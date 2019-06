Kaip San Fransiskas sudaužė Amerikai širdį 

Michaelas Feno stoviniuoja šalia mėgstamiausios didelės makaronų parduotuvės „Luka Ravioli“ San Fransisko senamiestyje – Valensijoje. Jis leidžia cigaro dūmus ir pozuoja prieš objektyvus. Pirkėjų akyse žiba ašaros.

Veterinarė Gina Henriksen su pasitenkinimu burba sau po nosimi: „Ačiū Dievui, Luka dar čia. Jei jis išvažiuotų, ir aš palikčiau San Fransiską. Kas man beliktų?“

O parduotuvės „Luka Ravioli“ jau nebėra. Po 94 metų trukusios veiklos jos durys buvo užvertos paskutinę balandžio mėnesio dieną. Automobilių aikštelė iš varžytinių parduota už 3,5 mln. dolerių. Sklypas ir trys pastatai kartu su pačia parduotuve parduoti už 8,3 mln. dolerių. Ar reikia sakyti kam? Taip, statytojui...

Už poros kvartalų, netoli parduotuvių, kur elektrinis dviratis kainuoja 2600 dolerių, o gazuotas gėrimas – 8 dolerius, po besidriekiančiais nuo lubų reliktiniais augalais veikė kavinė „Borderlands“. Ji uždaryta po 10 metų veiklos. Savininkui Alanui Beattsui tapo sunku išlaikyti darbuotojus mokant jiems už valandą 15 JAV dolerių minimumą. Kas gali išgyventi iš 15 JAV dolerių už valandą inovacijų paveiktame mieste?

Kaip netoli esančio restorano bendraturtė Albera Gerra ir toliau gali prašyti 10,95 dolerio už naminį veganų čoriso patiekalą, kai praėjusiais metais mėnesinis patalpų nuomos mokestis ūgtelėjo 62 proc. – iki 7800 dolerių?

Kelis dešimtmečius šis ryškus kalvotas miestas, iš trijų pusių apsuptas vandens, buvo mėgstamiausias prieglobstis permainų siekiantiems emigrantams, bohemai, menininkams ar tiesiog žmonėms, neprisitaikiusiems kitur. Tai buvo nuostabus romantikų miestas, Vakarų Paryžius. Jau nebe. Net mūsų visuotinio nesutarimo laikais niekas neprieštarauja, kad San Fransiskas galutinai pasikeitė.

Konservatoriai seniai nemėgsta miesto dėl jo liberalumo ir politinio korektiškumo, o dabar net pažangiausieji reiškia nepasitenkinimą. Jiems gaila miesto, kuris kiekvieną žmogų priimdavo šiltai, bet buvo sugriautas praturtėjimo, lyg žemės drebėjimo. Ir žmonės, ypač vietiniai, pradėjo žeminti vieni kitus.

Nekilnojamasis turtas tapo nacijos vertybe. Lyg į skelbimų tekstus būtų įsivėlusios techninės klaidos: 1,6 mln. dolerių už namą šeimai arba 3700 dolerių per mėnesį už butą, turintį vieną miegamąjį.

„Tai nekontroliuojamas, nevaldomas įsisiautėjęs kapitalizmas. Nuo jo neišgelbės net apsauginės tvoros“, – sako „Salesforce“ įkūrėjas ir pirmininkas Markas Benioffas, Benioffų giminės ketvirtos kartos atstovas, gyvenantis San Fransiske. Dabartinę padėtį mieste jis palygino su „traukinio katastrofa“.

Jums nepavyks palikti savo širdies San Fransiske, nes miestas sudaužys ją. San Fransiskas turtingas to, ko trūksta kitiems miestams: tai ir ekonominis augimas, startuoliai, gerai mokami darbai, išsilavinę jauni žmonės, didelės visų tipų nuosavybės kainos, intensyvi gatvės prekyba. Per pastaruosius 20 metų šio miesto gyventojų padaugėjo 100 tūkst. ir jų buvo 883,305 tūkstančio. Tai tapo miesto teritorijų sparčios plėtros atskaitos tašku ir sukėlė tam procesui būdingų problemų. Plotelis žemės po padu tapo geidžiamiausiu dalyku.

