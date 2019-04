Ieškote žolės – programėlė jums padės... 

Pernai Seime buvo papildytas Narkotinių ir psichotropinių medžiagų įstatymas, kuris legalizavo vaistus, kurių sudėtyje yra vadinamųjų „medicininių“ kanapių, arba tetrahidrokanabinolio (THC). Viešoji nuomonė buvo intensyviai formuojama apeliuojant į tai, kad tai palengvins kančias ne vienam sunkiam onkologiniam ligoniui, kad šios medžiagos yra efektyvi gydymo priemonė.

Nesileidžiant į specifinę diskusiją pakaktų patikslinti, kad kanapių yra keletas rūšių, pastarosios skirstomos į dvi grupes: pluoštinės kanapės, kurias leidžiama auginti mūsų šalyje ir ženkliai daugiau ypatingų medžiagų, veikiančių žmogaus psichiką, t.y. kanabiodų turinčias kanapes, žinomas kaip marihuana. Daugiausia ginčų susilaukia dvi medžiagos: kanabiodas, minėtoji THC ir kanabidiolio substancija CBD. Būtent psichotropinė medžiaga THC ir yra pagrindinė „medicininių“ kanapių istorijos herojė. Perdirbta THC substancija ir yra garsusis hašišas. Tokios sąvokos, kaip „medicininė“ kanapė, nėra.

Praėjusiais metais Kanados vyriausybė legalizavo marihuanos kanapių auginimą ir prekybą. Netrukus pasiskelbė šioje šalyje veikianti bendrovė „Global Cannabis Applications Corp“ (Global Cannabis, GCAC). Ieškant detalesnės informacijos apie šią bendrovę, pirmiausia nustebino faktas, kad jos tinklalapyje vienu iš partnerių įvardijama Lietuvos Respublikos Finansų ministerija. Žurnalistai kreipėsi į ministeriją paaiškinti, kaip ministerijos logotipas pateko į Global Cannabis tinklalapį.

„Manome, kad čia įsivėlusi klaida. Juo labiau, kad naudojamas ne Finansų ministerijos logotipas. Finansų ministerija nėra ir niekada nebuvo šios organizacijos partnerė ar rėmėja“, – iš pradžių gynėsi ministerijos atstovė Erika Bogusevičiūtė. Vėliau buvo gautas atsakymas, jog „leidimas naudoti Finansų ministerijos vardą ir logotipą šiai organizacijai nebuvo suteiktas. Paprašėme organizacijos, kad Finansų ministerijos vardas būtų pašalintas iš rėmėjų/partnerių sąrašų“.

Po šio atsakymo praėjus parai, Finansų ministerijos logotipas iš Global Cannabis tinklalapio buvo pašalintas.

Partneris – ne vien vardas

Lietuvos valstybinės institucijos simbolis Global Cannabis tinklalapyje yra daugiau nei tik paveikslėlis ar partnerių skaitlingumą rodantis ženklas. Milijardinės vertės „medicininių“ kanapių rinkos aušros laukiantis verslas visomis išgalėmis kuria įteisintos industrijos perspektyvą, net žada proveržį medicinoje. Tuo tarpu LR Finansų ministerijos logotipo atsiradimas globalaus kanapių vartojimo propaguotojai Global Cannabis reiškia žinią, kad ši organizacija – gerbtina ir plačiai pripažinta. Bet kuri verslo grandinėje dalyvaujanti ar partneriu įrašyta tinklo dalyvė ar paslaugų vartotojas mato partnerių logotipus, iš to susidaro legitimaus, valstybės remiamo verslo įspūdį, nors iš tiesų tai yra apgaulė, kuriama net ir rizikuojant būti demaskuotu: Lietuvoje „medicininės“ kanapės nėra įteisintos.

Antano Guogos pėdsakas

Global Cannabis interneto tinklalapyje greta Finansų ministerijos logotipo puikavosi ir Lietuvoje registruotos VšĮ „Blockchain Centre Vilnius“ logotipas. Kaip Global Cannabis partneris VšĮ „Blockchain Centre Vilnius“, įsteigta europarlamentaro Antano Guogos, nurodoma ir šiandien. Viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje europarlamentaras teigia, jog jis yra ir vienas iš Global Cannabis akcininkų.

Global Cannabis interneto tinklalapyje puikuojasi ir A.Guogos nuotrauka. Jis pristatomas kaip bendrovės patarėjas, pokerio lošėjas „Tony G“. Tarp Global Cannabis komandos narių yra ir A.Guogos kolegės: patarėja Anastasija Plotnikova ir teisės konsultantė Monika Kriūnaitė.

