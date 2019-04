10 geriausių būdų natūraliai gauti laimės hormono 

Dopaminas, dar vadinamas laimės hormonu, yra svarbus cheminis junginys, smegenyse atliekantis daug funkcijų. Jis susijęs su atlygio sistema, motyvacija, atmintimi, dėmesiu ir net kūno judesių valdymu.

Kaip rašo „Healthline“, kai organizme pagaminama daug dopamino, patiriamas malonumo ir atlygio jausmas, skatinantys kartoti tam tikrą elgesį. Priešingai, mažas dopamino kiekis yra susijęs su sumažėjusia motyvacija ir dingusiu entuziazmu dėl dalykų, kurie įkvėptų daugumą žmonių. Dopamino lygį paprastai reguliuoja nervų sistema, tačiau yra keletas būdų natūraliai jį padidinti.

Valgykite daug baltymų

Baltymai sudaryti iš mažesnių statybinių blokų, vadinamų aminorūgštimis. Yra 23 skirtingos aminorūgštys. Kai kurias jų gali sintetinti mūsų organizmas. Viena aminorūgštis, vadinama tirozinu, vaidina lemiamą vaidmenį gaminant dopaminą. Baltymai mūsų organizme gali paversti tiroziną dopaminu, todėl svarbu turėti tinkamą tirozino kiekį. Tirozinas taip pat gali būti pagamintas iš kitos aminorūgšties, vadinamos fenilalaninu. Tiek tirozino, tiek fenilalanino yra baltyminiuose maisto produktuose, pavyzdžiui, kalakutienoje, jautienoje, kiaušiniuose, piene, sojose ir ankštiniuose augaluose.

Tyrimai rodo, kad gaunant daugiau tirozino ir fenilalanino su maistu, jie gali padidinti dopamino kiekį smegenyse, todėl aštrėja mąstymas, gerėja atmintis. Priešingai, kai fenilalanino ir tirozino gauname per mažai, gali sumažėti ir dopamino lygis smegenyse.

Mažiau sočiųjų riebalų

Baltyminiuose maisto produktuose yra tirozino ir fenilalanino, itin svarbių dopamino gamybai. / flipthelife.com nuotrauka

Kai kurių tyrimų, atliktų su gyvūnais, duomenimis, sotieji riebalai, tokie kaip taukai, sviestas, riebus pienas, palmių ir kokosų aliejus, jei jų vartojama daug, gali trikdyti dopamino signalus smegenyse.

Pasak kai kurių mokslininkų, mityba, kurioje gausu sočiųjų riebalų, gali paskatinti uždegimą organizme, todėl atsiranda dopamino sistemos pokyčių. Tačiau reikia atlikti daugiau tyrimų.

Keletas žmonių stebimųjų tyrimų parodė sąsajas tarp gausaus sočiųjų riebalų vartojimo ir susilpnėjusios atminties bei pažintinių funkcijų.

Vartokite probiotikus

Pastaraisiais metais mokslininkai nustatė, kad žarnynas ir smegenys yra glaudžiai susiję. Iš tiesų žarnynas kartais vadinamas antrosiomis smegenimis, nes turi daug nervų ląstelių, gaminančių nervinį impulsą pernešančius neurotransmiterius, įskaitant dopaminą.

Dabar žinoma, kad tam tikros bakterijų rūšys, gyvenančios mūsų žarnyne, gali gaminti dopaminą, kuris gali paveikti nuotaiką ir elgesį. Keli tyrimai rodo, kad kai kurios bakterijų padermės, vartojamos dideliais kiekiais, gali sumažinti nerimo ir depresijos simptomus gyvūnams ir žmonėms.

Nepaisant aiškios sąsajos tarp nuotaikos, probiotikų ir geros sveikatos, tai dar nėra gerai suprantama ir paaiškinama. Probiotikai pagerina nuotaiką, tačiau reikia daugiau tyrimų, siekiant nustatyti, kiek reikšmingas tas poveikis.

Valgykite aksompupių

Endorfino kiekiui padidinti ir nuotaikai pagerinti rekomenduojamas fizinis aktyvumas. / truelibido.com nuotrauka

Niežulinės aksompupės, taip pat žinomos kaip Mucuna pruriens, turi daug L-dopa, dopamino pirmtakės, molekulių. Tyrimai atskleidė, kad valgant šių pupelių galima natūraliai pakelti dopamino lygį. Ypač žmonėms, sergantiems Parkinsono liga, nes šį judėjimo sutrikimą sukelia dopamino stoka.

Keli tyrimai taip pat parodė, kad Mucuna pruriens papildai gali būti net veiksmingesni ir turėti ilgesnį poveikį nei tradiciniai vaistai nuo Parkinsono ligos. Nors šie maisto produktai yra natūralus L-dopa šaltinis, būtina pasikonsultuoti su gydytoju prieš keičiant mitybą ir renkantis papildus.

Dažniau mankštinkitės

Endorfino kiekiui padidinti ir nuotaikai pagerinti rekomenduojami fiziniai pratimai. Jau po 10 minučių aerobinio aktyvumo galima pastebėti nuotaikos pagerėjimą, o geriausia ji bus pasimankštinus bent 20 minučių. Nors šie pokyčiai greičiausiai yra ne tik dėl dopamino, gyvūnų tyrimai rodo, kad fiziniai pratimai gali padidinti dopamino kiekį smegenyse.

Tačiau žmonių tyrimų rezultatai prieštaringi. Vienas jų atskleidė, kad 30 minučių vidutinio intensyvumo bėgimo takeliu treniruotė nepakėlė dopamino lygio suaugusiesiems. O trijų mėnesių tyrimas parodė, kad viena valanda jogos šešias dienas per savaitę ženkliai padidino dopamino kiekį smegenyse.

