Mirė Čiubaką „Žvaigždžių karuose“ suvaidinęs P. Mayhew 

Aktorius Peteris Mayhew, išgarsėjęs Čiubakos vaidmeniu kino sagoje „Žvaigždžių karai“ (Star Wars), mirė būdamas 74 metų, ketvirtadienį pranešė jo šeima.

P. Mayhew mirė antradienį savo namuose Teksase apsuptas artimųjų, pranešė šeima pranešime, paskelbtame aktoriaus paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“.

„Peteris buvo tas vyras, kuris slėpėsi už Čiubakos kaukės originaliojoje „Žvaigždžių karų“ trilogijoje, trečiame priešistorės epizode ir Naujojoje trilogijoje“, – sakoma pranešime.

„Jis atiduodavo Čiubakos vaidmeniui savo širdį ir sielą, ir tai matyti kiekviename filmų kadre: kaip jis bėgioja su įlinkusiomis į vidų kojomis, nuo šlaunies šauna iš savo lazerinio arbaleto, kaip švyti jo mėlynos akys ir kokie subtilūs yra jo galvos ir burnos judesiai“, – priduriama jame.

„Tačiau jam „Žvaigždžių karų“ šeima reiškė kur kas daugiau nei vaidmuo filme. Žmonės, su kuriais jis tuomet užmezgė santykius, jam tapo draugais ir artimaisiais, kuriuos jis mylėjo daugelį dešimtmečių“, – sakoma pranešime.

Didžiojoje Britanijoje gimęs 2,21 m ūgio policininko sūnus slaugė pacientus Londone, kai darbą jam pasiūlė filmų prodiuseris Charlesas Schneeras.

Savo pirmą vaidmenį, kuris net nebuvo paminėtas titruose, P. Mayhew atliko juostoje „Sinbad and the Eye of the Tiger“.

Paskui jis gavo visą jo karjerą nulėmusį vaidmenį – antrojo piloto ir geriausio Hano Solo draugo pirmajame „Žvaigždžių karų“ epizode, išleistame 1977 metais.

Vėliau jis suvaidino kitose „Žvaigždžių karų“ dalyse: „Imperija duoda atkirtį“ (The Empire Strikes Back), „Džedajaus sugrįžimas“ (The Return of the Jedi) ir „Sitų kerštas“ (Revenge of the Sith).

Pasak artimųjų, aktoriui „pavyko sėkmingai atsistoti iš neįgaliojo vežimėlio ir ištiesus nugarą dar kartą suvaidinti Čiubaką filme „Žvaigždžių karai: Galia nubunda“ (Star Wars: The Force Awakens)“.

Vėliau P. Mayhew padėjo pasiruošti naujam Čiubaką vaidinančiam aktoriui – Joonui Suotamu, sakoma šeimos pranešime.

Kita garsiųjų filmų žvaigždė Markas Hamillas, atlikęs Liuko Skaivokerio vaidmenį, atidavė duoklę „švelniausiam milžinui – didžiam vyrui su net didesne širdimi, kuriam visada pavykdavo sukelti man šypseną, ir ištikimam draugui, kurį be galo mylėjo“.

„Esu dėkingas už drauge patirtus prisiminimus. Esu geresnis žmogus vien dėl to, kad jį pažinojau“, – tviteryje parašė M. Hamillas.

P. Mayhew pergyveno jo našlė Angie ir trys jųdviejų vaikai.

Anot artimųjų, atsisveikinimo su P. Mayhew ceremonija bus surengta birželio 29 dieną, o gerbėjai galės pagerbti aktorių per gruodžio pradžioje Los Andžele vyksiantį „Empire Con“ – „Žvaigždžių karų“ aistruoliams skirtą renginį.

