„Tautos akanamistas“ Gitanas Nausėda „debunked“ 

Jau ne vienas pažįstamas klausė, kada pabandysiu debunk’inti Nausėdą.

Priešingai nei Aušra Maldeikienė, aš šio pliurpalų meistro „genialių“ citatų nerenku, nekatologizuoju, tad kažkaip visad trūko tokios medžiagos, kad sėst, karpyt ir komentuot. Bet pagaliau, tokią medžiagą ant padėkliuko pristatė pats G.Nausėda, kai sudalyvavo „Kitokie pasikalbėjimai“ laidoje ir prisikalbėjo tiek, jog sukarpiau net 14 video atraižų. Tikrai rekomenduoju pažiūrėti visą video, nes į menkaverčius nusipezėjimus dėmesio nekreipiau.

Visas laidos įrašas:

Visgi ties kiekviena skiltimi įkėliau atitinkamą video atraižą, tam, kad blogo skaitytojai galėtų pasiklausyti, kaip man pasirodė, esminių G.Nausėdos minčių…

1.Nausėda: „…reikia paprastai, kad žmonės skaitytų ir jiems nereikėtų pernelyg daug apie tai galvoti“

Taip G.Nausėda kalba apie savo žmonos pasirengimą duoti kuo galima kokybiškesnius interviu.

Mano nuomone, elitas, ta tikrąja visuomenės elito prasme, turi daug galvoti ir protingai kalbėti, turi skatinti visuomenės diskusiją ir kartu visuomenės progresą. Tai nereiškia, jog visuomenės elitas turi kalbėti nesuprantama „paukščių“ kalba, ne, bet tai nereiškia, jog visuomenės elitas turi neskatinti visuomenės mastyti. Nemąstanti visuomenė reikalinga tik autokratams, kuriems reikia vergų, o ne piliečių.

2.Nausėda prognozuoja NT burbulus

Rytis cituoja 2005 m. rugpjūčio mėnesio straipsnį apie NT prognozes. Nausėda atkerta, kad tuo metu, dar nesiformavo jokie NT burbulai, burbulai pradėjo formuotis tik 2006 pavasarį.

Rimtai? Per pusmetį ėmė ir susiformavo NT burbulai? O tai, kad bankai per pirmą 2005 m. pusmetį spėjo PADVIGUBINTI NT paskolų portfelio augimą, nebuvo jokia indikacija, kad „something is going on“ ??? Iki 2005 m. bankai kas mėnesį išduodavo ~40–50 mln eurų NT paskoloms, staiga per pusmetį (dėl konkurencijos – aut. pastaba), mėnesinis NT paskolų išdavimas išauga 120%, iki ~100–120 mln. eurų per mėnesį… čia skaitosi normali bankų plėtra? Na gal…

Šaltinis: https://www.lb.lt/lt/paskolos-gyventojams

3. Kodėl Nausėda tapo „tautos akanamistu“

G.Nausėda paprašytas reflektuoti, kodėl tapo pagrindiniu ekonomistu pasirodančiu TV ekranuose, savo mintis išdėstė, mano supratimu, kaip tikras narcizas. Nes JIS moka kalbėti paprastai. Epic

O vargeli, va čia ir prasideda visa problema su „akanamistais“, kurie nemato toliau, nei jų pačių nosis. Tai kad atsiranda vienas visų galų meistras, Nausėdai, kaip ekonomistui (čia atskira diskusija, kas yra ekonomistas), turėjo uždegti raudoną šviesą, kad kažkas labai negero vyksta su žiniasklaida, jos kokybe. Ekonomistų priedermė analizuoti sistemas, matyti visumą, analizuoti ir kritiškai vertinti visuomenės raidą. Dėmesys žiniasklaidos kokybei, nr 2, po ekonominės politikos vertinimo…

Bet ir šiaip „tautos akanimistas“ turėtų suprasti, jog vienas ekonomistas būti visų galų meistru – negali. Iš asmeninės patirties: kai manęs studentai pradeda klausinėti apie finansus, investavimą, iškart sakau, kad tai ne mano sritis, todėl galiu pasidalinti tik bendromis įžvalgomis. Kaip ir visi specialistai, ekonomistai specializuojasi. Mano sritys (be bendros makroekonomikos), darbo rinka, viešojo sektoriaus ekonomika. Kai man skambina iš žiniasklaidos ir prašo komentuoti ne bendrines ar viešojo sektoriaus ekonomikos temas, turiu labai kruopščiai atsirinkti, ar galėsiu pakankamai kokybiškai komentuoti temą. Bet gal tik aš, čia toks nevykęs :)

