Prieštaringieji lietuvių bendrinės kalbos pokyčiai 

Procesai, susiję su kalbos raida, kiek panašūs į tai, kas būdinga gyvajai gamtai. Kalbos mokslą ir biologiją sieja atranka, nors kalbotyra apie ją beveik neužsimena, o biologija šį terminą vartoja ypač dažnai. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (1972) jo turinys apibūdinamas taip: „gyvulių ar augalų veislės gerinimas, atrenkant geresnius individus; selekcija“ (p. 54). Kažkas panašaus vyksta ir kalbose – natūrali atranka lemia savaiminį jų tobulėjimą, o dirbtinė atranka padeda sukurti bendrinę kalbą.

Kalbininkai kažkodėl nepabrėžia, kad bendrinė kalba, iškiliausioji bendratautinės kalbos atmaina, yra sąmoningos selekcijos padaras.

XIX a. devintajame dešimtmetyje, Aušros metais, intensyviai kuriant bendrinę kalbą, taikyta gana paprasta atrankos sistema. Svarbiausias laikraščio leidėjų principas – rašyti tokia kalba, kokia šneka suvalkiečiai.

Bendrinei kalbai paprastai atrenkami tik tie bendratautinės kalbos atmainų reiškiniai, kurie turi kelis variantus. Jei įvardijimas tik vienas, problemų dėl atrankos nėra. Pavyzdžiui, niekam iš lietuvių nekilo pagunda svarstyti, ar vartotini žodžiai agurkas, aliejus, duona, kubilas, morka, obelis, slyva, vyšnia, žodis ir daugybė kitų. Kai tas pats dalykas bendratautinės kalbos atmainose įvardijamas skirtingais žodžiais, atsiranda atrankos poreikis. Turime apsispręsti, ar bendrinei kalbai palikti visus atvejus, ar kurį nors vieną. Štai plačiai vartojama veiksmažodžių pora skristi ir lėkti. Antano Lyberio „Sinonimų žodyne“ (1980) pagrindiniu laikomas pirmasis (p. 377–378), bet iš antrojo padarytas daiktavardis lėktuvas. Prie šių dviejų pridėti dar 9 sinonimai, bet iš jų tik du – vasnoti ir vasenti – kelia abejonių, ar laikytini bendrinės kalbos dalimi. Imkime daiktavardžius kibiras ir viedras. Jablonskis Varpe 1894 m. ryžtingai pasiūlė bendrinei kalbai žodį kibiras, paimtą bene iš Mažosios Lietuvos šaltinių ar Antano Juškos dainų rinkinio. Didžiosios Lietuvos senuosiuose raštuose ir šnektose, atrodo, jo neturėta, o viedras vartotas visoje šalyje. Koks stiprus tada buvo troškimas atsikratyti kalbos svetimybių, aišku iš to, kad užteko vienąkart pasiūlyti ir lietuviškas pakaitalas prigijo.

Didžiosios Lietuvos senuosiuose raštuose ir šnektose, atrodo, jo neturėta, o viedras vartotas visoje šalyje. Koks stiprus tada buvo troškimas atsikratyti kalbos svetimybių, aišku iš to, kad užteko vienąkart pasiūlyti ir lietuviškas pakaitalas prigijo.

XIX a. devintajame dešimtmetyje, Aušros metais, intensyviai kuriant bendrinę kalbą, taikyta gana paprasta atrankos sistema. Svarbiausias laikraščio leidėjų principas – rašyti tokia kalba, kokia šneka suvalkiečiai, t. y. vakarų aukštaičiai kauniškiai. Bendrinei kalbai to buvo per mažai. Jos tvarkybos kriterijų sistemą smarkiai patikslino Jonas Jablonskis, 1890 m. Varpe pradėjęs skelbti straipsnius apie kalbą. Jam Aušros praktika iškart parodė, kad bendrinei kalbai (jis tada sakė rašto, paskui rašomoji kalba) vien „suvalkiečių“ šnektos išteklių nepakanka. Ją reikia papildyti trūkstamais žodžiais, paimtais iš kitų šnektų, ankstesnių raštų, jau turimų gramatikų ir žodynų. Antra vertus, „suvalkiečių“ šnektoje esama dalykų, kurie pernelyg svetimi kitoms tarmėms, todėl vargu ar įsigyventų bendrinėje kalboje. Tokią išvadą kalbininkas padarė ne iškart, vartojo nemažai dialektizmų, būdingų „suvalkiečiams“. Pavyzdžiui, pirmajame savo straipsnyje apie Mykolo Miežinio „Lietuvišką gramatiką“ (1886), Varpo išspausdintame 1890 m., dar rašė: darbinįkę, pažįtų, pasirūpįsime, apgįti (= apginti). Kaip gaila, kad neturime paties Jablonskio svarstymų apie kalbos pokyčius, tai leistų tiksliau suvokti bendrinės kalbos raidą. Jablonskis bene pirmasis paskelbė įžvalgų principą: „Man rodos, kad neturint savo žodžio, būtų kurkas geriau sakyti su kitomis tautomis r e d a k t o t i, r e d a k t o r i u s, ne kaip be priežasties ir be jokio pamato įvesti kalbon netikusius neologizmus (= naujus žodžius)„ (Raštai, t. IV. Kaunas. 1935, p. 15). Ilgainiui, bendrinei kalbai augant ir įvairėjant, jos norminimo kriterijų gausėjo, jie darėsi tikslesni. Deja, Jablonskis apie juos plačiau beveik nekalbėjo, nors daugeliu vadovavosi. Pavyzdžiui, 1987 m. per mano disertacijos gynimą oponentas Albertas Rosinas iškėlė tokį norminimo kriterijų, atsekamą iš Jablonskio raštų: „Kalbant apie disertanto [A. Piročkino] rekonstruotus J. Jablonskio bendrinės kalbos norminimo kriterijus, turbūt galima papildyti jų sąrašą dar vienu kriterijumi, kuris šiuolaikinių lingvistų galėtų būti vadinamas visuomeninio tikslingumo kriterijumi ir kuriam yra subordinuoti visi kiti kriterijai“ (Vienos lituanistinės disertacijos oponentų įžvalgios recenzijos. Vilnius. Margi raštai. 2018, p. 33).

