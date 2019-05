Tekila, narkotikai ir moterys iki ryto – karo korespondento gyvenimas 

Buvęs „The Washington Post“ Artimųjų Rytų korespondentas atskleidė, koks nekontroliuojamas dėl patirtų karo traumų buvo tapęs jo sekso ir narkotikų persotintas gyvenimas. Dėl viso to jis kaltina laikraščio savininko milijardieriaus Jeffo Bezoso šykštumą darbuotojams.

Dešimtmetį nuo 2006 iki 2016 metų Hugh Nayloras dirbo reporteriu Artimuosiuose Rytuose. Jis pranešinėjo apie vienus baisiausių pasaulyje konfliktų įvairiems leidiniams, įskaitant „The Washington Post“. „Daily Mail TV“ 39 metų vyras papasakojo, kaip gyvenimas karo sąlygomis, nuolatos regint mirtį, nuvedė jį priklausomybių keliu.

Kai nerašydavo apie karą Sirijoje, Irake ir kitose neramių Artimųjų Rytų vietose, žurnalistas iki devintos ryto maukdavo tekilą, šniaukė kokainą naktinių klubų tualetuose, ieškojo sekso per pažinčių programėlę „Tinder“. H. Nayloro žodžiais, jis įniko į alkoholį, narkotikus ir seksą save gydydamas nuo siaubo, kurio liudininku buvo fronto linijoje. Tačiau jo darbdavys – „The Washington Post“ – nesuteikė jam net elementaraus sveikatos draudimo, kuris būtų padengęs jam būtinos potrauminio streso sutrikimo (PTSD) terapijos išlaidų.

Mažiausiai ketvirtadalis užsienio korespondentų dirba pagal laisvai samdomų darbuotojų sutartis ir yra išnaudojami.

Mirtis iš arti

Karo reporteris prisimena daugelį atvejų, kai per tą dešimtmetį karo draskomuose Artimuosiuose Rytuose (paskutinius pustrečių metų jis ten praleido dirbdamas „The Washington Post“) iš arti prisilietė prie mirties. Ši patirtis paliko gilius traumos pėdsakus.

„Aš ne vieną kartą buvau atsidūręs siaubo akivaizdoje. Kartą šiaurinėje Sirijoje skalbiausi drabužius dideliame atvirame lauke, kur buvau apsistojęs, kai pasirodė Sirijos karo lėktuvas ir pradėjo bombarduoti, – pasakojo H. Nayloras „Daily Mail TV“. – Buvau tik su apatiniais, pajutau lėktuvo skleidžiamas bangas ir leidausi bėgti. Lėktuvas vis bombardavo ir bombardavo mus. Maniau, kad žūsiu.“

H. Nayloras prisipažįsta, jog tuomet, kai kiti reporteriai stvėrė bloknotus ir puolė rašyti apie atakas, jis grūdo drabužius į lagaminą kartodamas: „Turime iš čia nešdintis.“ Kiti žurnalistai įkalbėjo jį pasilikti. Šis incidentas buvo tik viena iš daugelio traumuojančių patirčių Artimuosiuose Rytuose.

„Kartą Sirijoje ginkluotas maištininkas įrėmė ginklą man į kaktą, manau, tik dėl to, kad pats buvo visiškai traumuotas ir paklaikęs. Jis vadino mane užsieniečiu ir juokėsi, tai buvo baisu, ilgai negalėjau to pamiršti“, – prisiminė jis.

H. Nayloras sakė, jog tokie dalykai, taip pat pavojai, su kuriais jis susidūrė, sugriovimų ir mirties vaizdai jį ilgam emociškai sukrėtė. „Niekada nepamiršiu, kaip 2014 metais Gazoje buvo bombarduojama netoli vietos, kur buvau apsistojęs. Nuėjau ten, kad aprašyčiau, kas įvyko. Išvydau gyvenamąjį namą, Izraelio raketos nušluotą nuo žemės paviršiaus. Prisimenu prisiartinęs prie vyro, kuris stovėjo prie skylių žemėje. Tai buvo kapai. Jis laikė per oro reidą žuvusių artimųjų kūnų dalis, laidojo į tuos kapus jų rankas ir kojas. Tai labai mane paveikė ilgam laikui“, – pasakojo H. Nayloras.