Miesto centras – seismiškai apsaugotas teminis parkas. Tai „Uber“, „Airbnb“, „Slack“, „Lyft“ ir gretimame Tenderloino rajone įsikūręs „Twitter“. Kiekvienam startuoliui – po dangoraižį. 58 aukštų „Tūkstantmečio bokštas“ – skęstančių, pasvirusių akinamos prabangos apartamentų kvailystė, kuri dar pareikalaus 100 mln. dolerių investicijų pastato ištiesinimo darbams. Rašytoja Rebecca Solnit tai pavadino pasvirusiu arogancijos bokštu.

Tokios prabangos šešėlis neužstoja 7500 miesto benamių krizės. Šie atvirai svaiginasi parkuose ir tuštinasi tiesiai ant šaligatvių. Jungtinių Tautų 2018-ųjų ataskaitoje minėta problema buvo įvardyta kaip „daugelio žmogaus teisių pažeidimas“. Pernai naujoji miesto merė London Breed subūrė 5 žmonių komandą, liaudiškai pavadintą „kakučių patruliu“, kad jie gatvėse valytų žmonių fekalijas.

Siauros centro gatvės užkimštos „Google“ ir „Apple“ darbuotojus vežančių autobusiukų. Mieste 45 000 „Uber“ ir „Lyft“ pavėžėjimo paslaugos vairuotojų veža klientus iš kitų miestų, jie nepažįsta San Fransisko gatvių. Kaip palyginimas – didesnę teritoriją ir daugiau gyventojų turinčioje Filadelfijoje yra 25 000 pavėžėjimo vairuotojų.

Dėl naujų projektų viename tankiausiai apgyvendintų didmiesčių vyksta kova: vieni nenori statybų šalia jų kiemų (judėjimas „No in my back yard“ – NIMBY), kiti tam neprieštarauja (judėjimas „Yes in my back yard“ – YIMBY). Aukštųjų technologijų kompanijos gauna mokestinių ir kitų lengvatų, o vietos gyventojai reiškia susirūpinimą, kad šių kompanijų darbuotojų galvose – tik jų darbas, o ne miestas ir, ko gero, jie niekada netaps San Fransisko patriotais.

„Mūsų turčiai – patys turtingiausi. Mūsų benamiai – patys tikriausi. Mūsų hipsteriai (jaunuoliai, nepripažįstantys sutartų taisyklių, klausantys išskirtinai tam tikro stiliaus muzikos – red.) – patys arogantiškiausi“, – mano R. Solnit ir priduria, kad dabartinis San Fransiskas yra žiauri suskaldytos visuomenės vieta.

„Vox“ duomenimis, San Fransisko įlankos regione gyvena daugiausia milijardierių planetoje: 1 milijardierius iš 11 600 žmonių. Netoliese esanti teritorija, kurią galima pasiekti per 2 valandas, taip pat patiria spartų nekilnojamojo turto kainų augimą. Investuotojas Johnas Doerras pareiškė, kad šios vietovės ekonominis augimas yra vienas sparčiausių teisėto turto kaupimo istorijoje.

Ir tai tik augimo pradžia. San Fransisko technologijų kompanijos „Slack“ ir „Posmates“ planuoja tapti viešos, kaip tai padarė „Uber“. „Initial public offering“ (pirminis viešas akcijų siūlymas – IPO) karštligė gali nukalti dar daugiau milijonierių pilnais krepšiais. Tai kursto vietinių baimę, kad kainų pasiutpolkė tęsis ir toliau.

