingai, net puolė mobiliajame telefone ieškoti minėtos programėlės, bet pareiškęs, kad tokius strartuolius reikėtų drausti vos neprarado keleto balsų.

Vis dėlto pamatęs kelis tylos sukaustytus veidus greitai susigaudė, ir, kaip dera geram politikui, pasitaisė – kam drausti, kai jis greitai visą viešąjį transportą padarys nemokamu. Susirinkusieji atsikvėpė lengviau.

Taigi, turiu atiduoti duoklę Kandidatui, (tikrai, iš didžiosios K) – įprastą „door to door“ (nuo durų prie durų) komunikacijos strategiją, kuomet politikai skambina į miestiečių duris ir spaudžia jiems rankas taip tikėdamiesi paramos per rinkimus, Artūras Zuokas pakėlė į naują lygį. Tokį naują, kad jo niekas neperspjaus dar ilgai, bet, tikėtina, kad jau per kitus savivaldybių ar net Seimo rinkimus ims mėgdžioti masiškai.

Namų aplinkoje, jaukioje svetainėje, kur visiems buvo pasiūlyta arbatos, kavos ir užkandžių, kandidatas į merus uoliai traukė rajono problemas iš gyventojų: nuo šiukšlių išvežimo dažnio iki vaikų žaidimų aikštelių trūkumo. Ir dar uoliau jas konspektavosi į mobilųjį telefoną. Vienai moteriškei net pažadėjo kartu apeiti problemines rajono vietas ir išsamiau jas ištirti.

Na ir kaip gi be elegantiško „užvažiavimo“ ant dabartinės savivaldos aparato. Vis dėlto ir čia turiu atiduoti duoklę Kandidato kantrybei – laikėsi bene iki paskutiniųjų.... kol kalba nepakrypo apie naujai planuojamą pėsčiųjų tiltą per Nerį nuo „Litexpo“ parodų rūmų.

„Mes tą idėją sugalvojome dar 2004 metais – tai nenaujas dalykas. Bėda tik ta, kad reikės skelbti naują konkursą tam tiltui, nes jame numatytas tik pėsčiųjų judėjimas ir visiškai nenumatyta transporto judėjimo galimybe“, – ir dabartiniai miesto administracijai „užvažiavo“, ir truputį apgailestavo Artūras Zuokas.

Summa summarum – netradicinis šv.Valentino vakarėlis pavyko – aš beveik įsimylėjau Kandidatą. O ir kitų susirinkusiųjų akyse po vakarėlio švietė didžiausios vilties ir tikėjimo spinduliai. Tiesa, kiek iš tų Kandidato užsirašytų problemų bus realiai išspręsta, parodys laikas.

