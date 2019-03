Lolė karnavalas šėlsta tris dienas 

Lolė miesto karnavalas – seniausias Portugalijoje – jau rengiamas daugiau nei šimtą metų. Jo išskirtinumą lemia brazilų karnavalų tradicijų ir portugališkos satyros derinys. Šis įspūdingas renginys kasmet turi vis kitą temą ir trunka tris dienas.

Šiemetiniam karnavalui, vykusiam kovo 3–5 dienomis, buvo pasirinkta „Asmenukių cirko“ („Circo selfie“) tema. Toks sprendimas susijęs su Portugalijos prezidento Marcelo Rebelo de Sousos pomėgiu asmenukėms. Kad ir gatvėje sutikęs nepažįstamą praeivį, vien tik vardu – Marcelo – įprastai vadinamas Portugalijos vadovas apsikabina jį ir kartu nusifotografuoja. Šis prezidento pomėgis turi net atitinkamą pavadinimą: „Marcelo apkabinimai.“

Žymiajame Lolė karnavale buvo galima ligi valios prisidaryti asmenukių su spalvingais eitynių personažais, sukančiais ratus centrine Jose da Costa Mealha aveniu.

Dalyvių margumynas

Improvizuotame kalėjime vežami teisėsaugos dėmesio sulaukę garsiausių Portugalijos futbolo klubų buvę vadovai. / Aistės Masionytės nuotrauka

Lolė karnavalas – puikus dviejų valstybių – Portugalijos ir buvusios jos kolonijos Brazilijos – bendrumo atspindys. O drauge ir patogi proga pamatyti bent dalį to, kas būdinga garsiesiems braziliškiems karnavalams. Ir nebūtina keliauti toli už Atlanto. Veiksmas vyksta čia, Europoje, piečiausiame Portugalijos regione Algarvėje, jo gilumoje esančiame Lolė mieste.

Karnavalo organizatorių sumanymu Jose da Costa Mealha aveniu kasmet pavirsta didžiuliu „sambodromu“. Miesto gatvėmis tradiciškai marširuoja pusnuogės sambos šokėjos bei šokėjai, puikuodamiesi blizgučiais, stikliukais ir karoliukais išpuoštais minimalistiniais apdarais. Kai kurioms šokėjoms apdarų beveik neprireikia – dėmesį jos traukia spalvingai išpaišytais kūnais. Ir, žinoma, galvas vainikuojančiomis prašmatniomis plunksnų „kaskadomis“.

Vienose kompozicijose galėjai įžvelgti gerą humoro dozę, kitose – net ir vulgarumą, bet, kaip sako portugalai: „Juk tai – karnavalas, kuris niekam nekenkia.“

Tiesa, pusnuogėms Lolė karnavalo dalyvėms (ir dalyviams) tenka kiek atšiauresnės oro sąlygos nei jų kolegoms Brazilijoje, mat šioje šalyje tuo metu karaliauja vasara ir ten tvyro 30 laipsnių karštis, norom nenorom verčiantis išsirengti. Kiek kitaip yra Algarvėje, nors šis regionas net ir žiemą pasižymi šiltais orais.

Karnavalo eitynėse žygiavo įvairiausi cirkininkai. / Aistės Masionytės nuotrauka

Šiemetinio Lolė karnavalo dalyviams pasisekė tik pirmąją dieną, kovo 3-iąją, kai buvo saulėta ir 19 laipsnių šilumos. Kitas dvi dienas oras pasitaikė apniukęs, o termometro stulpelis tepakilo iki 16 laipsnių. Ir vis tiek tai buvo geriau nei kitur Portugalijoje, kur dėl lietaus net atšaukta nemažai kitų populiarių šventinių eitynių.

Tarp karnavalo personažų - Vokietijos kanclerė Angela Merkel. / Aistės Masionytės nuotrauka

Kadangi Lolė karnavale lankiausi pirmąją – šiltąją – jo dieną, braziliškos sambos šokėjos atrodė gyvybingos ir energingos. Turėjau su kuo lyginti: prieš keletą metų matytame karnavale gražuolės atrodė kiek sustirusios ir ne itin judrios. Tiesa, ir šiemetinės eitynės nepasižymėjo šokiais. Tai, kas vyko, taikliau būtų pavadinti paradu, savęs ir savo apdarų demonstravimu.

Kiti spalvingųjų eitynių personažai, kaip ir priklauso pagal šiemet pasirinktą cirko temą, buvo klounai, žonglieriai ir kitokie šios srities artistai.

