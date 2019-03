Theresa May: galime niekada nepalikti ES 

Didžiosios Britanijos premjerė Theresa May penktadienį pareiškė, kad jei parlamentas kitą savaitę atmes jos „Brexit“ susitarimą, „galime niekada nepalikti ES“.

Susitarimui „tereikia vieno stumtelėjimo, kad būtų išspręsti paskutiniai konkretūs mūsų parlamento nuogąstavimai“, kalbėjo premjerė sakydama kalbą Grimsbio mieste.

„Taigi, nestabdykime (proceso). Padarykime, ko reikia, kad antradienį parlamentarai pritartų susitarimui“, – pridūrė ji.

„Kitą savaitę įstatymų leidėjai turės priimti lemtingą sprendimą: išreikšti pritarimą sutarčiai dėl „Brexit“ arba ją atmesti. Išreikškite pritarimą, ir Jungtinė Karalystė paliks Europos Sąjungą. Atmeskite, ir niekas nežinos, kas vyks toliau“, – pabrėžė vyriausybės vadovė.

„Galbūt mes daugelį mėnesių nepasitrauksime iš ES, galbūt išstosime be garantijų, kurias suteikia sutartis. Galbūt mes apskritai niekada nepaliksime (bloko)“, – pažymėjo premjerė.

„Tai būtų politinė nesėkmė. Būtų nuvilti daugiau kaip 174 mln. žmonių, kurie balsavo už išstojimą iš ES, be to, būtų padaryta didžiulė žala jų pasitikėjimui mūsų demokratija“, – sakė Th. May.

Sausio 15 dieną britų parlamentarams didžiuliu balsų skirtumu atmetus Londono ir Briuselio sudarytą susitarimą, premjerė bando išsireikalauti iš ES garantijų dėl kontroversiškiausio klausimo – susitarime numatyto vadinamosios „apsidraudžiamosios priemonės“ (backstop) mechanizmo.

Kritikai teigia, kad dėl „apsidraudžiamosios priemonės“, turinčios leisti išlaikyti atvirą sieną su Airija, Britanija gali būti priversta neribotą laiką laikytis ES prekybos taisyklių.

„Permainų akimirka“

Aukšto rango Th. May komandos pareigūnai pastarosiomis dienomis nevengė perspėjimų apie tai, kad Britanija gali niekada nepalikti Bendrijos, ir galimas to komplikacijas ES.

„Tai yra permainų akimirka mūsų santykiuose tarp JK ir ES, ir istorija labai griežtai pasmerks abi puses, jei mums nepavyks“, – BBC radijui sakė britų diplomatijos vadovas Jeremy Huntas (Džeremis Hantas).

„Žinome, ko reikia, kad susitarimui pritartų Bendruomenių Rūmai, ir šis svarbus pokytis leistų (JK vyriausybei) pareikšti, jog nebūsime amžinai įstrigę muitų sąjungoje“, – pridūrė jis.

„Tai nėra nepagrįstas prašymas“, – pabrėžė J. Huntas.

Grimsbyje iki praėjusio amžiaus vidurio buvo didžiausias pasaulyje žvejybos laivynas, tačiau jis drastiškai sumenko, kai Britanija prisijungė prie Europos Bendrijų ir ėmė laikytis bendros žuvininkystės politikos.

2016-ųjų referendume apie 70 proc. Šiaurės Rytų Linkolnšyro rinkėjų nubalsavo už šalies pasitraukimą iš ES.

Įtemptos derybos

Derybininkai ruošiasi įtemptai dirbti visą savaitgalį, bandydami rasti išeitį iš aklavietės „apsidraudžiamosios priemonės“ klausimu. Šia priemone siekiama užtikrinti, kad siena tarp Bendrijos narės Airijos ir JK provincijos Šiaurės Airijos liktų atvira, jeigu nebūtų sudarytas alternatyvus susitarimas dėl prekybos.

„Šios diskusijos nenutrauktos, labai greitai jas pratęsime. Panašu, kad jos vyks visą savaitgalį“, – britų parlamentarams sakė deryboms vadovaujantis generalinis atornėjus Geoffrey Coxas (Džefris Koksas).

Londonas turi susitarti su Briuseliu iki sekmadienio vakaro, nes bet kokie nauji dokumentai, susiję su susitarimu, turėtų būti paskelbti pirmadienį – parlamente numatyto balsavimo išvakarėse.

Jei Th. May antradienį vėl patirs nesėkmę, trečiadienį deputatai balsuos dėl to, ar numatytu laiku – kovo 29 dieną – trauktis iš ES nesudarius susitarimo. Jei tam būtų nepritarta, ketvirtadienį parlamentas spręstų, ar prašyti ES atidėti „Brexit“.

Prašymui atidėti „Brexit“ turėtų vieningai pritarti visos Bendrijos narės. Jei prašymas būtų atmestas, Britanijai tektų kovo 29-ją palikti ES.

Reklama