O šiaip, tai iš tiesų būtų įdomu sužinoti, kiek Lietuvos žiniasklaida gavo mln. eurų pajamų iš bankų reklamos nuo pvz., 2005 metų. Tai, jog straipsniai, dalyvavimas konferencijose nėra „nemokami“, manau visi kuo puikiausiai suprantame… Gal tai dalis atsakymo, kodėl bankų PR’čikai dominuoja, yra vienas iš atsakymų?

4. Narcizas be refleksijos antras dublis

Laidos vedėjas iškart paprašė, jog Nausėda pakomentuotų, „kas sukėlė didžiąją finansų krizę, …, dėl ko kilo krizė?“

Nusišypsojęs ir apsipatenkinęs „tautos akanamistas“ išpylė pusžargoniu finansų krizės raidą, bet ne jos priežastis!

Pasigirsta plojimai iš salės.

Jeigu kandidatas į prezidentus moka pavaryt žargonu, jis afigienas…. WOW…. Sėdmaišiniai…. Kad kandidatas neatsakė KODĖL, o tik KOKIA PROCESO EIGA, o tai nėra tapatu, ai nu… kam čia vargintis mastyt, gražiai skamba užtat. Laidos vedėjas buvo kiek greitesnis ir teisingai reziumavo: „kitaip sakant elementarus bankininkų godumas“.

Ir taip, krizės priežastys godumas, bet ne tik:

1. Bankininkų godumas

2. Reitingavimo agentūrų godumas bei

3. Finansų sektoriaus dereguliavimas (čia tai, už ką labai pasisako konservatyvūs JAV politikai; Reagonomics – ką palaiko ir Nausėda)

Bet tai, aišku, geriau žargonu…

Tada Nausėda ir toliau pasakoja, koks žargonas anais laikais vyravo banko menedžmente. Bet vietoj to, jog atsistotų ir kaip gerovės ekonomikos gynėjas pasisakytų, jog būtina vykdyti subalansuotą ir atsakingą pinigų spausdinimo procesą šalyje, vienintelis dalykas, kuris banko vyriausiam ekonomistui rūpėjo – techniniai anglicizmai.

Fainiausia, kai Rytis papildo Nausėdą su „sharinot expensus“ suprask, bankas augino pelną, padalindamas kaštus visai visuomenei… Nausėda net nesureagavo, o tik pritarė…. EPIC!!!

5. „Valstybės kapitalizmas yra blogis iš esmės, tai yra mano alpha ir omega, jau tada geriau socializmas“

Rytis užduoda labai gerą klausimą, bankai vykdo ypatingą veiklą šalyje. Jie spausdina pinigus, todėl nuo jų veikos sprendimų priklauso šalies ekonominė raida. Tad klausimas ar neturėtų bankai būti nesiekiantys pelno, suktas, bet labai geras klausimas.

Kaip tikras ekonomistas, Nausėda būtų pasakęs, jog reikėtų siekti, kad bankai nesiektų viršpelnio. Matote, tai ką buhalteriai vadina pelnu, ekonomistai dar nevadina pelnu. Buhalteriams pelnas = pajamos – išlaidos. Ekonomistams: pelnas=pajamos– tiesioginės išlaidos – netiesioginės išlaidos. Prie netiesioginių išlaidų priskiriami ir pakaitiniai kaštai. Jeigu banko akcininkas gali investuoti pinigus ne į banką ir kitur investavęs uždirbti 6% metinių palūkanų, tada (tobulos konkurencijos sąlygomis), bankas jam irgi turėtų generuoti ne daugiau kaip 6% palūkanų. Bet ekonomistai, tuos 6% nevertint kaip pelno, o kaip alternatyvius (nepatiriamus kaštus, nes akcininkas pasirinko investuoti į banką, o ne į pvz., kokį kitą verslą). Bet kadangi ant podiumo ne ekonomistas, o banko PR’čikas….

Tai vietoj tokios ar panašios diskusijos (pvz., link to, jog bankai per silpnai reguliuojami, jog dabar bankų paskolų portfelis vėl auga dėka NT paskolų, o ne dėka įmonėms išduodamų paskolų skirtų produktyvios gamybos investicijoms, kurios generuotų ilgalaikį šalies ekonomikos augimą), Nausėda pradeda whataboutizmą, gal reikia ir ne pelo siekiančių prekybos centrų….