Pavyzdžiui, niekam iš lietuvių nekilo pagunda svarstyti, ar vartotini žodžiai agurkas, aliejus, duona, kubilas, morka, obelis, slyva, vyšnia, žodis ir daugybė kitų. Kai tas pats dalykas bendratautinės kalbos atmainose įvardijamas skirtingais žodžiais, atsiranda atrankos poreikis.

Išsamiai išnalizuoti Jablonskio ir kitų kalbininkų kriterijus nėra šio rašinio tikslas. Nurodysiu tik tiek: Jablonskiui, išauklėtam jaunagramatikių mokyklos, atrodė, kad kalbos norminimas beveik be išimties turi remtis gamtos mokslų dėsniais. Tokį griežtą požiūrį iš dalies lėmė to meto sąlygos ir aplinkybės. Viešpataujant kalbos chaosui, labai sudėtinga plėtoti darnią jos sistemą, pravartu kategoriškiau pabrėžti kalbos dėsnius. Vėliau, kai bendrinė kalba smarkiai išsišakoja, atsirandantiems reiškiniams motyvuoti liaudies kalbos dėsniai pasidaro per ankšti, kyla konfliktas tarp jų absoliutinimo ir įsakmios vartosenos. Kad šios dvi kryptys supriešinamos, dažnai lemia asmenybių charakteris, polinkis į kategoriškus sprendimus. Tada vieni remiasi Biblijos Koheleto (Ekleziasto) knygos teiginiu: „Po saule nieko nėra naujo“ (Koh 1, 9), o antrieji vadovaujasi principu, kurį iškėlė, regis, ukrainiečių anarchistas Machno: anarchija – tvarkos motina. Pasak jų, kiekvienam kalbos vartotojui turi būti suteikta iš esmės neribota pasirinkimo laisvė. Pirmajai krypčiai artimiausias buvo prof. Juozas Balčikonis, o prie antrosios mūsų dienomis artėja grupuotė su Loreta Vaicekauskiene ir Nerijumi Šepečiu priešakyje. Energingai diegiama nuostata, kuriai tinka ši liaudies patarlė: „Ką Dievs duoda, – kišk į maišą.“ Manyčiau, nė vienas kraštutinumas nėra teisingas, vertėtų vadovautis romėnų oratoriaus ir filosofo Cicerono patarimu „laikytis vidurio tarp to, kas per daug ir kas nepakankama“ („Apie pareigas“, I, 25). Lietuvių patarlė dar kategoriškesnė: „Kas per daug, tai še lauk“ (LKŽ. XIV, p. 618).

Kad ir kaip gerbtume mūsų bendrinės kalbos tėvą, kritiškiau pažvelgus į Jablonskio argumentus, kodėl nevartotinas žodis Žemaitija, kyla abejonių, ar jų pakanka žodžiams Žemaitija ir Aukštaitija pasmerkti.

