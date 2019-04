Blynų menas 

Šiandien amerikietis Danas Drake'as – vienas žinomiausių blynų menininkų pasaulyje. Mažai kas žino, kad jis niekada neplanavo toks tapti.

D. Drake'as visada turėjo talentą piešti, bet niekada nemanė, kad iš to galėtų uždirbti. Vidurinėje mokykloje nuobodžiaudamas per pamokas jis paišė komiksus ir svajojo išgarsėti su savo grupe „Psychedelic Psycho Nuts“. Vien iš muzikos vaikinui išgyventi nepavyko, todėl jis įsidarbino virėju vienoje savo gimtojo miesto Sent Luiso užkandinėje.

