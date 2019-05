A. Katauskas apie kandidatų į prezidentus programas: „Vizijos nėra“ 

Šiuose rinkimuose dėl prezidento posto kovoja devyni kandidatai, tačiau lėkštesnės kovos ekspertai sako nėra matę. Ką tai pasako apie kandidatų rinkiminę strategiją? Kodėl Saulius Skvernelis griebėsi aukos vaidmens? Kokį įvaizdį mums bando įpiršti Gitanas Nausėda? Apie visa tai kalbame su viešųjų ryšių ekspertu Arijumi Katausku.

– Kai Jūs šiuose prezidento rinkimuose įvertintumėte kandidatų rinkimų kampanijas?

– Kiek mes jiems duodame, tiek jie mums duoda atgal, sakyčiau taip. Palyginus rinkimines kampanijas, kurios buvo anksčiau, iki finansinių apribojimų, reklamos apribojimų ir panašių dalykų, žinoma, jų lyginti negalima. Ten buvo daugiau resursų, ten buvo daugiau įdomesnių sprendimų, o dabar, aš sakyčiau, kad mes visgi kalbame apie kandidatus, kurie yra žinomi ir jie visai kitaip konstruoja savo komunikaciją.

Mes patys ne labai jiems skiriame pinigų kaip rėmėjai. Jie nebenaudoja daugybės įrankių, kuriuos galėtų naudoti, tarkime, agresyvesnės, didesnio kiekio informacijos pateikimas, reklaminės, politinės agitacijos pateikimas. Dabar mes matome po vieną „klipuką“, susuktą kiekvieno kandidato, matome keletą plakatų iškabintų ir panašius dalykus, o visa kita atsiremia visai į kitokį turinį: į naujienų generavimą, bandant išprovokuoti žiniasklaidą, kad ji pati nemokamai rašytų apie tuos kandidatus.

Su tokiais apribojimais tiktai žinomi kandidatai, tik turintys kažkokį įdirbį kandidatai gali sulaukti dėmesio. Jaunam politikui, kuris, tarkime, yra mažiau žinomas, su tokiais politinės reklamos apribojimais, kuriuos mes dabar turime, šansų neturi jokių. Tai mes ir turime tuos tris žirgus, kurie bėga priekyje ir iš paskos – keletas tų, kurie lyg ir žinomi yra, bet...

– Ar tai reiškia, kad pagrindinė rinkimų kova persikėlė į socialinius tinklus?

– Socialiniai tinklai, žinoma, perėmė dalį informacijos. Aš apskritai sakyčiau, kad labai didelė politinės komunikacijos dalis nukeliavo ten. Logika yra labai aiški: didelė dalis žinučių, kurios atsiranda net gi tradicinėje žiniasklaidoje, iš tikrųjų pirma gimsta socialinėje žiniasklaidoje. Kažką vienas kandidatas pasakė socialiniame tinkle, žiūrėk – visa žiniasklaida iš to pasidarė turinį, kurį nemokamai ištransliavo.

Kitas dalykas – politikai faktiškai nebeturi šansų nebedalyvauti socialinėje medijoje, jeigu mes kalbame apie platesnį ratą žmonių bandantį pritraukti kandidatą. Ten žmonės yra, todėl jie ir nusekė iš paskos žmonėms, kad galėtų jiems kalbėti. Aišku, kalbėjimo kokybė čia jau yra atskira kalba.

– Įžvelgiate tam tikrų kandidatų klaidų rinkimų kampanijos metu?

– Tarkime, Gitano Nausėdos panaudoti pirkti vaizdai, bandant parodyti, kad tai yra lietuviški vaizdai, arba tarkime S. Skvernelio panaudojimas administracinių resursų, profsąjungos narių ir tt, tai yra visiškai minimalios klaidos, apie kurias mes galime tarpusavyje kalbėtis. Iki paprasto žmogaus ta informacija tikrai nenueina ir jiems ji nėra svarbi.

Žiūrint atgal, aš manau, kad pagrindinės klaidos buvo G. Nausėdos, kad jis startavo su visiškai neparuošta rinkimine kampanija. Taip, kurį laiką jam labai sekėsi. Kartais atrodė, kad G. Nausėdai kaip tik reikia nešnekėti, kad jo reitingai liktų aukšti.

Ingridos Šimonytės visgi pradžioje susidėliojimas žinutės, kad aš ne labai noriu, bet partija nori ir t.t., irgi sukūrė tam tikrą keistą aplinką.