Pirmą kartą žuvusiojo kūną jis išvydo Sirijoje, subombarduotame pastate. „Tai buvo moteris su šydu, paplūdusi kraujuose, iš jos rankos styrojo kaulas. Nustėręs sustojau ir spoksojau, atrodo, ištisus amžius“,– kalbėjo žurnalistas.

Nuolatinis stresas ir pasibaisėjimas jį užklupdavo tarsi pasikartojantis nakties košmaras apie artėjantį cunamį: „Būnant mieste ar užkopus ant kalno cunamis mane pasivydavo ir nušluodavo viską aplink. Galiausiai likdavau gyvas, bet vanduo būdavo pakilęs iki kaklo ir beveik apsėmęs burną.“

Kad galėtų toliau dirbti, H. Nayloras įniko į alkoholį, narkotikus ir seksą, valandų valandas viešbučių kambariuose vienas žiūrėdavo pornografinius filmus internete:

„Neturėjau pinigų terapijai, dirbau pagal bjaurią sutartį, mano sveikatos draudimo sąlygos buvo siaubingos. Pats save gydžiau, bet tai nepadėjo. Daug gėriau, dideliais kiekiais vartojau narkotikus, pabėgdavau į seksualinius nuotykius. Žvelgdamas atgal matau, jog visa tai buvo pastangos įveikti stresą. Patyriau rimtą PTSD, su kuriuo pats nepajėgiau susidoroti.“

Gyvendamas Libane H. Nayloras reguliariai dideliais kiekiais vartojo kokainą. Jis mena daugybę naktų, kai būdavo visiškai praradęs kontrolę: išlenkdavo stikliuką tekilos, paskui dar tris, aštuonias porcijas džino su toniku, tada nueidavo į tualetą, prisišniaukdavo kokaino, paskui vėl gerdavo alkoholį ir šokdavo klube. Kai pasiekdavo lovą, jau būdavo devynios ryto, širdis daužydavosi ir pildavo prakaitas.

Kitą dieną tekdavo pasakoti pasauliui, kaip byra į dalis regionas, viduje stengiantis pačiam nesubyrėti. H. Nayloras vis labiau ir labiau jautėsi „perdegęs“, bet ir toliau stengėsi „atlikti savo pareigą“: „Buvau stropus darbuotojas, pasišventęs darbui, darbas man daug reiškė, bet ilgainiui įveikti manyje per daugelį metų susikaupusią traumą tapo vis sunkiau, kol galiausiai į nieką nebekreipiau dėmesio.“

Žurnalistas nebesidomėjo darbu, redaktoriams dėdavosi sergąs, kad galėtų linksmintis. Jis ieškodavo paguodos moteryse, su daugybe jų susipažindavo įvairiose regiono šalyse per „Instagram“ arba „Tinder“.

Nepaisant to, kad Vakarų pasaulis laiko arabų visuomenes konservatyviomis ir griežtomis, Egipte ir Libane H. Nayloras to nepatyrė. „Manoma, jog Artimųjų Rytų žmonės tokie konservatyvūs, jog neužsiima seksu, – aiškino jis. – Toks manymas neturi nieko bendra su tikrove. Aš nuolat stengiausi susitikti su moterimis Libane ir Egipte, „nusikabinti“ jų kiek įmanoma daugiau. Galiausiai priėjau prie to, jog beveik tapau priklausomas nuo „Tinder“. Išbandžiau tai ir Saudo Arabijoje, bet nesėkmingai. Ypač nustebino Libanas, kaip toli gali eiti moterys, norinčios susitikti su vyru.“

