Vokietijoje sutrukdytas planuotas irakiečių „islamistinis išpuolis“ 

Vokietijos policijos specialiosios pajėgos trečiadienį suėmė tris irakiečius, kaip įtariama, planavusius surengti islamistiniais motyvais grindžiamą ataką, panaudojant sprogmenis, šaunamąjį ginklą ir transporto priemonę.

Du iš šių vyrų „2018 metų pabaigoje nusprendė įvykdyti Vokietijoje islamistinį išpuolį“, sakoma prokuratūros pranešime.

„Remiantis turimais tyrimo duomenimis, kaltinamieji dar nebuvo pasirinkę taikinio savo atakai, – pridūrė prokurorai. – Dabar aiškinamasi, ar kaltinamieji priklausė kokiai nors teroristinei grupei.“

Įtariamieji buvo įvardyti kaip 23 metų Shahinas F. ir Hershas F., o jų numanomas bendrininkas – kaip 36 metų Raufas S.

Jie buvo areštuoti per anksti ryte surengtus reidus Ditmaršene, esančiame Šlėzvigo-Holšteino žemėje netoli sienos su Danija.

Įtariama, kad Shahinas F. parsisiuntė internetu bombų gamybos instrukcijų ir paprašė vieno pažįstamo Didžiojoje Britanijoje atsiųsti jam uždelstinį sprogdiklį. Tačiau šį planą sužlugdė Jungtinės Karalystės policija.

Naujienų portalas „Spiegel Online“, remdamasis neįvardytais šaltiniais saugumo tarnybose, nurodė, kad šie vyrai į Vokietiją atvyko 2015 metų rudenį, per patį migrantų antplūdžio piką.

Jis ir Hershas F. taip pat kaupė sprogstamąsias medžiagas, išimtas iš pirotechninių užtaisų, nurodė pareigūnai.

Be to, jie prašė Raufo S. gauti šaunamąjį ginklą. Vis dėlto gavę pasiūlymą įsigyti 9 mm kalibro Makarovo pistoletą iš vyro, pranešime įvardijamo kaip Walidas Khaledas Y. Y., įtariamieji esą nusprendė, kad už ginklą prašoma suma yra per didelė.

Kadangi irakiečiai norėjo per savo ataką pasinaudoti transporto priemone, Shahinas F. šių metų pradžioje pradėjo lankyti vairavimo kursus, sakė prokurorai.

Policija taip pat surengė su šiuo įtariamu sąmokslu susijusių reidų Meklenburgo-Pomeranijos ir Badeno-Viurtembergo žemėse.

Vienas iš įtariamųjų esą kalbėjo norįs atakuoti didžiausią įmanomą grupę „bedievių, bet ne vaikų“, rašo „Spiegel Online“.