„Miestas praranda tai, dėl ko žmonės čia atvyksta“, – teigia A. Beattsas. Manoma, kad kuo daugiau pritrauksi žmonių, tuo bus geriau, bet kas vyks toliau, kai žmogus čia pasieks viską, apie ką svajojo?“

San Fransiske ne visi kalba apie technologijas. Tačiau visi kalba apie pinigus. Nekilnojamasis turtas, salotos po 20 JAV dolerių, benamiai... Vaikai, suaugusieji, negalintieji išvykti. Netechnologinių sričių darbuotojai, negalintys atvykti į miestą...

San Fransiskas daug ką išgyveno per savo margą istoriją. Tai ir aukso karštligė, korupcija, žemės drebėjimai, protesto akcijos, imigracijos bangos, susidomėjimas vienalyčiais santykiais, hipių judėjimas „Meilės vasara“, kompanijų, tiekiančių prekes internetu, klestėjimas ir šio burbulo sprogimas.

Vietiniai gyventojai nepatenkinti nukrypimu į vienos industrijos šaką, jie priversti gyventi vienos kultūros aplinkoje. „Norėjau, kad būtų išsaugotas šiltas bendravimas ir kultūrinės įvairovės tėkmė“, – sako redaktorė, buvusi ne pelno siekiančios organizacijos vadovė Julie Levak-Madding. Ji šiuo metu sukūrė nykstančio San Fransisko paskyrą feisbuke „VanishingSF“. Ji fiksuoja naujo reiškinio „Hyper-gentrificion“ (HG) atvejus – dėl nepritekliaus vietos gyventojai priversti užleisti savo būstus naujiems – vidurinės klasės – atstovams, ir šie nedelsdami imasi senų pastatų ar net ištisų kvartalų renovacijos bei remonto darbų. Nuo šio proceso pasekmių kenčia daugybė gyventojų.

Per dešimtmetį miestas pasikeitė neatpažįstamai, tarsi jam būtų atlikta plastinė operacija. „Nemažai draugų sunkiai renka žodžius norėdami pasakyti, kaip nemėgsta San Fransisko. Jie miestą laiko pernelyg monotonišku“, – sako buvusi San Fransisko vadovė Jane Kim. Ji dalyvavo 2018-ųjų miesto mero rinkimuose ir užėmė 3 vietą.

Pernelyg monotoniškas. Pernelyg brangus. Pernelyg technologinis. Pernelyg tūkstantmetiškas. Pernelyg baltaodis. Pernelyg elitinis. Pernelyg laisvai besielgiantis. Jei vidurdienį išeisite pasivaikščioti po miesto centrą, tuoj būsite apsupti džinsuotų ir atletiškų jaunų žmonių būrio. Baltaodžių arba azijiečių, daugiausia vyrų. Sutikti „kūdikių bumo“ po Antrojo pasaulinio karo kartos atstovų čia būtų tolygu aptikti nykstančią rūšį.

San Fransiskui trūksta to, kas daro miestą labiau dinamišką. Čia mažiausias procentas – 13,4 – vaikų, palyginti su didesniais Amerikos miestais. Namie laikomų šunų San Fransiske yra tiek pat, kiek ir jaunų žmonių iki 18 metų.

Kadaise šis didmiestis buvo juodaodžių kultūros centras, o L. Breed tapo pirmąja juodaode mere, bet afroamerikiečių populiacija susitraukė iki 5,5 proc., palyginti su 13,4 proc. prieš pusę amžiaus. Režisieriaus Joe Talboto filmas „Paskutinis juodaodis San Fransiske“, festivalio „Sundance“ nugalėtojas, yra lyg elegija praeičiai ir duoklė filmo pagrindinio vaidmens atlikėjui, bendraautoriui Jimmie'ui Failsui.