Įdomu, kad Jablonskis, daugelio laikytas, gal net šiandien laikomas užkietėjusiu nepažeidžiamai dėsningos vartosenos gynėju, iš tikrųjų ne kartą yra pritaręs naujovėms. Ryškus to pavyzdys – žodžio Žemaitija taisymas. 1927 m. aptardamas Klaipėdoje leisto laikraščio Garsas kalbą, piktinosi: „7. [...] Nėr tokių kraštų, kurie geografijoj pažymimi „Ž e m a i t i j o s ir Lietuvos“ vardais! Tilžė su Karaliaučium yra prūsų (ne „Prūsijos“!) miestai [...]. Ž e m a i č i ų vyskupas M. Valančius apie „Žemaitijos“ (!) kraštą ar apie „Žemaitijos“ (!) sostinę niekur, rodos, nebuvo rašęs. Apie ją ir aš, senas žmogus, dabar tegirdžiu iš mūsų laikraščių ir mokytinių žmonių kalbos. Lietuvos yra dvi dali: Žemaičiai ir Aukštaičiai“ (Raštai, t. V. 1936, p. 139). Tačiau tuo pat metu jis pats vartojo priesaginius kraštų pavadinimus Vokietija, Danija, Lenkija, Jugoslavija, Kinija, nekeitė jų daugiskaitiniais, o prie žodžių Latvija ir Anglija yra po kartą pridėjęs ir daugiskaitos kilmininkus – Latvių (p. 225) ir Anglų (p. 226). Vis dėlto Žemaitijos „nereabilitavo“!

Kad ir kaip gerbtume mūsų bendrinės kalbos tėvą, kritiškiau pažvelgus į Jablonskio argumentus, kodėl nevartotinas žodis Žemaitija, kyla abejonių, ar jų pakanka žodžiams Žemaitija ir Aukštaitija pasmerkti. Jie atsirado, kilus poreikiui skirtingai įvardyti skirtingus dalykus – tam tikrą etninę grupę ir kraštą, kuriame ta grupė gyvena. Daugiskaitiniai daiktavardžiai to nedaro. Valančiui toks poreikis dar nebuvo kilęs, o Jablonskis, matyt, pernelyg pakluso nuostatai, ginančiai kalbos fakto autentiškumą, nors ne kartą pats yra ją pažeidęs.

Jablonskis labai kategoriškai neigė ir veiksmažodžius su priesaga –auti, –auja, –avo, padarytus iš daiktavardžių, turinčių priesagą –tojas, –a (mokytojas, –a, gydytojas, –a...).

Jablonskis labai kategoriškai neigė ir veiksmažodžius su priesaga –auti, –auja, –avo, padarytus iš daiktavardžių, turinčių priesagą –tojas, –a (mokytojas, –a, gydytojas, –a...). Lietuvos žiniose 1914 m. jis rašė: „N. B. Žodžių kapstytojauti, mokytojauti, rašytojauti, mezgėjauti, siuvėjauti, vežėjauti pati žmonių kalba nėra susidariusi“ (Raštai, t. IV, p. 177). Vadinasi, spaudos pradėtas vartoti veiksmažodis mokytojauti neteiktinas bendrinei kalbai. Tą pakartojo ir vėliau. Vietoj jo siūlė sakyti „mokytojo darbą dirbti, tarnauti mokytoju gimnazijoje„ (JR, t. IV, p. 57), be to, išvardijo pluoštą veiksmažodžių (adytojauti, šaudytojauti, girtuokliautojauti, piemenautojauti), turinčių patvirtinti mokytojauti netaisyklingumą (žr. p. 189).

Šiek tiek keista, kad Jablonskis neužsiminė apie galimą sekimą rusišku veiksmažodžiu учительствовать. Tačiau nei kalbininko argumentas, kad kalboje nėra žodžio kapstytojauti, nei mano spėjimas, kad jis susikurtas pagal rusų kalbą, šiandien neleidžia smerkti veiksmažodžio mokytojauti. Per gerus šimtą metų atsirado nemažai šios darybos veiksmažodžių, prie jų prisidėjo ir veiksmažodžiai su priesaga –ėjas, –a, padaryti iš veikėjų pavadinimų, nors Jablonskis peikė ir juos. Kodėl jie paplito? Todėl, kad įvardija veiklą kaip profesiją, nuolatinį darbą. Kadangi kapstytojas ar šaudytojas atlieka atsitiktinius veiksmus, trunkančius tik tam tikrą momentą, tai iš jų ir jiems tolygių veikėjų pavadinimų nėra reikalo sudaryti veiksmažodžių. Be to, minėtą darybą skatino kiti to paties užsiėmimo pavadinimai. Jeigu galima sakyti daktarauti, tai nepeiktinas ir gydytojauti; jeigu netinka barbarizmo vedinys kriaučiauti, tai vartokime tikrai lietuvišką siuvėjauti!

