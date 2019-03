Holivudo elitas stoja į kovą su „Netflix“ 

Šių metų „Oskarų“ ceremonija buvo itin sėkminga internetinei filmų ir serialų nuomos platformai „Netflix“. Tačiau ne visiems JAV Kino meno ir mokslo akademijos nariams patiko šis triumfas. Tarp susirūpinusiųjų – kino legenda Stevenas Spielbergas, kuris nori apriboti „Netflix“ filmų galimybes ateityje varžytis dėl „Oskarų“.

„Netflix“ filmas „Roma“, kurį režisavo Alfonso Cuaronas, buvo nominuotas net 10 „Oskaro“ kategorijų, o laimėjo tris. Daugelis kritikų prognozavo, kad juosta pelnys ir pagrindinį – geriausio metų filmo – apdovanojimą, bet jis atiteko „Žaliajai knygai“.

Tačiau net ir toks „Netflix“ pasirodymas sukėlė daug diskusijų, ar filmai, kurie daugiausia demonstruojami internetinėje platformoje, neturėtų varžytis dėl televizijos, o ne kino apdovanojimų. Bent taip mano JAV Kino meno ir mokslo akademijos narys S. Spielbergas, sukūręs tokius filmus kaip „Juros periodo parkas“ ir „Ateivis“.

Kaip praneša kino naujienų tinklaraštis „Indiewire“, šis klausimas bus keliamas per kitą mėnesį vyksiantį Akademijos valdytojų tarybos susitikimą.

„Netflix“ kai kuriuos filmus bent kelias savaites rodo kino teatruose, kad jie galėtų būti atrinkti tokiems kaip „Oskaro“ apdovanojimams.

Alfonso Cuarono režisuota ir "Netflix" finansuota juosta "Roma" šiais metais pelnė tris "Oskarus". / Reuters/Scanpix nuotrauka

S. Spielbergas vasarį pareiškė, kad jis mėgsta televiziją, „tačiau didžiausią indėlį, kurį mes, kaip kino kūrėjai, galima padaryti – suteikti žiūrovams filmo patirtį kino teatre“.

Pirmadienį „Netflix“ taip pat įsitraukė į debatus, kai bendrovės oficialioje tviterio paskyroje pasirodė žinutė: „Mes mėgstame kiną. O štai dar keli dalykai, kuriuos mėgstame: priėjimo suteikimą žmonėms, kurie ne visada sau gali leisti eiti į kino teatrą arba gyvena mieste, kuriame jų nėra; leidimą visiems ir visur tuo pat metu mėgautis pasirodžiusiais filmais; galimybes kino kūrėjams kitais būdais dalytis savo menu. Šie dalykai nėra vienas su kitu nesuderinami.“

Ne visi sutinka su S. Spielbergo neigiamu nusistatymu „Netflix“ atžvilgiu. Pavyzdžiui, režisierė Ava DuVernay, sukūrusi „Selmą“ ir „Laiko vingį“, pareiškė: „Vienas dalykų, dėl kurių vertinu „Netflix“, yra tai, kad jis visur platina juodaodžių darbus. 190 valstybių bus pasiekiamas „Kai jie mus pamatys“ (When they see us). Turiu tik vieną filmą, kuris buvo plačiai rodomas tarptautiniu mastu. Ne „Selma“. Ne „Vingis“. Tai buvo „13-oji“ (13th). Ir tai svarbu.“ 2016 metais sukurtas režisierės filmas „13-oji“, kuriame atskleidžiama JAV įkalinimo sistemos rasinė nelygybė, buvo nominuotas „Oskarui“ kaip geriausias metų filmas.

