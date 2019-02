Vatikanas renkasi aptarti seksualinio išnaudojimo Bažnyčioje 

Kunigų seksualiai išnaudotos aukos reikalauja ryžtingų Bažnyčios veiksmų, kad būtų padarytas galas dešimtmečius trunkančiai dvasininkų pedofilijai ir jos dangstymui. Vasario 21–24 dienomis popiežius Pranciškus sukvietė į Vatikaną vyskupus ir kitus aukštus dvasininkus aptarti, kaip Bažnyčia gali apsaugoti vaikus ir paauglius.

Ilgai lauktą ir ketvirtadienį Vatikane prasidedantį aukštų katalikų dvasininkų susitikimą lydi ir nauja knyga apie tamsų pasaulį pačiame Vatikane. Ryškėja dar vienas skandalas – paplitusio moterų vienuolių seksualinio išnaudojimo, kurį vykdo kunigai ir vyskupai. Tai pirmą kartą viešai pripažino ir Pranciškus.

Šiomis dienomis aštuoniomis kalbomis 20-yje šalių pasirodančioje 570 puslapių knygoje „In the Closet of the Vatican: Power, Homosexuality, Hypocrisy“ („Vatikano spintoje: galia, homoseksualumas, veidmainystė“) tvirtinama, jog aukšti Katalikų bažnyčios ir Vatikano dvasininkai, garsiausiai puolę homoseksualumą, patys yra gėjai. Knygoje, kurią parašė prancūzų žurnalistas Fredericas Martelis, buvęs Prancūzijos vyriausybės patarėjas, sakoma, jog gėjai yra maždaug keturi iš penkių – arba 80 proc. – Vatikane dirbančių kunigų.

Autorius rinko medžiagą ketverius metus, daug laiko praleido Romoje ir kitur, atlikdamas tyrimą padarė 1500 interviu 30-yje šalių, pakalbino 41 kardinolą, 52 vyskupus, 45 apaštalinius nuncijus bei 200 kunigų ir seminaristų. Leidykla pristato knygą kaip „pritrenkiančią ataskaitą apie korupciją ir veidmainystę pačioje Vatikano širdyje“, apnuoginančią „Vatikano ir Katalikų bažnyčios supuvimą iš vidaus“. Teigiama, kad ši labiausiai saugoma Vatikano paslaptis nėra jokia paslaptis popiežiui Pranciškui, todėl jis nuolat viešai pasisako apie veidmainystę.

Vykstant susitikimui Romoje knyga, kurios ištraukos jau paskelbtos, papila dar daugiau alyvos į ugnį, ja pasinaudos visos į Romą atvykusios grupės, reikalaujančios Bažnyčios atskaitingumo ir skaidrumo tarptautiniu mastu. Šią savaitę jos rengia „Teisingumo vigiliją“ prie Vatikano ir „Nulinės tolerancijos eitynes“ į Šv. Petro aikštę. Reikalaujama netoleruoti visų su vaikų seksualiniu išnaudojimu susijusių dvasininkų ir nedelsiant juos nušalinti. Tačiau Vatikano šaltiniai tokius lūkesčius linkę atvėsinti, be kita ko, atkreipdami dėmesį ir į tai, jog teisinis vaiko apibrėžimas visame pasaulyje nepakankamas. Net ir pats Pranciškus neteikia daug vilčių dėl susitikimo, apie kurį paskelbė pernai rugsėjį. Neseniai popiežius minėjo „išpūstus lūkesčius“ ir sakė, kad išnaudojimo problema niekur nedings, tai „žmogiška problema“, egzistuojanti visur.

Nenoras deramai imtis problemos arba pavėluoti mėginimai ją spręsti gali turėti padarinių, kurie jau buvo jaučiami per Pranciškaus vizitą Airijoje pernai rugpjūtį – į popiežiaus mišias Fenikso parke, Dubline, susirinko tik 132 tūkst. žmonių. Prieš porą savaičių Abu Dabyje, kaip skelbiama Vatikano naujienų svetainėje, į popiežiaus mišias suplūdo 180 tūkst. maldininkų. Skaičius Airijoje, iki šiol laikytoje viena stipriausių katalikiškų šalių pasaulyje, taip smarkiai pranoktas musulmoniškoje valstybėje, negali būti paaiškintas vien lietučiu Dubline ir sustiprintu saugumu.

