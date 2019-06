3 būdai, kaip Billo Gateso tėvai jam padėjo kelyje į sėkmę – šias pamokas milijardierius prisimena iki šiol 

Billas Gatesas šiandien yra žinomas kaip vienas turtingiausių pasaulio žmonių, vienas dosniausių filantropų ir vienas kukliausių milijardierių. Jis stovi eilėse prie greito maisto, mielai sutinka nusifotografuoti ir nuoširdžiai išgyvena dėl planetos ateities. Tačiau kadaise jis buvo vaikas, kuris net nežinojo, kad jo ateityje laukia tokia pavydėtina sėkmė. Tėvai, žinoma, padėjo jam atsistoti į šį kelią.

Mary ir Williamas Gatesai daug dėmesio skyrė Billo auklėjimui ir nebijojo žengti kiek netradiciniais keliais. Dėl to Billas Gatesas bent jau dalį savo sėkmės visuomet priskiria tėvams. Štai trys pagrindinės pamokos, kurias tėvai įteigė būsimam „Microsoft“ įkūrėjui.

1. Bendruomenės svarba

Billo Gateso tėvai visuomet pabrėžė, kad žmogus niekada negali būti vienas – jis yra ir turi būti bendruomenės dalimi. Jei vieniems bendruomenės nariams ko nors stinga, kiti turi padėti. Tai – ir pareiga, ir savotiškas draudimas. Billas Gatesas teigia, kad šią mintį jam labiausiai įteigė mama, kuri dažnai kartojo Evangelijos pagal Luką eilutes – „Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota“.

Billas ir Melinda Gatesais yra vieni iš didžiausių filantropų pasaulio istorijoje. Jie iki šiol stengiasi išnaikinti besivystančias šalis kamuojančias ligas, išspręsti švaraus vandens ir tualeto prieinamumo problemas.

2. Nepriklausomybė

Tėvai Billui suteikė labai daug laisvės. Jie jį užregistravo į privačią mokyklą, kuri buvo žinoma dėl mokiniams suteikiamos laisvės. Čia jaunasis Billas atrado kompiuterius, kurių jam niekada nebuvo gana. Jam buvo leista naktimis lankytis Vašingtono Universitete, kur jis savarankiškai mokėsi dirbti su kompiuteriais. Vėliau jis iš mokyklos išėjo dirbti programuotoju elektrinėje, o galiausiai metė studijas Harvarde, kad visą dėmesį skirtų verslui. Tėvai jį palaikė kiekviename žingsnyje, suprasdami, kad Billui reikės pačiam surasti savo kelią, kurio jie patys galbūt dar ir nesupranta.

Tai, beje, nebuvo lengva. Tėvai norėjo, kad Billas užbaigtų universitetą ir manė, kad jis tai gali padaryti ir užsiimdamas savo pašaline veikla. Tačiau vis tiek mieliau palaikė savo sūnų nei jį smerkė. Nepriklausomybė ir stebėtinas laisvės kiekis Billui Gatesui suteikė galimybę ieškoti savo kelių be baimės, kad bus pasmerktas tėvų.

3. Valia nepasiduoti

Billui ne viskas gerai sekėsi. Nors jis norėjo sportuoti, europietiškame ir amerkitiškame futbole bei plaukime jis nebuvo pats geriausias. Jis taip pat bandė groti trombonu, tačiau ir čia jam sekėsi nelabai gerai. Tėvai Billui kartojo, kad jis neprivalo visur būti geriausias. Priešingai – daugelyje sričių kiti vaikai jį pranoks. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad jis turi pasiduoti ir užleisti savo vietą.

Niekas nėra tobulas visose srityse, todėl to iš vaikų reikalauti ir negalima. Tačiau Gateso tėvai jam visuomet pabrėžė, kad jis turi išbandyti šias sritis, jas suprasti ir jomis mėgautis. Pasiduoti vien dėl to, kad nesi geriausias, nėra prasmės. Billui Gatesui tai leido suprasti, kad visi turi savų talentų ir trūkumų, o jis pats nėra ir neturi būti geriausias. Sėkmė to nereikalauja – ji reikalauja tik nepasiduoti.

Reklama