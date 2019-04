Sigitos Petruninos namuose žaliuoja dešimtys augalų 

Vilnietės Sigitos Petruninos namuose – daugiau kaip šešios dešimtys įvairių kambarinių augalų. Moters aistra gėlėms ir namų dekoravimui paskatino ją ne tik sukurti tinklaraštį „Ten Kur Namai“, bet ir parašyti bei išleisti dvi knygas – „Kambarinių augalų gidas žaliems“ ir „Gyvenk kaip patinka“.

Tinklaraštį „Ten Kur Namai“ Sigita pradėjo rašyti prieš bene šešerius metus. „Ilgą laiką domėjausi tinklaraščių platformomis, jų kūrimu, o prieš šešerius metus Lietuvoje jų buvo ne tiek daug, kaip dabar. Egzistavo keletas kulinarinių, asmenines keliones aprašančių. Kadangi jau seniai domiuosi namų dekoravimu, skaičiau daug amerikietiškų platformų, kurios apie tai rašė“, – prisiminė pašnekovė.

Pradėjo nuo savo namų

Kaip teigė moteris, kai prieš trylika metų ji nusprendė įsirengti Vilniuje savo namus, suprato, kad Lietuvoje labai trūksta praktinių patarimų, kaip tai tinkamai ir kūrybingai padaryti. Šeimos įsigytą rekonstruotą sodo namelį reikėjo patiems perdaryti, kad jis būtų jaukus gyventi. Nuolat domėdamasi šia tema Sigita jau buvo sukaupusi nemenkai teorinių žinių – jas ir pritaikė įrengdama savo namus. Jau buvo nemaža ir tinklaraščių rašymo patirtis, tad ji ėmėsi skleisti idėjas ir patarimus, kaip jaukiai įsirengti savo būstą. „Tai, kad „Ten Kur Namai“ gyvuoja jau tiek laiko, įrodo, jog pasirinkau tinkamą kryptį, tą, kuri man buvo artimiausia“, – teigė Sigita. Ji prisipažino rašyti mėgstanti nuo mokyklos laikų, bandė net stoti studijuoti žurnalistiką, tačiau nesėkmingai. Tad skatinama tėvų būtinai įgyti aukštąjį išsilavinimą, pasirinko archyvistikos studijas Vilniaus universitete.

Sigita Petrunina su vyru augina tris atžalas: dukrą Sofiją, sūnų Julių ir mažylę Mariją. / Asmeninio albumo nuotrauka

Ne mažesnę aistrą nei namų dekoravimui Sigita puoselėja ir kambariniams augalams. Juokdamasi prisipažino net nepastebėjusi, kaip per trylika metų jos namuose susikaupė daugiau nei šešios dešimtys sukulentų ir kitų žaliųjų įnamių, kuriais jai tenka rūpintis. „Jeigu tie mano augalai visi būtų dideli, jau gyventume džiunglėse, – šyptelėjo pašnekovė. – Tačiau didelių yra tik apie dešimt, kiti – gerokai mažesni, daug mano mėgstamų kaktusų, o laiko juos prižiūrėti reikia nedaug. Iš patirties sakau, kad kuo mažiau popini, lendi prie augalo, tuo jam yra geriau.“

Sigitos Petruninos namuose žaliuoja dešimtys augalų

Prietarai ir realybė

„Kambarinių augalų gido žaliems“ autorė dažnai susiduria su paplitusiais augalų auginimo mitais. Vienas jų – kad persodinti augalą reikia būtinai per mėnulio jaunatį, jokiu būdu negalima to daryti per pilnatį, nes augalas sunyks. Sigitos teigimu, visus augalus tinka persodinti pavasarį, kai bunda gamta. Kambariniams augalams šis laikas taip pat geriausias, mat jiems prasideda aktyvaus augimo fazė. „O į mėnulį žiūrėti tikrai nereikia, svarbiausia pasirinkti augalui tinkamą žemę“, – tikino žinovė.

Sigita prisipažino net nepastebėjusi, kaip per trylika metų namuose susikaupė daugiau nei šešios dešimtys sukulentų ir kitų žaliųjų įnamių, kuriais jai tenka rūpintis.