Saulius Skvernelis galbūt būtų apie savo kandidatavimą paskelbęs šiek tiek anksčiau, tačiau paskutinis pusmetis, jeigu žiūrėtume nuo praėjusių metų vasaros ir visas ruduo jam buvo žiauriai nepalankus. Jo reitingai pradėjo kristi, jis įsivėlė į daugybę skandalų nuo santykių su žiniasklaida iki mokytojų. Tiesa, mokytojai nekirto taip labai stipriai per jo reitingus, bet vis tik smūgis ir tendencija atsirado važiuojanti į apačią. Tai aš įžvelgčiau čia daugiau padarytų klaidų. Visa tai tenka koreguoti jau rinkiminės kampanijos metu. Kiek jas galima koreguoti – tai čia yra vėlgi ir konkurentų veiksmai, ir paties turimi resursai: kiek tu gali tam skirti lėšų, žmonių, paties savęs.

Taip, mes matome dabar visus kandidatus, važinėjančius po regionus, matome juos susitinkančius, iš to bandančius sukurti įvykius, provokuoti per socialinę žiniasklaidą, kad tradicinė žiniasklaida tai matytų. Mes matome debatus, kuriuose, reikia pasakyti, visai neblogai atrodo visi kandidatai pasiruošimo prasme. Jie yra puikiai pasiruošę atsakinėti į klausimus, puikiai susidėlioja žinutes, ką žmonės nori girdėti, tad šitoje vietoje, galima sakyti, taip pat dingo intriga, kad kažkuris iš kandidatų leptelės kažką tai netikėto.

Viešųjų ryšių ekspertas Arijus Katauskas./ BNS nuotrauka

– Tai, kad S. Skvernelis yra premjeras, jam tai rinkimų kovoje labiau padeda ar kenkia?

– Tai yra pirmas atvejis, kada veikiantis premjeras dalyvauja rinkiminėje prezidento kampanijoje. Kad bus naudojami administraciniai resursai – klausimų nekilo. Neįmanoma paprastam žmogui atskirti, kur kalba premjeras S. Skvernelis, ir kur kalba kandidatas S. Skvernelis. Premjeras, besigiriantis savo geru darbu, yra kandidatas, besigiriantis savo geru darbu kaip premjeras.

– Tačiau jeigu šį premjerą kritikuoja prezidentė, tai tikriausiai nėra pati palankiausia reklama kandidatui?

– Čia yra, ko gero, vienas dalykas. S. Skvernelis, būdamas premjero pozicijoje, gali užsitikrinti kur kas didesnį matomumą, negu kiti kandidatai. Jį visą laiką sekioja žiniasklaida, visada jo įvykiai bus nušviečiami. Bet tai, kad jis yra veikiantis premjeras, jis sulaukia daugiau kritikos, daugiau neigiamos informacijos. Tarkime, mes kur kas mažesnį kiekį neigiamos informacijos girdime apie I. Šimonytę, nes nėra dėl ko jos dabartiniame laikotarpyje kritikuoti. Nuo jos veiksmų niekas nepriklauso. Juo labiau – tas pats G. Nausėda.

Tai iš vienos pusės S. Skvernelis išlošia daugiau dėmesio, skirdamas mažiau tam resursų, iš kitos pusės jis pralaimi gaudamas daugiau kritikos, negu kiti kandidatai. Tai čia aš sakyčiau, kad šiek tiek ir išsilygina ta padėtis.

Prisiminkime jo paskelbimo, kad jis ruošiasi tapti prezidentu, vietą – jis į Rusnę važiavo kaip premjeras. Ir jis pasigyrė darbu, kurį jis daro kaip premjeras. To jis būtų negalėjęs padaryti nebūdamas šiame poste. Ta visa pristatymo schema būtų sugriuvusi. Iš kitos pusės jis dėl to sulaukė kritikos. Tai čia reikėtų dėti lygybės ženklą. Bet aš manau, kad mes daug išmoksime po šitų rinkimų, matydami, analizuodami, kaip premjeras naudojo savo administracinius resursus, savo vardą kaip kandidato.

– Premjeras S. Skvernelis tarsi vengia žiniasklaidos dėmesio. Jūsų nuomone, tai yra tikslingai daromas žingsnis, ar jam tiesiog nesiseka sutarti su žiniasklaida?

