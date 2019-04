Anglijos vyriausybė netrukus pradės kampaniją prieš neatsakingas kosmetines procedūras. Vis daugiau žmonių ieško galimybių užsienyje pasidaryti tokias operacijas kaip „braziliškas sėdmenų pakėlimas“, nors jos gali kainuoti gyvybę.

Kaip rašo „BBC News“, įspėjama ir dėl gausėjančių atvejų, kai savarankiškai švirkščiami odos ar lūpų užpildai. Jie gali sukelti komplikacijų, dėl kurių teks gydytis Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) įstaigose.

Vienas ekspertas palankiai įvertino vyriausybės sumanymą, tačiau pabrėžė, kad taip pat reikėtų geresnio reglamentavimo. Anglijos sveikatos departamentas BBC nurodė, jog artimiausiomis savaitėmis planuojama pradėti kampaniją, kuria siekiama užtikrinti, kad visuomenė būtų gerai informuota apie profesionalių patarimų svarbą dėl užpildų, botokso ir kosmetinės chirurgijos. Kartu tikimasi sumažinti neatsakingų procedūrų ir jų poveikį žmonių psichinei bei fizinei sveikatai ir NHS gydymo išlaidas.

Britų estetinės plastinės chirurgijos asociacijos tarybos narė Nora Nugent teigė, jog iš esmės pritaria vyriausybės idėjai. Pasak jos, gausėjant kosmetinių procedūrų paklausai trūksta visuomenės švietimo. Juk žmonės turi žinoti, ko tikėtis ir kas gali būti negerai. N. Nugent pridūrė, kad paklausą didina ir garsenybių ar įtakingų asmenų dalijimasis savo patirtimi internete ir iš dalies – didėjantis procedūrų prieinamumas bei palyginti prieinamos kainos.

Veidas buvo deformuotas

Gregas (vardas pakeistas) prisipažino BBC, jog tapo priklausomas nuo odos užpildų – injekcijų, naudojamų odos raukšlėms išlyginti, taip pat dažnai putnesnėms lūpoms ir skruostams padaryti. Jis nusipirko įvairių tirpalų ir botokso internetu, o tada pradėjo savarankiškai švirkšti į veidą prieš trejus metus.

„Galite prarasti realybės jausmą, kaip iš tikrųjų atrodote, – neslėpė Gregas. – Buvo vieta, į kurią botokso švirkščiau gana daug. Netrukus mama pastebėjo, kad mano veidas pasidarė labai deformuotas. Netekau daugybės savo bruožų.“

Nereikia būti gydytoju, kad galėtum švirkšti injekcijas, nes užpildai nėra reguliuojami kaip vaistai. Tačiau darant tai savarankiškai kartais atsiranda patinimas ir kyla infekcija. Retais atvejais žmogų tenka net operuoti ar gydyti vaistais, jei po oda susidaro gumbelių. Be kita ko, tokios procedūros gali sukelti aklumą.

Neįtikimai skaudėjo

Vienas Grego savarankiškai susišvirkštas lūpų tirpalas buvo netinkamas. Prasidėjo infekcija. Pabudęs kitą rytą jis pamatė, kad lūpos nevienodo dydžio – viena pusė didesnė už kitą. Taip pat nusėtos pūslelių. „Neįtikimai smarkiai skaudėjo. Ir buvo gėda kreiptis pagalbos“, – prisipažino Gregas

Dabar jis patars žmonėms nenaudoti užpildų, nes tai – „slidus reikalas“. Žinant, kokios gali būti komplikacijos, reikia būti labai atsargiems.

Žinant, kokios gali kilti komplikacijos, reikia būti labai atsargiems dėl kosmetinių procedūrų. / thesun.co.uk nuotrauka

Plastinės chirurgijos konsultantei N. Nugent susirūpinimą kelia vadinamieji injekcijų kaubojai – tokie kosmetologai, kurie švirkščia įvairius tirpalus neturėdami nei medicininio pasirengimo, nei kvalifikacijos, kad galėtų tinkamai įvertinti pacientų saugumą ar pastebėti kylančias komplikacijas. Ji paragino riboti, kas gali gydyti injekcijomis.

Sveikatos apsaugos departamentas pranešė: „Kiekvienas, kuris svarsto apie kosmetinę procedūrą, turėtų skirti laiko ir susirasti geros reputacijos, patikimą bei kvalifikuotą gydytoją, taip pat įsitikinti, jog supranta tokio gydymo poveikį fizinei ir psichinei sveikatai. Stengiamės didinti kosmetinių procedūrų saugumą per geresnį žmonių parengimą ir aiškesnį informavimą, kad jie galėtų priimti pagrįstus sprendimus.“

Kovo mėnesį Velso valdžia paskelbė, jog galbūt ateityje verta konsultuotis dėl odos užpildų įtraukimo į licencijavimo sistemą.

Nacionalinis akredituotų specialistų registras „Save Face“ („Saugus veidas“) 2017–2018 metais gavo 934 pacientų skundus dėl neregistruotos praktikos. 616 jų buvo susiję su odos užpildais.

N. Nugent pabrėžė, kad jai susirūpinimą taip pat kelia žmonės, vykstantys į užsienį darytis kosmetinių operacijų. Ten pacientai gali nepamatyti chirurgo iki pat operacijos dienos. Be to, jiems sunkiau būtų gauti tolesnį gydymą, jeigu to prireiktų kilus komplikacijoms. Tarp nurodytų pavyzdžių – „braziliško sėdmenų pakėlimo“ operacijos, dėl kurių mirė dvi britės.

Parengė Milda KNIEŽAITĖ