Poreikis privertė į bendrinę kalbą įsileisti ir kitą reiškinį, nebūdingą liaudies kalbai, – nemažai daiktavardžių padaryta iš esamojo laiko neveikiamųjų dalyvių su priesaga –ybė: galimybė, atsakomybė, nepriklausomybė... Pirmąjį daiktavardį Jablonskis ėmė taisyti gana vėlai – 1924 m. (Raštai, t. IV, p. 301) ir siūlė tokius pakaitalus: neturi galimybės = negali, neišgali, neįgali, neįstengia; suteikė galimybę = įgalino. Kaip rodo registras „Jablonskio taisomų klaidų sąrašas“ (Raštai, t. V, p. 263), šis žodis taisytas net 9 kartus, o nepriklausomybė, nors spaudoje vartota ypač dažnai, – vos vieną kartą (Raštai, t. V, p. 156–157). Šios darybos daiktavardžius yra taisęs ir Balčikonis (žr. Raštai, t. I. „Rodyklės“, p. 299–313).

Manyčiau, abu kalbininkai ir jų šalininkai pernelyg supaprastino esamojo laiko neveikiamojo dalyvio gramatinę ir semantinę reikšmę. Esama tokių šio dalyvio vartojimo atvejų, kai sunku pasakyti, ar čia dalyvis, ar būdvardis, gal net daiktavardis. Pavyzdžiui, žodis pažįstamas. Kai kurie esamieji dalyviai (tarkime, žinomas) be papildomų morfologinių elementų yra perėję į būdvardžius, net laipsniuojami: žinomesnis, žinomiausias. Iš to matyti, kad jie labai artimi būdvardžiams, todėl nepeiktini ir abstraktai su priesaga –ybė, padaryti iš jų.

Šie trys atvejai yra nukrypimas nuo liaudies kalbos. Jablonskis tą numatė, todėl 1914 m. straipsnyje „Mūsų kalbininkai“ teigė: „Rašomoji kalba augdama pati teturi savaime tobulėti“ (Raštai, t. IV, p. 188). Tai pripažinimas, kad bendrinė kalba turtėja, remdamasi savo pačios sukurtais, o ne iš liaudies kalbos išvestais dėsniais. Tokie bendrinės kalbos pokyčiai reprezentuoja vieną jos raidos kryptį.

Pamėginkime, kad ir labai glaustai, apžvelgti, kas lemia, kad iš keleto artimos ar tolygios reikšmės žodžių vienas ilgainiui nustelbia, net visai išstumia kitus. Tokių pokyčių esmę atskleis veiksmažodžių naudoti ir vartoti sugretinimas. Rygiškių Jono „Mūsų žodynėlyje“ (Voronežas. 1918) Jablonskis tuodu veiksmažodžius skyrė pagal reikšmę. Pirmojo reikšmės atsekamos iš dviejų pavyzdžių: Ar ką n a u d o s i bridęs? ir Jie visus n a u d o j a (эксплоатируют). Dabar taip pavartoto žodžio naudosi reikšmė vargu ar bus aiški. DLKŽ (2000, p. 415) šią jablonskišką reikšmę traktuoja kaip šnekamosios, t. y. ne bendrinės, kalbos ypatybę ir atskleidžia tokiais sinonimais: „3. šnek. turėti, gauti naudą, pelnyti, laimėti“. Antrojo sakinio žodį naudoti Jablonskis paaiškino rusišku atitikmeniu, o DLKŽ pateikia žodžių junginį „4. savintis svetimo darbo vaisius„.

Balčikonis, kaip rodo jo Rinktiniai raštai (t. II, p. 306), veiksmažodį naudoti yra taisęs 6 kartus, nors taisyti pradėjo gana vėlai – 1952 m. Toks šių dviejų jautrių bendrinės kalbos tvarkytojų vangumas truputį stebina.

„Mūsų žodynėlyje“ (p. 55–56) keliais sakiniais aiškinamas ir veiksmažodis vartoti: „Ar šitas knygas, žagres, šitą sviestą t e b e v a r t ó j i (пользуешься, употребляешь)? Šitą alų ar kam s u v a r t o s i? V a r t o t o j ų (потребителей) bendrovė, reikalai.“ Tačiau įdomus dalykas – kaip galima spręsti iš Raštų V tome pateiktos rodyklės, Jablonskis nė karto nėra taisęs nei naudoti, nei vartoti.

Balčikonis, kaip rodo jo Rinktiniai raštai (t. II, p. 306), veiksmažodį naudoti yra taisęs 6 kartus, nors taisyti pradėjo gana vėlai – 1952 m. Toks šių dviejų jautrių bendrinės kalbos tvarkytojų vangumas truputį stebina.

