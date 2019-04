Satanistų bažnyčia atleista nuo mokesčių 

JAV religinė organizacija „Šėtono šventykla“ oficialiai pripažinta nuo mokesčių atleista bažnyčia.

Organizacija, kurios būstinė yra Masačusetso valstijos mieste Seileme, naujienų agentūrai „The Associated Press“ atsiuntė laišką, jog neseniai gavo Iždo departamento mokesčių tarnybos oficialų pranešimą, kad jai taikomas atleisto nuo mokesčių subjekto statusas. JAV mokesčių tarnybos (IRS) pranešime naudojamas kodas, apibūdinantis „Šėtono šventyklą“ kaip „bažnyčią, sambūrį arba bažnyčių asociaciją“. Be to, ši grupė jau įtraukta į IRS nuo mokesčių atleistų subjektų duomenų bazę.

„Šėtono šventykla“ pažymi, kad naujas statusas padės jai argumentuoti savo poziciją bylose dėl religinės diskriminacijos ir leis siekti vyriausybės išmokų, skiriamų religinėms organizacijoms.