Satyrinė trijulė (iš dešinės): futbolininkas Cristiano Ronaldo, jo mama Dolores Aveiro ir amerikietė Kathryn Mayorga. / Aistės Masionytės nuotrauka

Procesijoje marširavo įvairaus amžiaus atstovai: pradedant raudonai, geltonai, mėlynai, žaliai išsidabinusiais mokyklinukais, baigiant itin garbingo amžiaus senjoromis. Jos ėjo pasislėpusios po venecijietiškomis kaukėmis, pasipuošusios universitetinėmis mantijomis bei kepurėmis.

Žygiavo ir pučiamųjų orkestrėliai, mušamųjų grupės, o iš garso kolonėlių tuo metu sklido energingosios brazilų atlikėjos Danielos Mercury melodijos.

Reikėtų pridurti, jog daugelis karnavalo stebėtojų atrodė ne prasčiau nei dalyviai. Žmonės atėjo pasipuošę karnavaliniais kostiumais ar bent jų atributais: blizgančiomis kepurėmis, margaspalviais perukais, efektingomis varlytėmis ir kt. Ką ir kalbėti apie visur zujančius vaikus, kurių aprangoje vyravo žmonių-vorų ir princesių apdarai.

Portugališkos aktualijos

Įsimaišę tarp pėsčių karnavalinių eitynių dalyvių lėtai judėjo 14 alegorinių automobilių. Ant spalvingai dekoruotų platformų pastatytos figūros atspindėjo Portugalijos bei viso pasaulio politines, socialines bei sporto aktualijas. Vienose kompozicijose galėjai įžvelgti gerą humoro dozę, kitose – net ir vulgarumą. Bet, kaip sako portugalai: „Juk tai – karnavalas, kuris niekam nekenkia.“

Apsiaustais mojavo būrys toreadorų. / Aistės Masionytės nuotrauka

Satyrinių personažų apžvalgą, ko gero, reikėtų pradėti nuo Portugalijos prezidento Marcelo Rebelo de Sousos atvaizdo. Jis į Lolė karnavalą „atvyko“ sėdėdamas sunkvežimio kabinoje greta cirko klouno.

Daugelis karnavalo stebėtojų atrodė ne prasčiau nei dalyviai – žmonės atėjo pasipuošę karnavaliniais kostiumais ar bent jų atributais.

Šia parodija siekta parodyti iš tiesų įvykusią Portugalijos prezidento kelionę sunkvežimiu iš Porto į Lisaboną. Pats sėdęs prie sunkvežimio vairo, politikas esą norėjo suvokti šio transporto sektoriaus darbuotojų lūkesčius.

Viename alegoriniame ekipaže, žinoma, vyko ir Portugalijos premjero Antonio Costos lėlė, o greta jos – kitų šalies politinių jėgų – kairiųjų bloko bei komunistų – vadovų atvaizdai.

Kita gigantiška premjero figūra, pavadinta „Robocosta“, sėdėjo nuošaliau nuo eitynių vietos, priešais Lolė miesto turgų. Ministras pirmininkas buvo pavaizduotas it keletą detalių pametęs robotas. Šitaip, matyt, siekta perteikti A. Costos vadovaujamo kabineto, kurį vis reikia „remontuoti“, sunkumus.

Karnavalo dalyviams humoro jausmas tikrai nesvetimas. / Aistės Masionytės nuotrauka

Alegoriniame automobilyje važiavo ir šalies finansų ministro, o pastaruoju metu – ir Euro grupės prezidento Mario Centeno figūra. Nors Europos institucijose jis labai vertinamas ir giriamas, paprastų portugalų nedžiugina vis nauji mokesčiai.

Lolė karnavale būtinai pasirodo ir šalies futbolo žvaigždės. Ir čia tiesiog neįmanoma apsieiti be Cristiano Ronaldo. Lankantis šiųmetiniame renginyje, buvo įdomu palyginti, kaip per porą metų pakito šio futbolininko įvaizdis. Per 2017-ųjų Lolė karnavalą „žvaigždūno“ lėlė atrodė labai išdidžiai. Tuomet C. Ronaldo buvo pačioje savo karjeros ir šlovės viršūnėje. Greta futbolininko atvaizdo plačiai šypsojosi jo mamos Dolores Aveiro lėlė. Ši moteris visuomet aktyviai dalyvavo savo jau suaugusio sūnaus gyvenime.

Tačiau šiųmetiniame karnavale C. Ronaldo ir jo mamos lėlės atrodė itin karikatūriškai ir net nepadoriai. Futbolininko atvaizdas greičiau priminė gorilą nei visuomenės pagarbą pelniusį asmenį. Tame pačiame automobilyje galėjai pamatyti ir tokių pokyčių paaiškinimą – simpatiškai atvaizduotą amerikietę Kathryn Mayorgą, apkaltinusią C. Ronaldo išprievartavimu.