– Aš patikslinčiau: jis nevengia žiniasklaidos dėmesio, jis bando maksimaliai kontroliuoti turinį, kurį žiniasklaida ištransliuoja. Jis po kelių nesėkmingų savo pasirodymų, reikia pasakyti, kad tiek savo, tiek savo komandos, jis stengiasi, kad atsirastų tam tikri filtrai, kad žiniasklaida negalėtų tiesiogiai ištransliuoti tam tikrų jo įvykių ir jo pasisakymų. Tiesiog tam, kad neprisiskaldytų malkų iš vienos pusės, iš kitos pusės man kartais tai atrodo panašu į bandymą palaikyti žiniasklaidą ant trumpo pavadėlio. Blogai apie mane rašysit – aš su jumis nešnekėsiu.

– Sekasi jam šitaip bausti žiniasklaidą?

– Pažiūrėjus į turinį – nelabai, bet yra kiti kanalai, kiti būdai. Bet tai, kad premjeras sugeba iškomunikuoti žinutes ne tiesiogiai per save, bet per Seimą, per tą patį Ramūną Karbauskį, aš nesakyčiau kad tai yra visiškai nesėkmė šitoje situacijoje. Žinoma, tai nepadeda santykiuose su žiniasklaida, bet kartu ir žiniasklaida sukuria tam tikrus įvykius kritikuodama jo elgesį, jo asmeninį elgesį, kurį jis paskui išnaudoja sėkmingai tiesioginiuose susitikimuose su savo rinkėjais. Jis sako, kad mane puola.

– Aukos vaidmuo?

– Ir jis yra unikalus. Mes paprastai rinkimų periode turėdavome aukos vaidmenį, kurį atlikdavo žmogus, kuris arba buvo pašalintas, arba buvo priverstas pasitraukti. Dabar mes matome tokį susidvejinimą: tu pats ir esi valdžioje. Tai su kuo tu kovoji?

Visi kandidatai, formuodami savo žinutes, jie dažniausiai formuoja, būtent Lietuvoje, per kritiką valdžiai: esančiam prezidentui, premjerui. Jeigu pasižiūrėtume į mūsų visų kandidatų pasisakymus – kažkokių į priekį žiūrinčių idėjų, kokia Lietuva bus po penkerių metų, mes faktiškai neturime. Visa mūsų šita rinkiminė kampanija yra kapstymasis po praeitį, ieškant skeletų spintoje. Niekas neduoda jokio turinio, kuris būtų: va žiūrėkite, „make America great again“. Vizijos nėra.

Kai mes matome visą sudėliotą tokią komunikaciją, mes matome to paties premjero žingsnius, mes matome tai, kad žiniasklaida vistiek yra priversta reaguoti į premjero žodžius. Taip, jie netgi drįsta rinkiminiu periodu eiti į teismus ir teistis su kai kuriais žurnalistais, kas prieš dešimt metų atrodė neįmanoma. Tai būtų kirtę per reputaciją, tai būtų visai kitaip išsitransliavusi žinutė, bet socialiniai tinklai, tiesioginiai susitikimai ir panašūs dalykai leidžia netgi tą konfliktą panaudoti sau.

Tačiau tokio dalyko negalėtų sau leisti, tarkime, I. Šimonytė ir G. Nausėda. Įsivaizduokime G. Nausėdą, besiskundžiantį žiniasklaidos elgesiu. Žmonės, kurie yra už jį, priimtų visai kitaip. Pavyzdžiui, atsiminkime, kaip mes nubaudėme Liberalų sąjūdį už tai, kad paėmėm kyšį ir kaip faktiškai niekas nebaudė darbo partijos dėl juodosios buhalterijos bylos. Turiu omenyje, iš rinkėjo pusės. Taip, ta partija subyrėjo, bet ji subyrėjo per kur kas ilgesnį laiką.

Lūkesčiai ir reikalavimai kandidatui yra visai kiti. Premjeras visą laiką formavo iš savęs, kad mane puola. R. Karbauskis formuoja tokį patį įvaizdį: mane puola žiniasklaida, užsakyta žiniasklaida, dar prikabinkime kokius nors konservatorius ir gauname visą spektrą. Man kartais norisi su Valstiečių ir žaliųjų bei S. Skvernelio gerbėjais padiskutuoti: o tai kaip jūs įsivaizduojate, kaip jūs nesujungiate taškų, kad taip nebūna? Tai yra valdžioje sėdintys žmonės. Jeigu jūs nepatenkinti savo gyvenimu, tai į juos reikia žiūrėti, ne į žiniasklaidą ar dar kur nors.