Bene išsamiausiai veiksmažodžių naudoti ir vartoti santykis aptariamas „Kalbos praktikos patarimuose“ (p. 153 ir 300), išleistuose 1976 m. Aišku, kad veiksmažodis naudoti smarkiai stumia iš vartosenos savo porininką vartoti. Pirmasis taisomas net 9 sakiniuose, o antrasis veiksmažodžiu naudoti nekeičiamas nė sykio. Taigi vartoti, vaizdingai tariant, yra patyręs nokdauną. Pavarčius naujausią spaudą, neatrodo, kad pavyks atgaivinti veiksmažodį vartoti. Pavyzdžiui, populiaraus žurnalo viename 2018 m. numeryje veiksmažodis naudoti ir daiktavardinis jo vedinys naudojimas „papuošė“ 28 sakinius, iš kurių nemažai, laikantis „Kalbos praktikos patarimų“, reikėtų taisyti. O vartoti pavartotas vos vieną kartą!

Smalsesniam protui galėtų kilti klausimas, kodėl veiksmažodis naudoti, kuris startavo palyginti atsilikęs nuo vartoti, dabar užima beveik visą kalbos „rinką“. Manau, tą lėmė ne vienas veiksnys. Tam tikrą paskatą davė kitos kalbos, kur vartojami analogiški veiksmažodžiai, padaryti iš daiktavardžių, reiškiančių naudą, pavyzdžiui, rusų польза ir пользовать (pasenusia reikšme gydyti), vokiečių der Nutzen (nauda) ir nutzen, benutzen – (pa)naudoti. Lietuvių kalboje įsitvirtinti nesangrąžinei formai padėjo ir šalia jos vartojama sangrąžinė forma naudotis, sutampanti su rusų kalbos žodžiu ir niekada netaisyta. Tada prie dviejų taisyklingų pasakymų vartoju visus įrankius ir naudojuosi visais įrankiais prisigretino trečias – netaisyklingasis naudoju visus įrankius.

Iš nemažo pluošto lietuviškų žodžių porų, kurios varžėsi dėl vietos po saule, vertėtų aptarti veiksmažodžius rengti ir ruošti. Jų pirminės reikšmės tolimos: rengti(s) tolygus žodžiui vilkti(s) drabužius, o ruošti(s) – eiti namų apyvoką, tvarkyti(s). Tačiau didelis reikšmių skirtumas nesukliudė ilgainiui juos vartoti kaip sinonimus, kalbant apie mokymąsi, pamokų darymą. Koks Jablonskio požiūrį į šių veiksmažodžių vartojimą, rodo toks taisymas paskutiniame jo straipsnyje: „50. Jis dabar rytojaus pamoką (r. istoriją...) rengia, r u o š i a (= Jis mokos r. p-ką, rengia ją, jis mokos p-ką, i-ją rytojui...).“ Taigi veiksmažodis rengia netaisomas, o ruošia – keičiamas (Raštai, t. V, p. 225).

Balčikonis veiksmažodžio rengti(s) nėra taisęs, bet veiksmažodis ruošti(s) taisytas net 15-koje rašinių. 1952 m. vykusioje konferencijoje jis skaitė pranešimą, kur šį taisymą paaiškino kiek plačiau: „Žodis r u o š t i, r u o š t i s reiškia eiti namų apyvoką, tvarkyti kambarius [...]. R u o š t i dar reiškia gerai ir greitai ką daryti, mokėti: „Jis gerai ruošia rusiškai“ (gerai jau kalba ar skaito). Vaikas parėjęs alkanas suruošė pusę sūrio“ (su apetitu suvalgė)“ (Raštai, t. I, p. 209). Antroji reikšmė vakarų aukštaičiams visiškai svetima – taip šį žodį vartoja bene tik biržėnai, linkuviai ar panevėžiečiai. Akademiniame LKŽ (t. XI, 1978, p. 974–976) pateikta net 15 reikšmių, o DLKŽ (2000, p. 668) – septynios, bet prie dviejų pridėta santrumpa ryt. (rytų aukštaičių tarmė). Tad bendrinei kalbai lieka penkios. Tarp jų antroje vietoje yra reikšmė atlikti mokomąsias užduotis. Taigi šiuo atžvilgiu abu veiksmažodžiai yra sinonimai.

Beveik du pastaruosius dešimtmečius spaudos, o kartu ir buitinėje kalboje nyksta reikšmės skirtumas tarp porų mylėti – mėgti, žinoti – mokėti ir kt. Pirmieji šių porų nariai vis dažniau vartojami vietoj savo porininkų. Tokiai tendencijai, mano supratimu, negalima pritarti. Tiesiog stebina mūsų kalbos tvarkytojų pakanta reklaminiam vienos didelės prekybos įmonės šūkiui: „Mes m y l i m e maistą.“

