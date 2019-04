Žalieji Ukrainos oligarchai 

Kijevas. Vienų didžiausių pasaulyje subsidijų dėka Ukrainoje klesti ekologiškos energijos verslas. Šalis pritraukia investicijas iš viso pasaulio, tačiau bene daugiausiai naudos iš jų sulaukia didieji Ukrainos oligarchai, kurie naudojasi sunkiai suprantama subsidijų sistema siekdami dar labiau praturtėti. Nepaisant sparčiai didėjančių sąnaudų, atsinaujinantys energijos šaltiniai sudaro tik nedidelę dalį Ukrainos elektros energijos.

Ekologiškos energijos šalininkai sunkiai kovoja, kad išlaikytų dabartinę sistemą, nes Ukrainos parlamentas rengia įstatymo projektą, kuris pakeistų žaidimo taisykles ir vietoj subsidijų įvestų rinkos skatinamus aukcionus. Tai – klausimas, kuris vargu ar bus išspręstas iki Ukrainos prezidento rinkimų pabaigos.

Ekologiškos energijos augimas prasidėjo nuo 2015 metų, kai Ukraina nustatė labai aukštus ekologiškos elektros energijos supirkimo tarifus, kurie galioja iki 2030-ųjų ir panaikino žiaurų teisinį reikalavimą, nurodantį panaudoti vietos resursus atsinaujinančios energijos gamyboje. Supirkimo tarifas yra kaina, mokama gamintojams už į bendrą katilą parduotą elektros energiją.

Šiuo metu saulės energijos gamintojai ją parduoda už 15–16 centų už 100kWh, tuo tarpu vėjo energijos gamintojams mokama 10,2 cento už 100 kWh. Kainos skaičiuojamos eurais, ne grivina, tai apsaugo investicijas nuo bet kokių valiutų svyravimų. Už naudojimąsi Ukrainos įranga skiriama papildoma premija.

Palyginimui, branduolinės energijos gamintojai gauna 1,7 cento, o šiluminės energijos – 5,8 cento. „Ekologiškų projektų supirkimo tarifai Ukrainoje yra vieni aukščiausių pasaulyje, o tai pritraukia daug investicijų į šį sektorių“, – 2018-ųjų metų vasario mėnesio įžvalgose rašė „Baker McKenzie“ konsultacijų įmonė.

Vietos politikai ir verslininkai neatsiliko ir greitai suprato, kad „žaliosios“ subsidijos yra naujas būdas dar labiau praturtėti.

Vietos politikai ir verslininkai neatsiliko ir greitai suprato, kad „žaliosios“ subsidijos yra naujas būdas dar labiau praturtėti. Praėjusių metų pabaigoje Ukraina iš atsinaujinančių energijos šaltinių išgavo 1,9 proc. šaliai reikalingos elektros energijos, tačiau pagal nacionalinį reglamentą, tai sudarė 8,6 proc. viso 5,5 mlrd. eurų vertės įstatymo projekto. Ukrainos nacionalinė energetikos strategija reikalauja, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai iki 2020 metų sudarytų 11 proc. bendrai suvartojamos energijos, o iki 2035 – 25 proc., kai tuo tarpu 2018 metais šis rodiklis tesiekė 2,6 proc.

2019 metų pradžioje energetikos reguliavimo institucijos 313 šalies įmonių suteikė „žaliąjį tarifą“, daugelis iš jų siejamos su šalies turtais bei supranta politiką. Pasak nepriklausomo naujienų portalo „Ekonomichna Pravda“ vasarį atlikto tyrimo, mažiausiai 35 tokios įmonės priklauso parlamento nariams, jų giminaičiams arba jų patarėjams, kurie kartais naudojami kaip atstovai siekiant paslėpti tikruosius įmonių Ukrainoje savininkus.