„Jūs nuolat ieškote pasiteisinimo, kodėl vis dar čia gyvenate. Šis nerimas ir beviltiškumas užstoja visa kita jūsų gyvenime, – sako J. Talbotas, Talbotų giminės penktos kartos atstovas, gyvenantis San Fransiske. – Jūsų širdis sudaužyta staigių ir didelių pokyčių. Nostalgija apėmusi viską, kas yra aplinkui.“

Didmiestis tapo mažiau ekscentriškas, ne toks tinkamas dailininkams ir muzikantams, nes jie neįperka vietų savo studijoms arba kūrybinėms erdvėms. Iš kur mieste rasis kitų „Grateful Dead“ ar naujų „bito“ muzikos autorių?

„Nepažįstu nė vieno menininko, kuris čia išgyventų iš savo amato“, – sako Viktoras Krummenacheris iš grupės „Camper Van Beethoven“. Jis paliko miestą, kuriame gyveno 30 metų, ir dabar apsistojo ryčiau nuo Los Andželo. Anot jo, būti menininku – reiškia stebėti aplinką, o San Fransisko įlankos rajone dėmesį traukia tik eismo spūstys ir didelės kainos.

San Fransiskas tapo nepalankus altruistinių profesijų atstovams – mokytojams ir socialiniams darbuotojams. Brangus būstas stumia juos iš miesto.

Klubas „Sierra“, įkurtas 1892-aisiais, buvo priverstas persikelti į Oklandą, kai pateikta metinės nuomos sąskaita ūgtelėjo 1,5 mln. JAV dolerių. „Pelno nesiekiančios organizacijos bėga iš San Fransisko, jos čia neišgyvena, – teigia jaunimo programos „Huckleberry“, kurios tikslas – rūpintis iš namų pabėgusiais jaunuoliais, atstovas Douglas Stylesas. – Mums trūksta darbuotojų. Nyksta vidutinio ir žemesnio profesinio rengimo žmonių klasė.“

Kiekvienas turi savo pasakojimą, ko neteko pasikeitusiame didmiestyje. Buitinių prekių parduotuvė, avalynės taisykla, lesbiečių baras, muzikinių vakarų baras, kiti muzikos barai – visi tapo didelių nuomos kainų aukomis.

Mažmeninei prekybai teko imtis pelno nesiekiančių organizacijų veiklos praktikos. Mokslinės fantastikos, siaubo ir nepaaiškinamų reiškinių knygų parduotuvė išsilaiko tik dėl to, kad kiekvienas klientas – per 500 žmonių – kasmet moka po 100 JAV dolerių auką. Panašiai išgyvena ir visuomeninė televizija. Už 1,9 mln. JAV dolerių paskolą, kurią jai suteikė 50 rėmėjų, televizijos stotis įsigis naują pastatą „Upper Height“ rajone. Restorano „Guerra“ savininkas dėl didelių patalpų nuomos kainų pradėjo kampaniją „GoFundMe“ – „Paremkite mane“ – ir pakėlė patiekalų kainas. Panašiai pasielgti buvo priverstos ir kitos mažos miesto įmonės.

Vietos gyventojai sunerimę, kad įprastas paslaugas išstums pernelyg nudailinti išskirtinių kojinių, kvapnių žvakių butikai. „Šiam kraštui būdingų tradicinių verslų sparčiai mažėja. Vietoj jų atsiranda vienadienių madingų hipsterių parduotuvių, kurios formuoja apgaulingus prisiminimus apie San Fransiską“, – teigia R. Solnit.

Didmiestis jau nebėra lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų (LGBT) kultūros centras, koks buvo ilgą laiką. „Teko stebėti kriminalinės subkultūros žmonių transformaciją, kai jie legalizavosi ir tapo visų gerbiami bei politiškai įtakingi“, – sako Klivas Džonsas, į San Fransiską atvykęs 1972 metais ir dirbęs kaip praktikantas pas politiką Harvey Milką.

