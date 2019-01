Venesuelos opozicija atmeta derybas su diktatoriumi 

Venesuelos opozicijos lyderis Juanas Guaido penktadienį pareiškė nedalyvausiantis „netikrame dialoge“ su prezidentu Nicolas Maduro, pasisiūliusiu su juo susitikti įsiplieskus ginčui dėl valstybės vadovo posto.

J. Guaido, Nacionalinio Susirinkimo pirmininkas, trečiadienį pasiskelbė „pareigas einančiu prezidentu“, mesdamas iššūkį N. Maduro, anksčiau šį mėnesį pradėjusiam antrąja kadenciją po ginčijamų rinkimų.

56 metų N. Maduro sakė esąs atviras galimybei surengti derybas su 35 metų J. Guaido.

„Esu įsipareigojęs nacionaliniam dialogui. Šiandien, rytoj ir visada – esu įsipareigojęs ir pasiruošęs vykti, kur tik reikės. Jeigu man asmeniškai reikėtų susitikti su šiuo jaunuoliu... – vykčiau“, – kairiųjų pažiūrų lyderis sakė per spaudos konferenciją.

J. Guido iškart atmetė šį pasiūlymą.

„Kai jie nepasiekia norimų rezultatų represijomis, tuomet pasiūlo netikrą dialogą“, – opozicijos lyderis sakė per atskirą spaudos konferenciją vienoje Karakaso aikštėje.

„Noriu, kad pasauliui ir šiam režimui būtų aišku: niekas čia nepasirašo netikram dialogui“, – pridūrė jis.

Ši priešprieša suskaldė tarptautinę bendruomenę: kai kurios šalys, tarp jų Jungtinės Valstijos ir keliolika kitų Vakarų pusrutulio valstybių, pripažino J. Guaido laikinuoju prezidentu. Tačiau kitos, įskaitant Rusiją ir Kiniją, teisėtu šalies vadovu tebelaiko N. Maduro.

Kita vertus, kai kurios pastarosios grupės narės ragina abi puses pradėti derybas – įskaitant Meksiką, pareiškusią, kad ji yra pasiruošusi suteikti erdvę šiam dialogui.

„Negalime to įvykdyti be abiejų pusių prašymo... (bet) esame visokeriopai nusiteikę padėti vystyti dialogą, be jėgos naudojimo ar smurto, kad būtų išspręstos problemos“, su kuriomis susiduria Venesuela, sakė Meksikos prezidentas Andresas Manuelis Lopezas Obradoras.

Meksika yra stambiausia Lotynų Amerikos žaidėja, tebepripažįstanti N. Maduro, bet kartu su Urugvajumi ragino abi puses tartis.

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas ketvirtadienį irgi ragino abi puses pradėti derybas ir „vengti eskalavimo, galinčio atvesti prie konflikto, kuris būtų nelaimė Venesuelos žmonėms ir regionui“.

Tačiau J. Guaido nerodė jokių ženklų, kad yra linkęs į kompromisą, ir paragino ateinančią savaitę surengti „didžiulę demonstraciją“. Opozicijos lyderis žadėjo, kad žmonės liks gatvėse, kol N. Maduro atsistatydins.

GOOGLE rekomenduoja