Dar 19 įmonių siejamos su vietos pareigūnais, regionuose, kuriuose ekologiškos energijos projektai auga kaip grybai po lietaus. Dar maždaug 30 įmonių priklauso maždaug pusei tuzino asmenų iš turtingiausių Ukrainos žmonių sąrašo, jau nekalbant apie didžiąsias įmones, pasinaudojusias nauja galimybe. „Ekologiškos energijos subsidijos sukūrė naują oligarchiją, – sakė parlamento narė iš prezidento Petro Porošenkos bloko Olga Bielkova, kuri specializuojasi energetikos srityje.

Oligarchų žaidimas

Dešimtmečius oligarchai buvo Ukrainos prakeiksmas. Saujelė žmonių praturtėjo po Sovietų Sąjungos žlugimo 1991-aisiais, jie valdė ne tik ekonomiką, bet ir politines jėgas bei žiniasklaidą.

Dešimtmečius oligarchai buvo Ukrainos prakeiksmas. Saujelė žmonių praturtėjo po Sovietų Sąjungos žlugimo 1991-aisiais, jie valdė ne tik ekonomiką, bet ir politines jėgas bei žiniasklaidą. Londone gyvenantis „BlueBay“ turto valdymo įmonės, kuri seka iškylančias rinkas, ekonomistas Timothy‘is Ashas teigia, kad oligarchai valdo maždaug 40 proc. Ukrainos ekonomikos.

Nors didžioji dalis jų turtų ir įtakos atsirado tradicinių pramonės šakų, tokių kaip metalurgija, tradicinė energetika ir žemės ūkis dėka, oligarchai nepraleidžia naujos progos užsidirbti. Taip, vadovaujant buvusiam prezidentui Viktorui Janukovyčiui, buvo pradėtas ekologiškos energetikos sektorius.

Pirmasis įstatymas, skatinantis atsinaujinančios energijos gamybą, buvo priimtas 2008 metais, tačiau tuo metu aukštos investicijų kainos ir menki reikalavimai naudoti vietos resursus bei kiti reglamento sukelti keblumai reiškė, jog tik pirmasis ministro pirmininko pavaduotojas, Andrejus Kliujievas ir jo brolis Sergejus Kliujievas – multimilijonieriai, su Janukovskiu siejami asmenys – galėjo įgyti pranašumą.

Jie sukūrė pirmąjį didelio masto saulės energetikos verslą Ukrainoje – „Activ Solar“. 2012-ųjų pabaigoje įmonei priklausė šešios saulės elektrinės Odesoje ir Kryme, kurių bendras pajėgumas – 313 megavatų.

Broliams praradus įtaką po to, kai 2014-aisiais jų bendražygis Janukovyčius išvyko iš šalies, didžiąją dalį jų įmonės turto nupirko Kinijos tarptautinė korporacija „CNBM“, be to dalį turto įmonė prarado ir per Krymo aneksiją.

2015 metais atnaujintas atsinaujinančios energetikos įstatymas į verslą įtraukė daugiau oligarchų, įskaitant ir turtingiausią Ukrainos žmogų Rinatą Achmetovą. Jam jau priklausė kelios tradicinės energetikos įmonės, įskaitant šiluminės energijos gamintojus, anglies kasyklas, naftą ir dujas bei skirstomuosius tinklus. Achmetovo verslas patyrė didelių nuostolių, kai Ukraina prarado dalį teritorijos jo gimtajame, Ukrainos Rytuose esančiame Donbaso regione Rusijos palaikomiems separatistams.

Achmetovo verslas atsitiesė. Šių metų pabaigoje jam priklausantis DTEK holdingas užbaigs trečiąjį vėjo jėgainių parką. Įmonei taip pat priklauso saulės energijos kolektorių parkai, įskaitant ir didžiausią Ukrainoje. Achmetovas yra antras didžiausias verslininkas Ukrainos atsinaujinančios energetikos sektoriuje, nusileidžiantis tik „CNBM“.