Sigitos teigimu, dabar parduotuvėse galima nusipirkti įvairių žemės mišinių, pritaikytų skirtingiems augalams. Jos dažnai klausia, ar tikrai verta pirkti, ar galima tiesiog pasikasti žemės lauke. „Aš gruntą perku parduotuvėje, – prisipažino Sigita. – Nes čia jis jau sumaišytas ir pritaikytas konkretiems augalams, nereikia sukti galvos, kaip jį pačiai paruošti – ieškoti smėlio, juodžemio, juos maišyti. Kadangi dauguma mano augalų yra sukulentai (daugeliui šeimų ir genčių priklausantys augalai, sugebantys kaupti vandens atsargas) ir lapiniai augalai, pirkdama gruntą stebiu, kad jo sudėtyje būtų labai mažas procentas durpių arba jų iš viso nebūtų. Auginant augalus grunte su durpėmis kyla sunkumų, nes sudėtinga palaikyti drėgmės balansą, kad augalai nedžiūtų ar nepūtų, – aiškino Sigita. – Tačiau nemažai gėlininkų Lietuvoje patys daro žemių mišinius savo augalams, ir tai yra kiekvieno pasirinkimo laisvė. Aš tiesiog tingiu tai daryti.“

Vieni mėgstamiausių Sigitos augalų - sukulentai, kaupiantys lapuose drėgmę. / Asmeninio albumo nuotrauka

Senelių namų įkvėpta

Savo pomėgį dekoruoti namus ir auginti augalus Sigita sako, matyt, paveldėjusi. Moteris prisiminė, kokį didelį įspūdį jai darė senelių namai Kaune, kur vaikystėje leisdavo savaitgalius, būdavo rengiamos visos šeimos šventės. Jau tais laikais, kai sovietinėje Lietuvoje buvo beveik neįmanoma gauti gražių ir kokybiškų baldų, užuolaidų, namų dekoro elementų, jos močiutė įsigudrindavo jaukiai ir gražiai įrengti namus.

„Pas močiutę buvo svetainė, miegamasis ir vadinamasis televizoriaus kambarys, visi įrengti skirtingai ir stilingai, vis kitokia spalvų gama. Štai svetainėje buvo žaliu aksomu traukti baldai, žalios užuolaidos, samaninės spalvos tapetai. Miegamasis įrengtas kitaip, televizoriaus kambarys – dar kitaip. Matyt, tos subtilios detalės, jų pritaikymas, močiutės išradingumas man ir suformavo tą trauką“, – svarstė Sigita.

Jos teigimu, tėvų namai nepasižymėjo tokiu išskirtiniu stiliumi kaip senelių, bet taip pat buvo jaukūs.

"Mano patirtis sako, kad kuo mažiau popini, lendi prie augalo, tuo jam yra geriau", - teigia Sigita. / Asmeninio albumo nuotrauka

Ir vyras pasiūlo idėjų

Pomėgis rašyti ir kurti jaukius namus, pasak Sigitos, tarsi savaime išsiliejo į veiklą, kuria užsiima pastaruoju metu, – rašo tinklaraštį bei knygas augalų mėgėjams ir namus įsirengiantiems naujakuriams.

Sigitos vyras, dirbantis aviacijos srityje, iš pradžių kiek skeptiškai žvelgė į žmonos pomėgį augalams ir namų dekoravimui, tačiau bėgant metams pats įsitraukė ir dabar kaskart netgi pasiūlo jai idėjų, kaip šį tą gražaus padaryti šeimos namuose.

Nors augina per šešias dešimtis augalų, Sigita jų priežiūrai itin daug laiko nesugaišta. / Asmeninio albumo nuotrauka

Tris atžalas auginanti Sigita sakė, kad ir jos vaikai mielai padeda prižiūrėti augalus ir kurti jaukius namus. „Ir dvylikametė Sofija, ir dešimtmetis Julius, ir greitai trejų sulauksianti Marija pagal savo jėgas prisideda prie mano veiklos. Sūnus labai mėgsta perstumdyti baldus savo kambaryje – jam dabar ieškojimų metas, kaip išdėlioti baldus, kad kambaryje būtų patogu ir gražu. Ko negali pajudinti vienas, judiname kartu. Vyriausiai dukrai šis etapas jau praėjęs, o mažylei svarbu, kad tik mama būtų šalia, tada bet kokia veikla jai tinka“, – šypsojosi kalbėdama apie vaikus Sigita.

Reklama