Varžytynės dėl įsigalėjimo bendrinėje kalboje vyksta ne tik tarp žodžių, t. y. leksikos, bet ir kitose srityse, ypač išsiskiria akcentologija. Lietuvių kalbos kirčiavimas yra nepaprastai sudėtingas, todėl kalbininkų pastangos čia buvo ir tebėra mažiausiai sėkmingos. Jablonskis ir Balčikonis dėl jo mažiausiai kėlė balsą. Kazimieras Būga „Lietuvių kalbos žodyno“ I sąsiuvinyje (1924) įdėjo nemažą skyrelį „Kirčio ir priegaidės mokslas“ (Rinktiniai raštai, t. III. Vilnius. 1961, p. 19–84). Pranas Skardžius 1935 m. išleido studiją „Daukšos akcentologija“ (Rinktiniai raštai, t. 5. Vilnius. 1999, p. 31–347). Po metų pasirodė jo knyga „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimas. Teorija su praktiniais pavyzdžiais“ (Ten pat, p. 351–445). Į šį jo Raštų tomą įdėta ir keletas straipsnių, paskelbtų periodikoje. Po karo atsidūręs JAV, Skardžius 1968 m. Čikagoje išleido knygą „Lietuvių kalbos kirčiavimas“ (Ten pat, p. 468–574). Tarpukariu po vieną knygą kirčiavimui yra skyrę Petras Būtėnas (1926), Viktoras Kamantauskas (1–2 d., 1928 ir 1929), Benediktas Babrauskas (1939). Beje, Kamantauskas sudarė Kirčiuotą lietuvių literatūros chrestomatiją aukštesniajai mokyklai (1929).

Apžvelkime kelis kirčiavimo normų pokyčius, įvykusius po 1944 m., gretindami du leidinius – „Lietuvių kalbos rašybos žodyną“ (1948; toliau tekste santrumpa LKRŽ) ir „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“ (1972; santrumpa DLKŽ). Juos skiria tik 24 metų tarpas, bet į akis krinta, kaip pakito kai kurių žodžių kirčiavimas. Sugretinimuose pirmiau rašomi LKRŽ variantai, po brūkšnio – DLKŽ. Pavyzdžiai: ãkcentas (1) – akceñtas (2), alėjà (2) – alė̃ja (1), apòstrofa (1) – apostrofà (2), báltarusis (1) – baltarùsis (2), gamtiniñkas (2) – gam̃tininkas (1), idėjà (2) – idė́ja (1), lupýna (1) – lupynà (2), máltuvė (1) – maltuvė̃ (3a), memorandùmas (2) – memorándumas (1), naujagimỹs (3b) – naujãgimis (1), paláipsniui – palaipsniuĩ ir t. t.

Skirtingai kirčiuojami kai kurie tarptautiniai žodžiai su priesaga –antas: LKRŽ siūlė 2-ąją kirčiuotę (diktañtas, diletañtas, ekskursañtas), o DLKŽ – 1-ąją (diktántas, diletántas, ekskursántas). Skiriasi dalies daiktavardžių ir būdvardžių su priesaga –inis, –ė kirčiavimas: ãdatinė (1) – adatìnė (2), sinis (1) – ąsìnis (2), dẽšrinė (1) – dešrìnė (2), elèktrinė (1) – elektrìnė (2), gaĩsrinė (1) – gaisrìnė (2), visúomeninis (1) – visuomenìnis (2).

DLKŽ (1972) sudarytojai, retsykiais būdami netikri dėl atrankos, neapsispręsdami, ar pasiduoti LKRŽ autoritetui, ar paklusti gyvosios kalbos spaudimui, pateikdavo abu kirčiavimo variantus, darydami tik tokį skirtumą, kad vienu atveju pirmiau dėdavo žodyno variantą, o kitu atveju – paplitusį gyvosios kalbos variantą. Taip atsirado tokios poros: aĩdas (4) – áidas (3), aistrà (2 ir 4), audrà (4) – áudra (1), deivė̃ (4) – deĩvė (2), gaidà (4) – gáida (1), kibìras (2) – kìbiras (3b), óda (1) – odà (4), skardà (4) – skàrda (1), váistas (1) – vaĩstas (4), velkė̃ (4) – velkė (2), viltìs (3) – vìltis (1). Beje, daiktavardį velkė jurbarkiškiai kirčiuoja pastoviai, pagal 1-ąją kirčiuotę, o viltis šnektose kirčiuojama pagal 2-ąją ir 4-ąją kirčiuotes. Kad ir nedaug, bet DLKŽ 2000 m. laidoje vieno kito žodžio kirčiavimas vėl pakeistas, pavyzdžiui, žodžio vaĩzdas (4) paliktas tik vienas kirčiavimo variantas.

Po 1990-ųjų, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vėl skelbta nemažai kirčiavimo pakeitimų, bet jų čia nereferuosime. Pasakyta pakankamai, kad suvoktume – toks taisyklių kitimas kliudo visuomenei laikytis vieningo kirčiavimo. Ši išvada tinka ir kitų kalbos sričių pokyčiams.

