Genialiai paprastas Elono Musko patarimas, kuriuo turėtų sekti visi – jei kuriate, tik taip pasieksite sėkmę 

Elonas Muskas yra vienas garsiausių pasaulio verslininkų, kuris technologijų srityje visko pasiekė vien savo protu. Kiekviename žingsnyje Muskas girdėjo, kad jam nepasiseks, nes jis neturi patirties. Tačiau jis teigia, kad vienas dalykas jam padėjo judėti pirmyn ir to jis linki visiems.

Elonas Muskas pataria ieškoti kritikos. Nelaukite, kol jus pagirs ar išpeiks – patys turite aktyviai siekti, kad jūsų kūriniuose kiti žmonės žodžiais badytų skyles. Daugelis suvokia, kad konstruktyvi kritika yra būtina sparčiam progresui, tačiau retas jos pats aktyviai ieško.

„Kai su kuo nors kalbėdavausi apie „Tesla Model S“, aš iš tiesų nenorėjau girdėti gerųjų šio automobilio pusių. Norėjau sužinoti, kas su juo negerai. Kai savo draugams pristatau kokį produktą, aš jų prašau man nesakyti, kas jiems patinka. Vietoje to, noriu išgirsti, kas jiems nepatinka. Po to, kai to klausiau kelis kartus, jie jau žino ir patys automatiškai be papildomų klausimų man išdėsto, kas jiems nepatinka“, viename interviu sakė Muskas.

Žmogaus psichologija jau taip sulipdyta, kad mums kritika nepatinka. Mums nepatinka ją girdėti ar ją išsakyti. Bijome įžeisti savo draugus, nes galbūt jie į savo kūrinį įdėjo labai daug laiko ir pastangų. Ar galite įsivaizduoti, kaip jaustumėtės, jei per ašaras ir kraują sukurtas kūrinys būtų sutryptas vos pasirodęs? Niekas nenori to patirti ar to padaryti. Todėl kritikos reikia ieškoti patiems.

Kritikos žmonės bijo, nes bijo nesėkmės. Kas jei jūsų kūrinys nepatiks absoliučiai niekam? Tačiau nesėkmė visada yra viena iš galimybių. Elonas Muskas yra sakęs „Nesėkmė visada yra galimybė. Jei nepatiri nesėkmės, matyt, nekuri nieko naujo“. Išklausyta kritika gali visiškai sugriauti pasitikėjimą kūriniu, tačiau po to galima pradėti kurti kažką naujo.

Taigi, svarbu atsiminti, kad gera kritika nesimėto – jos reikia ieškoti. Kaip jums nemalonu ją klausyti, kitiems nemalonu ją išsakyti. Todėl patys aktyviai prašykite kitų žmonių kritikos. Ją analizuokite ir iš jos mokykitės. Būtent taip Elonas Muskas pats elgėsi su visais savo kompanijų kūriniais.