Vienuolės patiria seksualinę vergiją

Tarp maždaug 160–180 Vatikano susitikimo dalyvių yra tik 10 moterų. Praėjusį mėnesį atsistatydinęs Vatikano doktrinos ir tikėjimo kongregacijos, atsakingos už seksualinio išnaudojimo atvejus, vadovas Hermannas Geissleris neigia vienos buvusios vienuolės kaltinimus, kad jis seksualiai pasinaudojo pranašesne savo padėtimi jos atžvilgiu per išpažintį. Skrisdamas iš Abu Dabio į Romą ir atsakydamas į žiniasklaidos klausimus Pranciškus sakė, jog šis naujausias seksualinio išnaudojimo skandalas yra besitęsianti problema, kai kurių kunigų įgaliojimai dėl to jau suspenduoti. „Ar reikia padaryti daugiau? Taip, – kalbėjo Pranciškus. – Ar turime tam valią? Taip. Bet tai kelias, kuriuo jau pradėjome eiti.“

Popiežius paminėjo savo pirmtaką Benediktą XVI, kurio nuostata šiuo požiūriu buvusi „labai stipri“ ir jis siekęs pašalinti dvasininkus, įsivėlusius į seksualinį išnaudojimą ir moterų vienuolių „seksualinę vergiją“. Tai jokia naujiena, nes dar 1994 metais airių vienuolė Maura O’Donoghue pateikė Vatikanui išsamią ataskaitą apie kunigų vykdomą moterų vienuolių seksualinį išnaudojimą 22 šalyse. Po metų ji tai aptarė su kardinolu Eduardo Martinezu Somalo, tada buvusiu Vatikano religinio gyvenimo kongregacijos prefektu, bet niekas nepasikeitė.

Pasipriešinimas Vatikano viršūnėse

Vienas iš organizacijos „Ending Clergy Abuse“, siekiančios padaryti galą dvasininkų piktnaudžiavimui, steigėjų Peteris Isely sakė, kad prieš sušaukdamas vyskupus iš viso pasaulio popiežius Pranciškus patiria aukščiausių Vatikano pareigūnų pasipriešinimą, bet tai niekai, palyginti su tuo, ką teko patirti seksualinio išnaudojimo aukoms, tokioms kaip jis pats, kai buvo berniukas, kuriuo seksualiai naudojosi kunigas.

Kardinolai Vatikano Šv. Petro aikštėje.

Praėjusį šeštadienį Vatikanas paskelbė, jog Pranciškus pritarė buvusio Amerikos kardinolo Theodore'o McCarricko pašalinimui iš dvasininkų luomo už mažamečių ir suaugusiųjų seksualinį išnaudojimą. Tačiau prievartą patyrusiųjų advokatai reikalauja, kad Pranciškus pasakytų, ką jis ir kiti aukšti Vatikano pareigūnai žinojo apie dešimtmečius trukusią prelato nusikalstamą veiklą. Pasak P. Isely, šioje pasaulinėje krizėje padėtį pakeisti gali tik tai, jei iš dvasininkų luomo bus pašalintas ne tik vaiką išnaudojęs kunigas, bet ir tas, kuris dangstė nusikaltimus.

Dar viena šios grupės steigėjų, Jamaikoje gimusi Denise Buchanan teigia buvusi septyniolikos metų kunigo žaginama ir prievartaujama. Jos žaginimas baigėsi nėštumu, kunigas pasirūpino abortu.

Daugelyje šalių atskleisti atvejai, kaip kunigai žagino vaikus ir kaip vyskupai slėpė šiuos seksualinius nusikaltimus, išjudino daugelio katalikų tikėjimą.

Daugelyje šalių atskleisti atvejai, kaip kunigai žagino vaikus ir padarė kitus seksualinius nusikaltimus, bei tai, kaip vyskupai slėpė šiuos nusikaltimus, jau išklibino daugelio katalikų tikėjimą. Todėl susitikimas Vatikane yra ir didelis išbandymas popiežiui, parodysiantis, ar jis gali garantuoti saugumą vaikams ir nubausti išnaudotojus bei apie tai žinojusius jų vyresniuosius. Vidinį Bažnyčios pasipriešinimą tam įžvelgia ir Vatikano stebėtojas veteranas Marco Politi. „Kova vyksta. Popiežius ir jo šalininkai nori pokyčio, tačiau visame pasaulyje yra daug vyskupų ir kitų dvasininkų, kurie nenori skaidrumo ir įstatymų taikymo“, – sakė jis.

