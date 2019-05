Bristolio universiteto akademikas perprato Voiničiaus kodą 

Bristolio universiteto akademikui pavyko tai, kas nepavyko nesuskaičiuojamiems kriptografams, lingvistams ir programuotojams – iškoduoti „paslaptingiausią pasaulyje tekstą“, Voiničiaus rankraštį.

Nors rankraščio tikslo ir prasmės mokslininkams nepavyko įminti ilgiau nei šimtmetį, Dr. Gerardas Cheshire'as garsiojo dokumento kalbą ir rašto sistemą nustatė per dvi savaites.

Žurnale Romance Studies publikuotame recenzuotame straipsnyje The Language and Writing System of MS408 (Voynich) Explained, Cheshire'as aprašo, kaip jam pavyko perprasti rankraštį ir tuo pačiu, atrasti vienintelį žinomą protoromaninės kalbos pavyzdį.