Miesto gyventojas iš Kastro rajono nusivylęs kultūros negebėjimu išgyventi ir rūpinimosi žmonėmis stoka. „Pasigendu žmonių diskusijų apie poeziją. Myliu savo miestą, vis dar myliu savo aplinką, bet viskas sparčiai keičiasi ir mane tai gąsdina“, – neslepia jis.

HG procesas nėra būdingas vien San Fransiskui. Avalynės dirbtuvės, drabužių valymo paslaugų centrai, gėjų barai, kavinės uždaromi ir kitur. Bet nauji turčiai, netgi kritikuojamos mokesčių lengvatos vis dėlto įneša svarų indėlį ne tik į San Fransisko biudžetą, bet ir į visos Kalifornijos ekonomiką, o ji yra didžiausių pasaulio ekonomikų sąrašo penktojoje vietoje. Tikimasi, kad dideli pinigai pakels gyvenimo lygį, nors šaipomasi iš technologijų milijardierių nenoro tapti filantropais. Didmiestis tapo inovacijų kūrėju ir pakeitė kasdienį žmonių gyvenimą.

„Daugelis sričių seniai turėjo tam tikrų spragų. Leidimai taksi paslaugų veiklai buvo per brangūs ir jūs negalėjote sau to leisti. Dėl to savo veiklą pradėjo „Uber“ ir „Lyft“. Panaši situacija susiklostė ir viešbučių versle. Tada į pagalbą atėjo „Airbnb“, – sako Ericas Tao, statantis viešbučius.

„Čia kol kas galiu rasti viską, ko man trūksta. Tai aukso karštligės palikimas, kai atvyksti ir darai, ką nori, – sako 30 metų E. Tao. – Čia yra laukinio kapitalizmo ir progresyvių idėjų susidūrimo vieta.“

Miesto didžiausio darbdavio M. Benioffo teigimu, vietos gyventojai yra tai, „kuo tapome ir kur keliaujame suvokimo pradžioje“. Jis pripažįsta, kad atsirado daug žmonių, vengiančių dirbti. „Jie tik nori gauti pinigų. Ilgainiui jiems su mumis taps ne pakeliui“, – sako darbdavys.

Naujas pusdienis, naujas pasivaikščiojimas. Darbo santykių juristė Beth Ross Glen parko rajone gyvena jau 20 metų. Tai buvęs vidurinės klasės rajonas su atsiveriančiais nuostabiais San Fransisko vaizdais. B. Ross gyvena viename XIX amžiuje statyto namo butų. Čia pat driekėsi gatvė, kurią ji praminė „Apple“ vadybininkų taku.

Čia gausu statybos projektų, o greičių apnuodytame mieste jie trunka amžinybę. Netoli esančio daugiabučio statybos vyksta jau ketveris metus, nors rangovas žadėjo darbus baigti po trejų metų. Yra ir smulkesnių darbelių – 350 000 JAV dolerių už garažo statybą.

Pardavimo sandorių gausu lyg jazminų žiedų, nors kaimynai įtaria, kad daug pardavėjų tikisi antpelnio ir neužtvindo rinkos visais pasiūlymais.

B. Ross vaikštinėja su „Nykstančio San Fransisko“ autore J. Levak-Madding ir rodo į kalvose esančią technologijų vadovo nuosavybę. Ji siūlo pažvelgti į toliau esantį kiek kuklesnį turtą, kuris buvo parduotas už 2,3 mln. JAV dolerių. Per 4 metus jo vertė pakilo 1,2 mln. JAV dolerių. Šis būstas taip pat priklauso technologijų magnatui. Nors tai jau ne namas. Jo vietoje savininkas įrenginėja krepšinio aikštelę ir treniruoklių salę – verda statybos darbai.

„Yra vieta, į kurią nė vienas mūsų nepersikeltų gyventi. Tai – Monakas. Nes ten pasireiškia soti miesto stagnacija“, – tikina J. Levak-Madding.

