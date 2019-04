Paulius Uksas: „Skubios pagalbos skyriuje visi savaip išprotėję“ 

„Visada sakau, kad priėmimo skyriuje normalaus nė vieno nerasi, nes visi čia dirbantys yra savaip „pačiuožę“ (juokiasi). Adekvatus žmogus darbo su tokiu krūviu, tempu ir atsakomybe rinktis negali. Tačiau tuo skubioji medicina labiausiai ir žavi“, – įsitikinęs Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos gydytojas Paulius Uksas (30 m.).

– Skubiosios pagalbos skyriuje verdantis gyvenimas – lyg atskiras pasaulis, kur kiekviena minutė – aukso vertės, o akistata su mirtimi neišvengiama. Prie tokios „rutinos“ įmanoma priprasti?

– Be abejo, pranešti žinią apie jauno žmogaus ar kieno nors artimųjų mirtį sveikatos neprideda ir reikalauja daug psichologinio pasiruošimo bei nusiteikimo. Su laiku turbūt kiekvienas medikas tam tampa atsparesnis ir taip smarkiai kaip anksčiau nebereaguoja. Tačiau rutinos skubiosios pagalbos skyriuje būti negali. Juo labiau šiame skyriuje, kuris, ko gero, yra daugiausiai pacientų aptarnaujantis skubiosios pagalbos skyrius ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Čia vidutinis pacientų kiekis per dieną praėjusiais metais siekė 280. Tad srautas yra didžiulis, pacientai labai įvairūs. Yra standartinės patologijos, kurias galbūt pavadiname „rutina“, bet kiekvieną pacientą turi vertinti individualiai, kad ko nors „nepražiūrėtum“. Tai vadinamoji „auksinė valanda“, per kurią gydytojo ir personalo atlikti darbai apsprendžia tolesnį paciento likimą. Jos yra sunkiausios, bet kartu įdomiausios, per kurias vis stengiesi tobulėti – svarstai, ką galima dar padaryti, pavyzdžiui, kad sutrumpintum laiką iki vaisto suleidimo, iki kraujagyslės atkimšimo, gal galime kelis veiksmus daryti.