Šios moterys sietinos ne tik su kanadietiška įmone, jos taip pat yra BCV konsultantės. Registrų centro duomenimis, jos dalyvavo registruojant Global Cannabis dukterinę bendrovę Vilniuje – UAB „GCAC Europe“. Praėjusių metų kovo pabaigoje registruotos bendrovės pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas A. Guogos finansinis konsultantas, buvęs Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Modestas Kaseliauskas. Bendrovei jis vadovavo šiek tiek daugiau nei mėnesį, jam buvo paskirta 220 eurų alga, dirbant vieną valandą per dieną. Be to, jo vadovaujama teisinių paslaugų bendrovė „Crypto Tax & Legal“ atstovauja Kanados bendrovės Global Cannabis bei jos padalinių interesus visoje Europos Sąjungoje.

Seimas įstatymo pataisas dėl vaistų, kuriuose yra psichotropinės marihuanos kanapių medžiagos THC priėmė 2018 metų lapkrityje. Tuo tarpu Lietuvos viešojoje erdvėje 2017 metų gruodyje paviešinama žinia, kad kitų metų pradžioje Vilniuje duris atversiančiame „blockchain“ technologijų centre kuriasi įmonė UAB „GCAC Europe“. „Ši Kanados kompanija, kurios patarėjų tarybos nariu neseniai tapo Antanas Guoga, dirba medicininių kanapių duomenų ir tyrimų srityje“, – buvo teigiama viešame būsimos bendrovės „GCAC Europe“ pristatyme.

Mėnesiu anksčiau Kanados spaudoje buvo teigiama, jog „GCAC Europe“ jau atidarė savo padalinius, centrinis – įsikūręs Vilniuje. „Bendrovė bus pirmoji Lietuvoje gaminsianti medicinines kanapes“, – teigiama minėtoje publikacijoje. Joje pažymima, jog prie bendrovės įkūrimo prisidėjo A.Guoga: „A.Guoga vaidins aktyvų vaidmenį „GCAC Europe“ veikloje, mat jis naudoja pažangias technologijas medicininių kanapių industrijoje“.

„Kaip strateginis Global Cannabis patarėjas, aš pripažįstu, kad „Citizen Green“ medicininių kanapių duomenų blockchain platforma atliks svarbų vaidmenį, padedant medicinos kanapes susirinkti, kaupti ir pateikti apie jas duomenis patikimoje blockchain grandinėje. Tai svarbus etapas tiek įmonei, tiek kylančioms Europos medicinos naujovių rinkoms“, – savo indėlį apibūdina A.Guoga.

Gerojo samariečio žinia

Tuo tarpu Global Cannabis savo pranešime spaudai džiaugėsi, galėdami pranešti miestui ir pasauliui, kad jaučiasi pagerbti Lietuvos Finansų ministro draugija kartu su Global Cannabis vykstant į Kiniją labai svarbioje verslo misijoje – teigė Global Cannabis vykdantysis direktorius Bradas Mooras. 2018 m. gegužę ministras V. Šapoka vyko į „Pekino tarptautinę prekybos ir paslaugų mugę“, kurioje, pasak B. Mooro, buvo pristatytos „Citizen Green“ interneto platformos galimybės tarptautiniu mastu. Global Cannabis priklausanti „Citizen Green“ yra „medicininių“ kanapių „nuo durų iki durų“ tiekimo grandinė, kanapių laboratorinių tyrimų, konsultavimo, propagavimo ir panašiai mąstančių žmonių bendruomenės telkimo platforma. Įdomu tai, kad dalyvaudamas „Citizen Green“ iniciatyvose, vartotojas platindamas gali uždirbti ir/arba atsiskaityti už produkciją „Citizen Green Coin“ (CGC) kriptovaliuta. Vartotojų paslaugoms visas servisas nuo keityklos iki virtualios taupyklės.

Ekonominius ir finansinius nusikaltimus tiriančios tarnybos akcentuoja, kad kriptovaliutomis atliekamos operacijos nevisad yra skaidrios.

B. Mooras apie technologinę pažangą ir patogumą vartotojui atvirai dalinosi Lietuvos žiniasklaidoje dar 2017 m. gruodį, iškart po šv. Kalėdų. Jis teigė, kad „Citizen Green“ bendruomenės nariai gali naudoti dvi programėles, iš kurių viena skirta medicininių kanapių vartotojams, leidžianti rasti artimiausias ambulatorijas, prekiaujančias šiais produktais bei informaciją apie jų siūlomus gaminius. Kita programėlė skirta platesnei auditorijai, edukacijai, bendruomenei. B. Mooras aiškino, kad tai savotiškas socialinis tinklas, skirtas asmenims, besidomintiems kanapėmis, jų poveikiu ir panaudojimo galimybėmis. Tinklas visiems – nuo smalsuolių iki medikų, verslo ir sunkiai sergančių asmenų, kuriems nebepadeda tradiciniai vaistai.