Lietuvių bendrinės kalbos morfologija šiuo atžvilgiu mažiau jautri. Tą lemia didesnis jos vieningumas, palyginti mažas atvejų skaičius. Antra, stiprų poveikį daro mokykla, metų metais diegianti gana apibendrintas formas. Trečia, žmonių sąmonėje jas veiksmingai įtvirtina spauda, radijas, televizija, teatras. Vis dėlto svyravimų esama ir čia.

Į akis krinta, kad vienaskaitos įnagininke priebalsinio linksniavimo (V linksniuotės) moteriškosios giminės daiktavardžiai sesuo ir duktė gauna ne gramatikose teikiamą galūnę –ia (su seseria, dukteria), bet –im(i): su seserim(i), dukterim(i). Tokią galūnę šiems žodžiams kadaise, prieš Pirmąjį pasaulinį karą ar tuoj po jo, teikė Balčikonis (Rinktiniai raštai, t. II, p. 27). 1951 m. rugsėjo 26 d. paskaitoje mums, antrojo kurso studentams, aiškino: „Sako ir su s e s e r i m, s e s e r i a.“ Jis nebuvo griežtai apsisprendęs ir dėl žodžio piemuo vienaskaitos įnagininko. 1951 m. kovo 2 d. paskaitoje kalbėdamas apie kirčiavimą, pavyzdžiu teikė formą piemenimi. Dėl šio linksnio galūnių dėjimo priebalsinio linksniavimo (V linksniuotės) daiktavardžiams svyravo ir Jablonskis. Galiausiai normatyvinė gramatika vienintelėmis šių daiktavardžių įnagininko galūnėmis laiko tik –ia (seseria) ir –iu (akmeniu, šuniu). Akademinė LKG (t. I, p. 228–229) galūnės –imi net nemini, nors plačiai aprašo jų įvairavimą šnektose. Tačiau gyvoji kalba ir spauda, nepaisydamos gramatikos proteguojamų galūnių –ia ir –iu, sakyčiau, aiškią persvarą teikia galūnei –imi. Taigi teikiamoji norma gana aiškiai nesutampa su vartosena.

Iš morfologijos vertėtų apžvelgti dar du pokyčius. Pirmiausia atkreipkime dėmesį, kaip kinta, jeigu ne visai pakito, veikiamosios rūšies esamojo ir būsimojo laiko dalyvių vyriškosios giminės vardininkų galūnės (sąlygiškas pavadinimas!). Jablonskio gramatikose nuo pat 1901 m. teikiamos tik trumposios galūnės –ąs ir –įs (velkąs, vilksiąs, stovįs) ir –ą, –į (velką, vilksią, stovį). O Balčikonis šalia jų skliausteliuose įrašydavo ir dalyvius su ilgaisiais formantais: nešąs (nešantis), turįs (turintis), nešiąs (nešsiantis) (Rinktiniai raštai, t. I, p. 47). Esu užrašęs profesoriaus aiškinimą: „Daugelis tarmių neturi d i r b ą s, o tik d i r b a n t i s. Sudurtiniame tarinyje jis turi pirmąją formą“ (t. y. su –ąs). Kiek vėliau profesorius, kalbėdamas apie sudurtinius laikus, davė tris pavyzdžius: aš buvau bedirbąs, jis buvo beeinąs ir būsiu bedirbąs. Ir paaiškino: „Tai labai siaurai vartojama. Tie laikai vadinami p r a d ė t i n i a i s laikais.“ Per paskaitas neteko girdėti, kad Balčikonis būtų griežčiau ribojęs kurios nors formos vartojimą, bet yra sakęs, kad esamojo laiko vardininkus vis dėlto patogiau vartoti su –antis, –intis, nes tada išsisprendžia vardininkų kirčiavimo problema. O ji iš tikrųjų gana sudėtinga – šnektos šias formas kirčiuoja labai įvairiai (apie šnektų įvairovę žr.: Zigmas Zinkevičius. Lietuvių dialektologija. 1966, p. 378). Visų nuomonių dėl šių dalyvių vartojimo bendrinėje kalboje nenagrinėsiu, užteks to, kad akademinė LKG (t. II, p. 312–314) pateikia abi formas – trumpąsias prieš ilgąsias, kartu nužymi ir skirtingą jų vartojimą: „Ilgąsias formas [...] dažniausiai turi atributyviniai dalyviai, kurie savo vartosena yra artimiausi būdvardžiams, pvz.: t e k a n t i s vanduo, b l i z g a n t i s popierius, ž y d i n t i s medis. Vardininkas su galūnėmis –(i)ąs, –įs irgi vartojamas atributyviškai, bet gerokai rečiau. Daug dažniau jis turi pusiau predikatyvinę arba predikatyvinę reikšmę, pvz.: Tėvas sakosi e i n ą s į miestą; Jis buvo b e k l a u s i ą s, b e m i n į s; girdėjau, jis e s ą s viršininkas.“

Vienas kitas ypač ryžtingas kalbos tvarkytojas yra ėmęs trumpąsias lytis savavališkai keisti ilgosiomis. Tai gal ir per anksti ar net nepravartu bendrinei kalbai.