Pranciškaus kritikai teigia, jog popiežius pats yra Katalikų bažnyčios hierarchinės kultūros produktas ir per lėtai pripažįsta aukščiausių dvasininkų vaidmenį ginant kunigus pedofilus.

Vatikane tarpsta gėjų subkultūra

F. Martelis akcentuoja, jog daugeliu seksualinio išnaudojimo atvejų kunigai bei vyskupai dangsto agresorius dėl savo pačių homoseksualumo ir baimės, jog kilus skandalui tai paaiškės. Jis pateikia Kolumbijos kardinolo Alfonso Lopezo Trujillo pavyzdį. Šis Pietų Amerikos kardinolas buvo svarbiausias popiežiaus Jono Pauliaus II žmogus dogmatiškai ginant tradicinį Bažnyčios mokymą apie homoseksualumą ir kontracepciją, bet jis gyveno dvilypį gyvenimą mėgaudamasis vyrų prostitučių paslaugomis. Būtent kardinolas A. L. Trujillo 1992 metais inicijavo Vatikano pasaulinius šeimų susitikimus, kurių tikslas – diegti tradicinį požiūrį į santuoką tarp vyro ir moters. Ši slaptumo kultūra, reikalinga išlaikyti tylai apie homoseksualumą Bažnyčioje, leido nuslėpti seksualinį išnaudojimą ir paskatino prelatus veikti. Dvasininkų homoseksualumą autorius laiko varomąja seksualinio išnaudojimo jėga, popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimą aiškina iš dalies negebėjimu nei vadovauti tokiai aplinkai, nei jos kontroliuoti.

Seksualinio išnaudojimo atvejai Bažnyčioje gali pakirsti popiežiaus Pranciškaus moralinį autoritetą.

Savo homoseksualumo neslepiantis F. Martelis įvardija daug Benedikto XVI pasitraukimo veiksnių, įskaitant blogėjančią sveikatą. Visa tai jis vadina Benedikto „kryžiaus keliu“ bei teigia, jog dešimt iš keturiolikos popiežiaus atsistatydinimo priežasčių „buvo susijusios su homoseksualumo problema“. Autorius nepagrindžia savo teiginių įrodymais, tik mini gandus ir begalinį Benedikto potraukį puošniems liturginiams drabužiams, teigia jį mėgus flirtuoti, o taip pat priduria, jog dauguma praėjusio amžiaus popiežių mažų mažiausiai buvo linkę į homoseksualumą. Rašydamas apie Jono Pauliaus II ir jo svarbiausių padėjėjų lenkų prelato Stanisławo Dziwiszo ir kardinolo Angelo Sodano laikus, F. Martelis juos laiko seksualinės ir finansinės korupcijos, dažnai susipinančios, epocha. Jis daro išvadą, jog ne vienas A. Trujillo, o daugelis Joną Paulių II supusių kardinolų gyveno dvilypį gyvenimą, vadina artimiausią šio popiežiaus aplinką „geidulių žiedu“.

Romoje F. Martelis kalbino prie Termini geležinkelio stoties parsiduodančius vyrus, kurie sakė, kad dauguma nuolatinių jų klientų yra kunigai ir Bažnyčios hierarchai, dažniausiai jie yra ir patys reikliausi klientai. Italijos karabinieriai (policininkai) taip pat atskleidė daug atvejų, susijusių su vyrų prostitucija ir Vatikano pareigūnais, kurie save gindami prisidengia diplomatine neliečiamybe. Vienuolika jo pakalbintų Vatikaną saugančių Šveicarijos gvardiečių pasakojo jautęsi it būtų „šviežia mėsa“ Romos kurijos nariams. „Jie siekia primesti mums celibatą ir neleisti vesti, nes nori mus pasilaikyti sau“, – sakė vienas gvardietis.

