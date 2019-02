Kiek kartų per savaitę pora turėtų mylėtis, kad abu partneriai būtų laimingi? 

Visi primena, kad seksas yra būtinas geriems poros santykiams. Ir iš tiesų – tos poros, kurios nebenori mylėtis, dažnai yra nelaimingos. Bet kiek kartų per savaitę pora turėtų užsiimti seksu, kad abu partneriai būtų laimingi?

Stresas, kasdieniai rūpesčiai, darbas, vaikai, prasta savijauta, nesuderintas miego grafikas – yra daugybė priežasčių, kodėl porai gali nepavykti mylėtis taip dažnai, kaip kadaise norėta. Dažnai žmonės tiesiog jaučiasi pavargę ir negali vienas kitam skirti tiek dėmesio ir meilės, kiek patys norėtų. Tai gali sukelti nepasitenkinimą santykiais, tačiau ar dėl to verta tiek nerimauti?

Iš tiesų, kaip rodo vienas Kanadoje atliktas tyrimas, poros laimei daug sekso nereikia. Visiškas sekso nebuvimas, žinoma, poroje kelia įtampą ir nepasitenkinimą. Tačiau vos vienas kartas per savaitę šią padėtį ištaiso. Taip žmonės neturi savęs versti ar per daug nerimauti dėl nepakankamo artumo – vienas kartas per savaitę yra visiškai normalu.

Aišku, nemažai porų mylisi dažniau ir tai yra gerai. Sekso turėtų būti tiek, kiek nori abu poros nariai. Tačiau mokslininkai teigia, kad dažnesnis seksas negali būti siejamas su didesne laime ir pasitenkinimu. Kitaip tariant, vieno karto per savaitę pakanka, o dažnesnis seksas didelės naudos poros santykiams nesuteikia. Aišku, tai vis tiek yra malonumas ir jei tik yra noro, tuo reikėtų naudotis.

Dar daugiau – tyrimai rodo, kad poros, kurios stengiasi dirbtinai padidinti lytinių santykių dažnį, yra nepatenkintos seksualiniu gyvenimu. Mokslininkai teigia, kad meilės reikaluose didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas kokybei, o ne kiekybei. Pastangos mylėtis kiek įmanoma dažniau tik kelia stresą, kuris yra meilės žudikas.

Galiausiai, reikėtų tiesiog nepamiršti, kad žmonės apskritai šiais laikais rečiau užsiima seksu. Tai padiktavo pasikeitęs gyvenimo ritmas ir didesnė priklausomybė nuo technologijų. Taigi, nemanykite, kad tai – tik jūsų poros problema ir per daug dėl to nesijaudinkite.