Vienas kitas ypač ryžtingas kalbos tvarkytojas yra ėmęs trumpąsias lytis savavališkai keisti ilgosiomis. Tai gal ir per anksti ar net nepravartu bendrinei kalbai.

Palikę šių galūnių varžybas ne iki galo išnagrinėtas, aptarkime, koks bendrinės kalbos esamojo laiko veikiamųjų ir neveikiamųjų dalyvių santykis, kodėl veikiamieji dalyviai stumia iš vartosenos neveikiamuosius. Mokykliniai kalbos vadovėliai yra įkalę į galvą kiek supaprastintą reikšmių schemą, pagal kurią veikiamieji dalyviai reiškia ypatybę, susidarančią iš paties veikėjo veiksmo, o neveikiamieji – ypatybę, susijusią su pašaliniu veiksmu. Tai būdinga daugeliui indoeuropiečių kalbų, tačiau lietuvių kalba nukrypsta nuo šios schemos – neveikiamasis dalyvis gali reikšti ypatybę, nesusijusią su pašaliniu veiksmu. Tai įmanoma tada, kai jis reiškia daikto paskirtį, galimybę, kad tuo daiktu bus veiksmas atliekamas. Dalyvis geriamas su žodžiu vanduo yra dviprasmis – gali rodyti, kad vanduo šiuo metu iš tikrųjų patiria tokį veiksmą (Geriamas šaltas vanduo iš karto numalšina troškulį), bet šis dalyvis gali būti vartojamas, net jei vanduo nepatiria su gėrimu susijusio veiksmo: Geriamas(is) vanduo pilstomas į butelius. Pastaruoju atveju daugiausia vartojami įvardžiuotiniai dalyviai, bet įmanomi ir paprastieji. O štai prie žodžių kibiras ar puodukas šis dalyvis gauna tik vieną – paskirties – reikšmę. Geriamasis puodukas skirtas tam, kad iš jo būtų geriama. Tokios reikšmės dalyviai ypač dažnai vartojami terminologijoje dalykų rūšiai įvardyti. Geriamasis vanduo – tai specifinė vandens atmaina. Šaunamasis ginklas – tam tikra galinčių šaudyti ginklų atmaina, kuri skiriasi nuo kitų ginklų – duriamųjų, kertamųjų, ginamųjų, puolamųjų ir kitokių – atmainų.

Veikiamieji dalyviai, padaryti iš savaiminių veiksmažodžių, vis labiau išstumia iš jų padarytus neveikiamuosius dalyvius. Pateiksiu kelis pavyzdžius: balsas gali būti spiegiamas ir spiegiantis; gyvenimas – pasiturimas ir pasiturintis, vanduo – tekamas (visai retai) ir tekantis, miškas – augamas (visai retai) ir augantis ir t. t. Veikiamiesiems dalyviams išstumti neveikiamuosius padeda ta aplinkybė, kad veiksmažodžių šaknys jau rodo tam tikrą pasyvumą, tad dalyvinis pasyvumas atrodo nė nereikalingas. Veikiamieji dalyviai dabar beveik išimtinai vartojami pažyminiais, kai jie turi tiesioginį papildinį, pvz.: vidurius laisvinančios tabletės; organizmą stiprinanti priemonė, miškus prižiūrintis komitetas. Pastarąjį Jablonskis yra taisęs taip: miškų prižiūrimasai (prižiūrimasis) komitetas. Tad pirmuosius du pavyzdžius irgi reikėtų taisyti: vidurių laisvinamosios tabletės, organizmo stiprinamoji priemonė. Šiandien vargu ar kas pavartotų Jablonskio teiktąjį variantą – šios struktūros pasakymuose visiškai įsigalėjo veikiamieji dalyviai.

Žurnaliniame straipsnyje nepavyks aprėpti visų atvejų, kai bendrinės kalbos raida, nepaisydama kalbininkų nustatytų normų, nuėjo kitu keliu. Šįkart visai neapžvelgiau tokių sintaksės pokyčių. Norint išsamiai nušviesti visą šį procesą, reikėtų rašyti monografiją. Kada jos sulauksime? Jaunoji lietuvių kalbos specialistų karta, regis, nėra pasirengusi to imtis. Tegul šis rašinys bus paraginimas atsidėjus tirti prieštaringus bendrinės kalbos pokyčius. Toks tyrimas padėtų veiksmingai ją stiprinti.

Reklama