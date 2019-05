Ukraina rengia sankcijų paketą Rusijai 

Ukrainos ministrų kabinetas rengiasi paruošti sąrašą Rusijos pareigūnų, susijusių su supaprastintos Rusijos pasų išdavimo procedūros organizavimu ir realizavimu Kijevo nekontroliuojamose teritorijose Rytų Ukrainoje, kuriems individualiai bus taikomos sankcijos.

„Mes jau dabar žinome sąrašą asmenų, tiesiogiai susijusių su neteisėta veikla – pasų išdavimu Ukrainos piliečiams ir, faktiškai, spaudimu piliečiams ir jų vertimu gauti tokius dokumentus. Mes dabar ruošiame sąrašą Rusijos pareigūnų, kuriems, bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais, turi būti taikomos individualios sankcijos“, – po vyriausybės posėdžio pareiškė vyriausybės ministras laikinai okupuotų teritorijų ir perkeltų asmenų klausimais Vadimas Černyšas žurnalistams.

Jis pabrėžė, kad vyriausybė nusprendė, jog Rytų Ukrainoje, vadinamajame Donbase, Rusijos Ukrainos piliečiams išduodami pasai yra neteisėti ir negaliojantys.

Be to, vyriausybė nutarė per Užsienio reikalų ministeriją kreiptis į užsienio valstybes, ragindama jas taip pat pripažinti tokius dokumentus negaliojančiais.

„Šie pasai bus laikomi nelegaliais“, – Ukrainos ministras pirmininkas Volodymyras Hroismanas sakė vyriausybės posėdyje.

„Mes niekada nepripažinsime valstybės agresorės išduotos pilietybės. Tai prilygsta nacistinės Vokietijos tam tikriems žmonėms išduotiems „Ausweis“ (tapatybės) dokumentams“, – pridūrė premjeras.

Rusijos išduotus pasus turintys ukrainiečiai negalės kirsti valstybės sienos ir naudotis jais Ukrainos teritorijoje.

Ta pati taisyklė bus taikoma rusams, išsiėmusiems savo pasus tuose centruose, kuriuose išduodami dokumentai separatistinių respublikų gyventojams, perspėjo V. Hroismanas.

Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas trečiadienį sakė, kad Rusija „tęs pasų išdavimą tiems piliečiams, kurie jų nori ir kuriems gali būti taikomas prezidentinis dekretas“.

Balandžio 24 dieną Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsaką dėl lengvesnės rusiško paso išdavimo tvarkos tam tikroms asmenų grupėms.

Remiantis juo, teisę gauti rusišką pasą įgijo asmenys, nuolat gyvenantys nepripažintose Donecko ir Luhansko „liaudies respublikose“ – Ukrainos rytiniuose regionuose, kurie 2014 metais vienašališkai atsiskyrė nuo Ukrainos ir yra kontroliuojami Maskvos remiamų separatistų administracijų.

V. Putinas taip pat neseniai pareiškė, kad ukrainiečiai ir rusai yra „viena tauta“, todėl bendra „broliškų valstybių“ pilietybė jiems bus naudinga.

Po to, kai per provakarietišką sukilimą Kijeve buvo nuverstas Kremliaus palaikytas režimas, 2014 metais Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį ir ėmė remti prorusiškus separatistus Rytų Ukrainoje. Konfliktas jau nusinešė 13 tūkst. gyvybių.