Tada Nausėda užsimoja ant valstybinio kapitalizmo, koks tai yra blogis, nes valstybinės įmonės gimdo politinį blogį. Belieka paklausti kandidato, o tai gal jis mano, kad ir valstybinės ligoninės, valstybinė sveikatos apsauga, valstybinė švietimo sistema yra blogis? Nes taip, tada jo ideologija atitiktų Reagonomics. Kuo mažesnis viešasis sektorius, kuo daugiau „laisvos rinkos“. Bet kur tada dingo ta žadama gerovės ekonomika?

6. Nausėda kalbasi su knygomis

Šalyje turime SADM ministrą, kuris kalbasi su mirusiu vaiku (Matuku), o kandidatas į prezidentus, kalbasi su knygomis. Kas dar išradingiau?

7. Nausėda homophobas

Kad Nausėda konservatyvus, pasisako už konservatyvų šeimos sampratos modelį, jau visiems ir taip aišku, bet, ką kandidatas turi omenyje su „reikia suprasti visų vyrų, normalių“.

Kaip suprasti tą, „normalių“, homoseksualūs vyrai nėra „normalūs“?

21 amžius Lietuvoje… kandidatas į prezidentus skirsto žmones į normalius ir nenormalius.

LNGBTQ ar Jūs girdite? Tikitės, kad šis kandidatas atstovaus Jūsų interesus?

Tai jis konservatorius, tai jis save liberalu vadina, tai net socialdemokaratu, tai jis žmones skirsto kaip senas geras homophobas… Žmogus be stuburo, be vertybių, arba tiesiog iš visur išsirenka razinas…

8. 5 žodžiai (mintys) apie ES, Nausėda vos randa 4

Ką čia bepakomentuosi. Nausėdos gynybai galima sutikti, jog pirmi tris terminai, de facto susisumavo į 5 žodžius. Bet….

Ar buvo galima referuoti apie ES galima naudą visuomenei, ekonomikai, Lietuvos teisės sistemai? Ar galima buvo referuoti į kylančius iššūkius? Manau taip…. vaizduotės reikalas… bet nerasti net 5 dalykų apie ES… kažkaip nyku, nyku….

9+10. ES pavojus – autokratijos, LT reikia mokytis iš Singapūro

Paklaustas apie tai, kokie dabar didžiausi ES iššūkiai, Nausėda referuoja apie ATR ir generalizuoja į tai, kad dabar ES kyla pavojus iš autokratinių valstybių. Kiek vėliau Rytis klausia Nausėdos (tiksliau perskaito žiūrovo klausimą), iš kokių šalių Lietuvą galėtų pasimokyti ekonomikos srityje. Nausėda tiesiai šviesiai išpyškina – Singapūras! Gal reiktų priminti kandidatui, kad Singapūras ir buvo (o kai kurių kritikų iki šiol ir tebėra įvardinimas kaip…) autokratinė šalis? Net pats Rytis replikuodamas pamini, kad tai autokratinė, monarchinė šalis. …

Tai kaip, autokratijos pavojus ES, ar mokomės ekonominių sistemų iš autokratinių šalių, ignoruodami sistemas, ar vėl rankiojamės razinas, ignoruodami, kad ekonominės sistemos niekada neveikia izoliuotai nuo politinių sistemų?

11. Valdininkų nereikia daug

Tęsdamas mintis apie Singapūrą, Nausėda leidžiasi į Reagonomics apmąstymus, jog tų valdininkų, visai nereikia daug. Nors neva nesutiktų, kad jų skaičių galima sumažinti dviem trečdaliais („nebūčiau toks kategoriškas“), bet… o tada pasigauna save ir pradeda kalbėti apie jų atlyginimus…

Jeigu kas nors supranta, kaip pas Nausėda galvoje pinasi mintys, tai respect! Aš nesuprantu. Ką aš suprantu, yra skaičiai. O sektoriuje (Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas ), Lietuvoje nėra daug užimtųjų, priešingai, viešajame sektoriuje tūkstančiai neužimtų darbo vietų!