Po sprogimo Sirijos Idlibo provincijoje. / AFP/Scanpix nuotrauka

Įsuko ydingas ratas

H. Nayloras sakė iš pradžių nesuvokęs, koks ydingas ratas jį įsuko – iki vienos nakties 2015 metais Jemeno sostinėje: „Pamenu, buvau Sanoje, kai konfliktas tapo nekontroliuojamas. Ką tik buvo evakuota JAV ambasada. Man į viešbučio kambarį šveicorius atnešė butelį „Johnny Walker“. Pamenu, kaip sėdėjau ir žiūrėjau į butelį, gurkštelėjau iš jo, po pusvalandžio gurkštelėjau dar tris kartus. Netrukus butelis buvo tuščias. Tada supratau, jog turiu rimtą problemą.“ Tačiau suvokti, kad metas iš esmės keisti gyvenimo būdą, prireikė laiko.

H. Nayloras prisipažino, kad sunkiai galėjo funkcionuoti net tuomet, kai būdavo išvykęs iš karo zonos: „Užsidarydavau miegamajame savaitei. Pats vienas gerdavau alkoholį, valgydavau picą. Vienu metu priaugau daugiau kaip 15 kilogramų per mėnesį, nes iš streso ištisai valgiau ir gėriau. Akivaizdu, kad labiausiai dėl to buvo kalta depresija.“

H. Nayloro teigimu, kai reikalai tapo išties blogi, jis nesulaukė pagalbos iš laikraščio „The Washington Post“, kurio savininkas yra „Amazon“ magnatas Jeffas Bezosas. Pasak jo, mažiausiai ketvirtadalis leidinio užsienio korespondentų dirba pagal „šlovinamas“ laisvai samdomų darbuotojų sutartis ir yra išnaudojami. Jų negina profesinė sąjunga, kompanija nesirūpina jų sveikata, jiems neskaičiuojama pensija, jie yra visiškoje savo redaktorių malonėje.

„Turėjau vardą ir prestižą, kol buvau pakankamai geras Jeffui Bezosui ir „The Washington Post“ redaktoriams dirbti karo zonose, kur galėjau netekti kojos ar dar blogiau – žūti rašydamas žodžius jų puslapiams, bet buvau neužtektinai geras, kad gaučiau sveikatos priežiūrą ar atostogas“, – kalbejo H. Nayloras.

Reporterio žodžiais, kai esi laisvai samdomas, redaktoriai gali bauginti, nes žino, kad esi silpnas, jie akimirksniu gali tave išmesti, o kai priklausai profesinei sąjungai, tavo žodis irgi reiškia, taip paprastai atleisti jie negali. Bet blogiausia H. Naylorui buvo tai, kad būdamas laisvai samdomas jis uždirbo tik du trečdalius to, ką gauna etatinis darbuotojas. Taigi, užuot kreipęsis į brangų gydytoją, H. Nayloras turėjo kęsti PTSD. Jis žinojo, jog negali pasikliauti savo redaktoriais, nes bijojo, kad jie gali tuo pasinaudoti ir nutraukti darbo sutartį.

Reporteris prisimena vakarienę su savo užsienio redaktoriumi viename restorane Vašingtone. H. Nayloras paklausė, ar galėtų gauti etatą, ir sulaukė atsakymo: „Ne.“ Nors kitas redaktoriaus sakinys buvo: „Beje, norime pasiųsti tave į Mosulą, netrukus ten prasidės Irako vyriausybės ir JAV pajėgų operacija prieš „Islamo valstybę“, taigi tu mums ten reikalingas.“ H. Nayloro žodžiais, ir vėl pasikartojo ta pati situacija: pakankamai geras žūti karo zonoje, bet nepakankamai geras gauti etatą.

Neturėdamas darbdavio sveikatos draudimo H. Nayloras per plauką išvengė bankroto, kai jo draudėjas atsisakė padengti išvaržos operacijos išlaidas. „The Washington Post“ pagalbos rankos irgi neištiesė, tik palinkėjo sėkmės pasveikti.