Dažni aerobikos pratimai taip pat yra naudingi žmonėms, sergantiems Parkinsono liga, kai mažas dopamino kiekis sutrikdo smegenų gebėjimą kontroliuoti kūno judesius. Kelių tyrimų duomenimis, reguliarūs ir intensyvūs fiziniai pratimai kelis kartus per savaitę reikšmingai sustiprina Parkinsono liga sergančių žmonių motorikos kontrolę ir gali būti naudingi dopamino sistemai.

Tačiau reikia daugiau tyrimų, kad būtų galima nustatyti, kokio intensyvumo, tipo ir trukmės pratimai yra veiksmingiausi didinant dopamino kiekį žmonių smegenyse.

Gerai išsimiegokite

Kai dopaminas išsiskiria smegenyse, jis sukelia budrumo ir žvalumo jausmą. Gyvūnų tyrimai parodė, kad daug dopamino išsiskiria ryte, kai laikas pabusti, ir jo lygis nukrinta vakare, kai ateina laikas miegoti.

Tačiau miego trūkumas sutrikdo šį natūralų ritmą. Kai žmonės priversti išlikti budrūs per naktį, dopamino receptorių jautrumas kitą rytą labai sumažėja. Todėl padeda lengviau užmigti po nemigos nakties.

Dėl sumažėjusio dopamino paprastai atsiranda kitų nemalonių padarinių, tokių kaip susilpnėjusi koncentracija ir prasta koordinacija. Reguliarus, geras miegas gali padėti išlaikyti dopamino pusiausvyrą ir gerai jaustis visą dieną.

JAV nacionalinis miego fondas rekomenduoja suaugusiesiems miegoti po septynias-devynias valandas per naktį, eiti miegoti ir keltis tuo pačiu laiku, sumažinti bet kokį triukšmą miegamajame, vengti kofeino vakare ir miegoti tik savo lovoje.

Klausykitės muzikos

Muzikos klausymasis gali būti smagus būdas skatinti dopamino išsiskyrimą smegenyse. Keli smegenų tyrimai atskleidė, kad klausantis muzikos padidėja smegenų aktyvumas atlygio ir malonumo zonose, kuriose yra daug dopamino receptorių.

Nedidelis tyrimas, per kurį nagrinėtas muzikos poveikis dopamino išsiskyrimui, parodė, kad dopamino lygis smegenyse padidėjo 9 proc., kai žmonės klausėsi instrumentinės muzikos, keliančios virpulį. Kadangi muzika padidina dopamino kiekį, nustatyta, kad jos klausymasis padeda Parkinsono liga sergantiems žmonėms geriau valdyti savo motoriką.

Iki šiol visiems tyrimams buvo pasirenkamos instrumentinės melodijos, kad būtų galima pasakyti, jog dopamino kiekis didėja dėl muzikos – ne dėl konkrečios dainos žodžių. Reikia daugiau tyrimų, kad būtų galima pasakyti, ar dainos turi tą patį ar didesnį poveikį.

Medituokite

Meditacija – proto apvalymo praktika, kai sutelkiamas dėmesys į vidų ir leidžiama mintims plaukti neteisiant ir neprisirišant. Ji gali būti atliekama stovint, sėdint ar net einant. Reguliari praktika susijusi su geresne psichine ir fizine sveikata.

Nauji tyrimai atskleidė, kad šiuos privalumus gali lemti padidėjęs dopamino kiekis smegenyse. Per vieną tyrimą, kuriame dalyvavo aštuoni patyrę meditacijos mokytojai, buvo nustatyta, kad po valandos meditacijos dopamino pagausėjo 64 proc., palyginti su ramiu poilsiu.

Manoma, kad šie pokyčiai padeda medituojantiems žmonėms išlikti geros nuotaikos ir motyvuoja ilgiau išlaikyti meditacinę būseną. Tačiau neaišku, ar dopamino išsiskyrimo efektą patiria tik įgudę meditacijos meistrai ar ir tik pradedantys medituoti žmonės.

Užtektinai saulės

Žiemą žmones gali ištikti sezoninis afektinis sutrikimas. Jie jaučiasi liūdni ar nusilpę, nes nepakanka saulės spindulių. Gerai žinoma, kad dėl mažo saulės poveikio gali sumažėti nuotaiką skatinančių neurotransmiterių, taip pat ir dopamino, ir kad saulės šviesa gali paskatinti jų išsskyrimą.

Per vieną tyrimą, kuriame dalyvavo 68 sveiki suaugusieji, nustatyta, kad tų, kurie per pastarąsias 30 dienų gavo daugiausia saulės šviesos, smegenų srityse, susijusiose su atlygio sistema ir judėjimu, buvo didžiausias dopamino receptorių tankis. Nors saulė gali padidinti dopamino kiekį ir pagerinti nuotaiką, svarbu laikytis saugos gairių, nes per daug saulės gali būti kenksminga ir galbūt sukelti priklausomybę.

Dėl papildų

Kad pagamintų dopaminą, mūsų organizmui reikia kelių vitaminų ir mineralų: geležies, niacino, folato ir vitamino B6. Jei trūksta vienos ar kelių šių maistinių medžiagų, gali kilti sunkumų pagaminti dopamino užtektinai, kad patenkintų mūsų organizmo poreikius.

Iš kraujo galima nustatyti, ar trūksta kurios nors šių maistinių medžiagų. Jei taip, galima prireikus jų papildyti. Be tinkamos mitybos, dopamino gamybą gali paskatinti keletas papildų: magnis,vitaminas D, kurkuminas, raudonmedžio ekstraktas ir žalioji arbata. Tačiau kol kas moksliniai tyrimai atliekami tik su gyvūnais.

Parengė Milda KNIEŽAITĖ