12. „Tautos akanamistas“ nesupranta klausimo apie ekonomiką kaip „mokslą“ (science), Kubilius – ekonomistas

Rytis uždavė dar vieną gerą klausimą. Realiai klausimas yra labai gilus, leiskite perfrazuoti: ar ekonomika yra mokslas, kaip mes jį suprantame bendrąja prasme?

Tikrame „moksle“ pvz., fizikoje, rezultatai nekinta, jeigu nekinta fundamentalūs veiksniai.

Ekonomikoje negalioja tokie dėsniai. Tarkime, jeigu niekas nekistų, rytoj akcijų rinkos pabaigtų +1% akcijų vertės augimu, bet jeigu rytoj ECB prezidentas padarytų spaudos pranešimą ir pasakytų, kad Graikijos, Italijos ir Ispanijos bankai bankrutuoja, akcijos rinkose prasidėtų išpardavimai, kristų akcijų vertės, nors fundamentaliai, niekas nebūtų pakitę. Labai geras klausimas, ar galima bandyti matematiškai modeliuoti sistemas, kurios nėra sumodeliuojamos?

Taigi mūsų samprata apie tai, ar ekonomikos tyrinėjimas, gali būti prilygintas „mokslui“, čia geriau turėt anglišką „science“ prasmę, yra labai kvestionuotinas.

Šito „tautos akanimistas“ nesupranta ir pradeda dėstyti, kaip kartais fizikai tampa ekonomistais, pvz Abišala ir Kubilius. Kubilius tapo ekonomistu? Na taip, jeigu Nausėda buvo ekonomistu, o ne PR’čiku, tada Kubilius gal ir buvo kada nors ekonomistu

13. Nausėda apie progresinius mokesčius

Perfrazuoju kandidato atsakymo esmę: Lietuva gali pritraukti investicijas tik pritraukdama jas mažais mokesčiais, todėl Lietuva, kaip maža šalis, galėjo įsivesti progresinius mokesčius tik tada, kai Latvija juos įsivedė.

Jeigu čia tik man blogai su logika…sakykite… , nes, regis kandidatas nesupranta, kad LATVIJA yra mažesnė ekonomika nei Lietuva, jog Latvija nebuvo pirma šalis, iš EEC šalių kurios pakeitė flat-tax (plokščius mokesčių tarifus progresiniais, Čekija – 2013), ir tai, jog turime GPM antrą tarifą nepadaro mūsų MOKESČIŲ SISTEMOS PROGRESINE, kai nėra vienodai progresyviai apmokestinamos visos pajamos ir kai antras GPM tarifas neatsveria Sodros įmokų lubų!!! Imputed-tax-rate žemėjantis darbo pajamos Lietuvoje regresnis nuo Sodros įmokų lubų dydžio. O ką kalbėti apie pajamas iš kapitalo, individualios veiklos pajamos apmokestinamos 15% GPM tarifu… tegyvuoja gyvulių ūkis!!!

Atsiprašau, bet arba reikia būtų ekonominiu idiotu arba visišku melagiu, jog drįsti teigti, kad Lietuvoje mes turime „progresinę mokesčių sistemą“!

14. Žiauriai geri klausimai, į kuriuos Nausėda visiškai nesugeba atsakyti

Mana labai patiko užduoti klausimai, kuriuos siūlo užduoti Yuval Noah Harari ir kuriuos laidos vedėjas uždavė kandidatui.

Stebėkite, kaip lyginant su visu pokalbiu, pakinta Nausėdos sėdėsena: jis įsitempia, pradeda virpinti kojas. Kandidato neverbalinė komunikacija suponuoja įtampa. Kur gi ne, nebe kažkokie lengvi klausimai….

1.“Kokių veiksmų imsitės mažindami branduolinio karo pavojų?“

Nausėda branduolinio karo pavojų pradeda tauškėti kažkokias nesąmones apie „reikia ieškoti sutarimo“…, „ieškočiau galimybių nuimti įtampas ten, kur jos tikrai kyla pavojus, kad bus karas…“

Pala pala, sakykime taip, turime 3 galimus atominio karo žinias: Europa (Rusija vs Nato), Kinija vs Amerika ir Š.Korėja vs P.Korėja /Japonija/US. Apie kokius sutarimus čia Nausėda kalba? Kaip jis žada mažinti įtampas, kai jas kelia ne tik „agresoriai“ bet ir psichopatas baltuosiuose rūmuose?

2.“Kokių veiksmų imsitės stabdydami klimato kaitą?“

Nausėdos atsakymas: neneigsiu klimato kaitos!

