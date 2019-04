Ką reikia žinoti apie pakavimo medžiagas? 

Žmonės daug keliauja, o kartu keliauja ir daiktai, kurių saugumu rūpinasi patys keliaujantys. Visgi, bet kurią vietą pasaulyje pasiekiančios logistikos laikais, daiktai keliauja kur kas daugiau nei žmonės. Apsidairę pastebėtume, jog beveik kiekvienas daiktas esantis aplink mus nėra kilęs iš mūsų akiračio, jog jis čia atkeliavęs iš kažkur kitur, sudarytas iš medžiagų, kurios atgabentos ar išgautos dar kitur.

Kai kurie daiktai net ir po ilgo laiko išlieka tokie, kokie buvo vos pagaminti. Ir tai ne vien gamybos ar medžiagų kokybės rezultatas. Čia reikšmingą vietą užima pakavimas. Tinkama pakuotė leidžia išsaugoti jų vertingąsias savybes, leidžia objektams išlikti naujais, kol jie bus imami naudoti pagal paskirtį.

Daiktai ir medžiagos vieni patys išsiunčiami per mikrorajonus ir žemynus, perleidžiami per daugybę rankų, per ilgą logistinių procesų grandinę, pilną išorinių poveikių ir kontaktų. Turėdami omenyje, koks nepaprastas gali būti daiktų kelias adresato link, turėtume taip pat žinoti ir tai, kaip efektyviai paruošti objektą saugiai kelionei. Viena efektyviausių priemonių yra tinkamas tam pritaikytų pakavimo medžiagų naudojimas.