Vladimiro Putino metinė konferencija: svarbiausi akcentai 

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį atsakinėjo į žurnalistų klausimus metinėje spaudos konferencijoje.

Rusijos ateitis – 5 ekonomika pasaulyje

Prezidentas džiaugėsi dar vienais ekonominio augimo metais po ankstesnio sąstingio laikotarpio ir sakė, kad norėtų matyti šalį ekonomiškai pajėgiausių pasaulio valstybių penketuke.

„Svarbiausia, ekonomiškai turime patekti į kitą lygą“, – sakė V. Putinas žurnalistams ir pridūrė: „Tikrai galėtume užimti penktą vietą pagal ekonomikos dydį. Manau, tai ir padarysime.“

Apibendrindamas metų rezultatus jis sakė, kad Rusijos BVP augimas šįmet turėtų sudaryti 1,8 proc., o pramonės gamyba augo sparčiau ir pasiekė 3 procentus.

V. Putinas pažymėjo, kad šalies tvirtos valiutos atsargos nuo 432 mlrd. JAV dolerių metų pradžioje išaugo iki 464 mlrd. dolerių.

Teigiama statistika fiksuota po sudėtingo pastarųjų metų laikotarpio, kai Rusijos ekonomika smarkiai nukentėjo dėl kritusių naftos kainų ir Vakarų sankcijų.

Pernai Rusijos ekonomika po dvejus metus trukusio sąstingio paaugo 1,5 procento.

V. Putinas pažadėjo, kad vyriausybė imsis paskatų spartinti ekonomikos augimą.

GOOGLE rekomenduoja Straipsnio tęsinys – žemiau

Branduolinio karo grėsmė

Kalbėdamas per savo metinę spaudos konferenciją Kremliaus vadovas atkreipė dėmesį į JAV ketinimus trauktis iš 1987 metų Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties (INF). Pasak V. Putino, jeigu JAV dislokuos Europoje vidutinio nuotolio raketų, Rusija bus priversta imtis atsakomųjų priemonių.

Jis taip pat pažymėjo, kad Vakarų šalių analitikai pastaruoju metu jau ne kartą kalbėjo apie išaugusią mažos galios branduolinių ginklų panaudojimo tikimybę.

V. Putinas perspėjo, kad „yra tendencija mažinti slenkstį“ sprendimui panaudoti branduolinius ginklus ir pridūrė, kad „šio slenksčio mažinimas gali vesti prie pasaulinės branduolinės katastrofos“.

Prezidentas taip pat sakė, kad JAV svarsto galimybes naudoti balistines raketas su įprastomis kovinėmis galvutėmis. Pasak jo, tokios raketos gali būti palaikytas branduoline ataka ir išprovokuoti branduolinį atsakomąjį smūgį.

Sveikina Donaldo Trumpo sprendimą

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė palaikantis JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimą išvesti amerikiečių kontingentą iš Sirijos, paskelbus pergalę prieš džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS).

„Faktas, kad JAV nusprendė išvesti savo pajėgas, yra teisingas“, – Rusijos lyderis sakė per savo metinę spaudos konferenciją. V. Putinas sakė, kad „kalbant apie pergalę prieš IS, apskritai sutinku su Jungtinių Valstijų prezidentu“, ir pridūrė, kad „mes sudavėme rimtų smūgių IS Sirijoje“.

Vis dėlto jis išreiškė abejonių dėl Vašingtono veiksmų.

„Mes lyg ir nematome Amerikos pajėgų išvedimo požymių, bet darome prielaidą, kad tai įmanoma – juolab kad judame politinio sureguliavimo keliu“, – sakė V. Putinas.