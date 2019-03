Savaitės fotokaleidoskopas 

RINKIMAI. Ilgakaklėmis moterimis garsėjančios Tailando genties atstovė dalyvauja šalies parlamento rinkimuose. Tailando rinkimų komisija vakar pranešė suskaičiavusi visus balsus, atiduotus per praeitą savaitgalį vykusius parlamento rinkimus, ir nurodė, kad didžiausią rinkėjų palaikymą užsitikrino valdančiosios chuntos remiama partija. Šie rinkimai buvo pirmieji šalyje po 2014 metų karinio perversmo.

„BREXITAS“. Dešimtys tūkstančių londoniečių savaitgalį susirinko į demonstraciją reikalauti, kad Jungtinės Karalystės vyriausybė surengtų naują referendumą dėl išstojimo iš Europos Sąjungos (ES). Nebeturėdama kitų galimybių ir baimindamasi visiškai prarasti „Brexito“ proceso kontrolę, premjerė Theresa May trečiadienį paskelbė, kad pasitrauktų iš pareigų, jeigu parlamentarai pagaliau pritartų jos parengtai išstojimo sutarčiai. Kiek vėliau Bendruomenių Rūmai pamėgino susitarti dėl alternatyvaus „Brexito“ plano. Tačiau balsavimai tik dar aiškiau pademonstravo Parlamento susiskaldymą. Nė vienas iš aštuonių pateiktų pasiūlymų negavo balsų daugumos.

PASIVAIKŠČIOJIMAS. NASA išplatino astronautės amerikietės Annos McClain nuotrauką atvirame kosmose. Pirmadienį NASA atsisakė ankstesnio savo plano į atvirą kosmosą išleisti dvi moteris, nes Tarptautinėje kosmoso stotyje (TKS) pritrūko tinkamo dydžio skafandrų. Kita astronautė Christina Koch ruošiasi atlikti užduočių kosmose su kolega amerikiečiu Nicku Hague'u, o ne su Anne McClain, kaip iš pradžių planuota. Jei Ch. Kock ir A. McClain drauge išeitų į atvirą kosmosą, tai būtų pirmas kartas, kai tokiomis sąlygomis dirbtų dvi astronautės. Iki šiol iš 1998 metais pastatytos TKS į kosmosą išeidavo komandos, sudarytos vien iš vyrų arba iš vyrų ir moterų. Tokių komandų iš viso buvo jau 214.

PERGALĖ. JAV remiamos kurdų vadovaujamos pajėgos Sirijoje paskelbė užėmusios paskutinę džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ tvirtovę šalies rytuose ir pareiškė visiškai eliminavusios kone penkerius metus gyvavusį džihadistų „kalifatą“. „Islamo valstybė“ nebevaldo jokių teritorijų nei Sirijoje, nei Irake, bet jos kovotojai toliau rengia atakas. Be to, Egipto Sinajaus pusiasalyje, Afganistane ir kitur veikia keletas ištikimybę IS paskelbusių grupuočių.

VIEŠNAGĖ. Britų karališkosios šeimos nariai pirmą kartą apsilankė Kuboje. Smalsių kubiečių ir užsienio turistų apsuptiems Charlesui ir jo sutuoktinei Camillai ekskursiją po miesto lankytinas vietas organizavo Kubos istorikas Eusebio Lealas. Karališkoji pora taip pat aplankė vieną boksininkų klubą ir šokių centrą, kuriam vadovauja Carlos Acosta, neseniai paskirtas Anglijos Birmingamo mieste įsikūrusio Karališkojo baleto teatro direktoriumi. Britų vyriausybė jau seniai naudojasi karališkaisiais vizitais kaip „švelnios diplomatijos“ priemone. Nors į Kubą vyksta vis daugiau britų turistų, dvišalės prekybos apimtis pastaruoju metu smarkiai sumažėjo. Londonas ieško galimybių Kubos klestinčiame turizmo sektoriuje bei energetikos srityje. Nuotraukoje – princas Charlesas su žmona Camilla prie Johnui Lenonnui atminti skirto suolelio Havanoje.