"Islamo valstybės" teroristai užėmė Rakos provinciją ir joje keleriems metams įsitvirtino 2014-aisiais. / Reuters/Scanpix nuotrauka

Pavyko atsitiesti

H. Nayloro Artimųjų Rytų avantiūra prasidėjo iškart po studijų – jis nenorėjo sėdėti kontoroje, tad 2006 metų liepą persikraustė į Beirutą, bet jau po trijų dienų Izraelis pradėjo bombarduoti miestą, prasidėjo karas su „Hezbollah“.

„Man buvo 26-eri, tikėjausi ištirti Beiruto klubus ir paplūdimius, bet gavau rašyti apie karą ir slėptis nuo bombų“, – atsiminė jis.

Netrukus H. Nayloras gavo pirmąjį darbą žurnalistikoje kaip laisvai samdomas „The New York Times“ korespondentas Damaske, Sirijoje. Kai parašė Sirijos vyriausybei nepatikusį straipsnį, buvo išprašytas. Jis persikėlė į Jungtinius Arabų Emyratus, gyveno Abu Dabyje, paskui Dubajuje, dirbo laikraščiui „The National“.

Vėliau ketverius metus gyveno Jeruzalėje ir Ramaloje Vakarų Krante. Puikiai išmokęs arabų kalbą, H. Nayloras pranešinėjo apie kovą su „Islamo valstybe“ Irake, buvo Jemene, kai 2008 metais ten buvo užpulta JAV ambasada ir žuvo 18 žmonių, dar 16 buvo sužeisti, taip pat Tahriro aikštėje Kaire, kai ten 2011 metais kilo Egipto revoliucija.

Galiausiai vėl atsidūrė Beirute ir dirbo „The Washington Post“, tada depresijos padariniai galutinai jį ir pribaigė. 2016 metų pabaigoje, po dešimties Artimuosiuose Rytuose praleistų metų, išsisėmęs ir „perdegęs“ H. Nayloras grįžo į JAV.

Kai nerašydavo apie karą, žurnalistas iki devintos ryto maukdavo tekilą, šniaukė kokainą naktinių klubų tualetuose, ieškojo pažinčių su moterimis.

Nepaisant patirtų bėdų, jis sako tebegerbiąs prestižinį laikraštį, kurį 2013 metais nusipirko J. Bezosas, ir buvusius kolegas, bei tikįs, kad jie atlieka svarbų darbą. Taip pat nenorįs atrodyti niurzga, bet vis dėlto manąs, jog žmonės turi žinoti, kad „The Washington Post“ moka „keistai mažus pinigus savo korespondentams, nors priklauso savininkui, kuris yra turtingiausias žmogus pasaulyje“. Buvusio žurnalisto manymu, demokratijos švyturiu ir ramsčiu save laikanti naujienų organizacija turi ginti ir savo korespondentų teises.

Grįžęs namo H. Nayloras metus praleido geriausio draugo namuose ant sofos žiūrėdamas „Sostų karus“ ir televizijos programas – atsigauti po trauminės patirties prireikė daug laiko. Galiausiai H. Naylorui pavyko susiimti, jis rado darbą technologijų firmose, o dabar turi savo konsultacijų kompaniją „Tiga“. Jo gyvenimas Kalifornijoje ramesnis ir „švaresnis“, jis tik penktadienio vakarais išgeria stikliuką ar porą, narkotikų nevartoja.

Buvęs žurnalistas aprašė savo dienas karo zonose knygoje „Hell's Grand Factory“ („Didysis pragaro fabrikas“ – taip vadinasi jo mėgstamiausias naktinis klubas Libane) ir ieško leidėjo. Rašymas jam buvo terapinis procesas, leidęs suprasti, į kokią būklę jis buvo nusiritęs ir kaip pasikeitė, o skaitytojams tai bus proga sužinoti, koks iš tikrųjų yra žurnalistų darbas Artimuosiuose Rytuose.