Visų šių įmonių sėkmė yra priklausoma nuo „žaliojo tarifo“. „Žaliojo tarifo“ sistema kol kas atrodo esanti sėkminga, investicijos į atsinaujinančius energijos šaltinius tapo trečiu patraukliausiu sektoriumi tiesioginėms investicijoms Ukrainoje, neskaitant žemės ūkio ir IT sektoriaus. „Kaip ir kitose šalyse, specialios reguliavimo sistemos įvedimas buvo naudingas DTEK ir kitų investuotojų sprendimui investuoti į šį sektorių, tai taip pat buvo būtina sąlyga siekiant pritraukti užsienio įmones skolintis lėšų reikiamai importuojamai įrangai finansuoti“, – pareiškime rašė „DTEK“.

Achmetovo kolega, milijardierius, paukštynų verslo magnatas Jurijus Kosiukas, perėjo prie biodujų, o multimilijonierius ir IT sektoriaus investuotojas Vasilis Kmelnickis pastatė saulės elektrinę.

Užsienio investuotojų bandymai įsitraukti

Aukšti supirkimo tarifai taip pat pritraukė ir užsienio investuotojus. Nuo Prancūzijos „Total“ iki įmonių Kinijoje, JAV, Kanadoje, Norvegijoje ir Lietuvoje – visos šios šalys skiria investicijų į Ukrainos atsinaujinančius energijos šaltinius.

Pagal „Transparency International“ metinį indeksą, Ukraina yra vena labiausiai korumpuotų šalių pasaulyje, čia nelengva užsiimti verslu. Užsienio įmonės didelę dalį investicijų išleidžia advokatams siekdamos suprasti sistemą.

„Jei paklaustumėte, kuo šiandien užsiima advokatai, jie sprendžia tik su ekologiška energija susijusias problemas“, – sakė Amerikos prekybos rūmų Ukrainoje vadovė Andy Hunder. Investuotojai skundžiasi, jog „žalieji tarifai“ skiriami neskaidrus ir nenuspėjamu būdu, kuris sunkiai suprantamas užsienio investuotojams. Vienas investuotojas prieigos prie tinklo suteikimą apibūdino kaip „kliūtį“. Be to, politinė ir reguliavimo aplinka tebėra nepastovi.

„Ar susidūrėme su iššūkiais? Be abejo, bet mes taip pat juos įveikėme. Mūsų perspektyvos ilgalaikės, todėl tęsiame antros saulės elektrinės statybas netoli Mykolajivo bei vėliau šiais metais planuojame pastatyti dar dvi papildomas elektrines Odesoje, elektrinės iki metų pabaigos padidins bendrą gaminamos elektros energijos kiekį iki 56 MW“, – sakė Generalinis Kanados įmonės „TIU“ direktorius Michaelas Jurkovičius.

Šiemet bendras Ukrainos ekologiškos energijos pajėgumas padidės 50 proc. – iki 3 gigavatų. Daugelis nerimauja, jog dėl „žaliųjų“ subsidijų nebegalės įsigyti elektros energijos. Praėjusiais metais vidutinio namų ūkio sąskaita už elektros energiją išaugo 19 proc., o tuo tarpu elektros energijos paklausa padidėjo tik 2 proc. Vieną dalį šio padidėjimo sukėlė „žaliosios“ subsidijos, kitą lėmė Tarptautinio valiutos fondo paskatinimas atisakyti rinką iškraipančių dujų subsidijų.

Parlamentas aptarinėja alternatyvius įstatymo projektus su skirtingomis nuostatomis, tačiau jaučiama, kad sistema atsisakys „žaliųjų“ tarifų ir pereis prie aukcionų, tai netgi gali įvykti anksčiau nei 2020 metais.

Pastangos keisti sistemą kelia tiek oligarchų, tiek užsienio investuotojų pasipriešinimą, nes jie nerimauja dėl galimai atimtos galimybės pasipelnyti. „Parlamente yra žiaurių lobistų“, sakė Bielkova.