Ak, tas braziliškas temperamentas. / Aistės Masionytės nuotrauka

Ne itin šlovingai atrodė ir trijų geriausių Portugalijos futbolo sporto klubų – „Benficos“, „Sporting“ bei „Porto“ eksprezidentai, vežami simboliniame narve. Jiems buvo mesti įvairūs kaltinimai, o ir apskritai įvairūs skandalai šalies futbolo pasaulyje – ne retenybė, o kasdienybė. Bet Lolė karnavale, skambant energingai brazilų muzikai, narve apgyvendinta futbolo veikėjų kompanija atrodė visai smagiai, tarsi iš kokios juokų pasakos.

Ar pakeliami šie sunkumai Jungtinės Karalystės premjerei Theresai May? / Aistės Masionytės nuotrauka

Pasaulio politikos atgarsiai

Portugališkos satyros neišvengė ir tarptautinės politikos asmenys. Viename ekipaže buvo įkurdintos dvi įtakingos moterys: Vokietijos kanclerė Angela Merkel, atstovaujanti europietiškajai politikai, taip pat pasitraukimą iš Europos Sąjungos („Brexitą“) paskelbusios Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May. Šiemetiniame „Asmenukių cirke“ jos buvo pavaizduotos kaip svorių kilnojimo varžovės: kuri šių moterų nugalės įtemptoje politinėje kovoje?

Taikiniu tapęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas. / Aistės Masionytės nuotrauka

Šiemetinis Lolė karnavalas pratęsė jau anksčiau eksploatuotą JAV prezidento Donaldo Trumpo temą. Prieš porą metų stebėtame karnavale vienoje platformoje su D. Trumpo lėle važiavo didžiausias Rusijos prezidento Vladimiro Putino atvaizdas. V. Putinas iš patrankos „šovė“ D. Trumpą, ir JAV eksprezidentas Barackas Obama stovėjo apkabinęs prezidento rinkimuose pralaimėjusią Hillary Clinton. Tada buvo aktuali D. Trumpo išrinkimo prezidentu problematika.

Atvyksta Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro. / Aistės Masionytės nuotrauka

Šiemet karnavale JAV prezidentas buvo atvaizduotas kaip peilių mėtytojo taikinys, besisukantis ant lentos. Žinoma, juk karnavale viskas galima. O jei rimtai – didelių simpatijų šiam JAV politikui Portugalijoje nepastebėjau.

Surūdijusiomis detalėmis apkarstytas Portugalijos premjero Antonio Costos atvaizdas. / Aistės Masionytės nuotrauka

Dar vienas alegorinis automobilis buvo skirtas neseniai išrinktam Brazilijos prezidentui, dešiniųjų atstovui Jairui Bolsonaro. Jo atvaizdas stovėjo ištiesęs į šonus rankas tarsi garsioji Rio de Žaneiro Kristaus Atpirkėjo skulptūra. Tiesa, griežtomis pažiūromis garsėjantis naujasis Brazilijos prezidentas neatrodė kaip taikos balandis: per pečius jis buvo persimetęs automatą. Šios didžiulės Pietų Amerikos šalies problemas iliustravo platformą „papuošusios“ braziliškų lūšnynų – favelų imitacijos.

Verta aplankyti

Nepranokstamas gražuolės spindesys. / Aistės Masionytės nuotrauka

Pasibaigus paradui, jo buvimą tebežymėjo gatves nusėję konfeti bei popierinės juostelės, kurias į žiūrovus mėtė eitynių dalyviai. Per tris dienas surinktas įėjimo į karnavalą mokestis – 2 eurai – bus panaudotas apskrities institucijoms bei karnavalo dalyvių išlaidoms padengti.

Sunkvežimyje sėdi Portugalijos prezidentas Marcelo Rebelo de Sousa. / Aistės Masionytės nuotrauka

Seniausias Portugalijos karnavalas atsisveikino iki kitų metų. Tad kas susidomėjo, turi pakankamai laiko susiplanuoti būsimą vizitą. Juolab kad Lolė miestą ir šiaip verta aplankyti. Čia yra arabų pastatyta pilis, rekonstruota XIII amžiuje, jaukus senamiestis, jau minėtas miesto turgus, pastatytas 1908 metais, turintis naujosios ir arabiškos architektūros bruožų.

Klounų pasirodymas. / Aistės Masionytės nuotrauka

Norisi pridurti, jog vasarą Lolė istoriniame centre vyksta kitas visoje Algarvėje garsus festivalis, tik jau skirtas muzikai.

Tai „Med“ festivalis, pritraukiantis įdomių atlikėjų iš Europos, Afrikos bei Azijos, taip pat – tūkstančius pasaulio etninės muzikos (world music) gerbėjų.