Taigi veiksmas – fakto neneigimas. EPIC!!!

3.“Kokių veiksmų imsitės reguliuodami ardomąjį technologijų (pvz AI, CRISP) poveikį?“

Nausėda nesutinka su tuo, kad dirbtinis intelektas pasižymį ardomuoju poveikiu. Čia kalba ekonomistas? WTF?

OECD leidžia tyrimus, kiek procentų darbo jėgos gali netrukus netekti darbo, nes tam tikros profesijos galėtų būti pakeistos „robotais“, tai ekonomistas galėtų bent jau pradėti referuoti apie tai, koks svarbus yra švietimo ir perkvalifikavimo sistemų kokybiškumas ir gebėjimas greitai reaguoti į darbo rinkos pokyčius. Arba kaip būtų prasminga siekti, jog būtų einama dirbtinio intelekto tarptautinio reguliavimo link, t.y. kam jis taikytinas: padėti žmonėms dirbti, bet ne juos pakeisti (labor enhancing, not labor substituting).

Bet ne, „tautos akanamistas“ ardomojo poveikio neįžvelgia….

4.“Kokį regite 2040 pasaulį? Geriausias/ blogiausias scenarijus“

be komentarų… Blogiausias scenarijus – mes visi mirę. Geriausias, 100% energijos iš atsinaujinančių šaltinių ir elektroautomobiliai.

(ir ne, nepradėsiu čia referuoti apie Kobalt minose išnaudojamus žmones, kenksmingą jų sveikatai aplinką ir t.t., elektroautomobiliai yra sėdmaišinių hipsterių būdas tik nematyti CO2, nes CO2 išskiriamas ne ten, kur vairuojama… bet ai..).

Epilogas

Net nežinau ką komentuoti. Kai leidi kalbėti S.Skverneliui, žinai, kad liūdna nebus. Kai leidi kalbėti G.Nausėdai…

Mano asmeniniu supratimu, G.Nausėda yra narcizas, kuris trokšta dėmesio, visuomenės patvirtinimo. Tai atsispindi jo pasididžiavime, kiek žmonių rinkose į SEB banko makro prognozių pristatymą ir tai, jog ėjimą ė prezidentus, jis dar dėl bendro gėrio. Na toks tipinis savęs susireikšminusio Superman‘o sindromas.

G.Nausėdos pasaulio suvokimas yra gana menkas, apsiriboja jam įprastomis temomis. Jeigu klausimai tampa sudėtingesni, bet kandidatas jų nesupranta, tada tauška kažkokius niekus, jeigu supranta, kad bus sudėtingi klausimai, susinervina, įsitempia, ir irgi tauška niekus.

Niekų tauškėjimas kartais paįvairinamas erudicijos demonstravimu, pvz., (nebuvo video atraižose, žr. originalų video), apie knygas. Tai gal kandidatui reiktų į vyriausiojo bibliotekininko pareigas, o ne vyriausiojo šalies politiko pareigas kandidatuoti?

Juo labiau, kad kandidatas yra politinis bestuburis: viešąjį sektorių reikia mažinti, bet atlyginimai turi būti dideli, reikia daugiau konkurencijos, bet gink dieve ne valstybės kišimosi. Konfliktus reikia spręsti tarpininkaujant, bet homoseksualūs yra nenormalūs? Autokratijos kelia grėsmę demokratijai, bet mokytis reikia iš autokratijos, mokesčiai Lietuvoje per maži, bet reikia mažinto Sodros įmokų lubas, lyderystę rodyti tik tada, kai tai nekenkia konkurencingumui ir kai jau kiti tai padarė….

Taigi, Nausėda moka gražiai užkalbėti dantį, t.y. gražiai skambėti, daug sakyti, bet nieko nepasakyti. Realiai manau, jog Nausėdos-efektas yra tas, jog jo besiklausant, susidaro toks įspūdis, kad iš tiesų, pačiam galvoti nebereikia, nes jis viską tarsi taip gražiai, aiškiai ir protingai pakalba….

Tik va jeigu pradedi klausytis, dėlioti argumentus, pradedi matyti, kaip logikos visame tame kalbėjime išvis nėra! Tiesiog kliedesių ir neloginių sapaliojimų rinkinys…

Bet čia tik mano asmeninė nuomonė, klausykitės ir spręskite patys.

Justas Mundeikis yra ekonomistas ir lektorius

