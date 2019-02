Teismas: Latvijos banko vadovas nušalintas neteisėtai 

Europos Teisingumo Teismas (ETT) neteisėtu pripažino į korupcijos skandalą įsivėlusio Ilmaro Rimševičiaus nušalinimą nuo Latvijos banko vadovo posto.

EET nutartyje teigiama, jog ir laikinas draudimas vykdyti pareigas laikytinas nušalinimu nuo jų.

ETT patenkino I. Rimševičiaus ir Europos Centrinio Banko (ECB) ieškinius, kuriais buvo užginčytas atitinkamas Latvijos korupcijos prevencijos biuro sprendimas. Juo vadovaujantis I. Rimševičiui, kuriam pernai buvo pateikti kaltinimai kyšininkavimu ir prekyba poveikiu, neleista toliau vykdyti Latvijos banko prezidento pareigas.

I. Rimševičius ETT posėdyje tvirtino, jog jam inkriminuojamų nusikaltimų nepadarė, o jų įrodymų teisėsauga nepateikė.

ETT konstatavo, kad per rašytinį bylos nagrinėjimo procesą Latvija nepateikė jokių net preliminarių I. Rimševičiaus sunkaus nusikaltimo įrodymų, to negalėjo padaryti ir per teismo posėdžius, taip nesugebėdama pagrįsti sprendimą dėl jo nušalinimo nuo centrinio banko vadovo pareigų, vadovaujantis ECB statutu.

Nutartyje teigiama, kad ETT savo kompetencijos ribose privalo užtikrinti, kad sprendimas nušalinti centrinio banko vadovą nuo pareigų gali būti priimtas tik tuo atveju, jei yra pakankamai ženklų, kad jis padarė rimtų pažeidimų, ir tokia priemonė pagrįsta.

Nutartyje pažymima, kad ETT neatstoja tam tikros valstybės teismo, kurio kompetencija apima sprendimus dėl kaltinamojo banko vadovo baudžiamosios atsakomybės. Be to, ETT netrukdo ikiteisminiam tyrimui, kurį vykdo kompetentingos administracinės arba teismų institucijos.

Pernai birželį ilgametis Latvijos banko vadovas I. Rimševičius buvo apkaltintas paėmęs 0,5 mln. eurų kyšį, nors jis tai griežtai neigia. I. Rimševičius atsisakė atsistatydinti ir nuo praėjusių metų vasario mėnesio yra nušalintas nuo pareigų Latvijos centriniame banke bei ECB Valdančiojoje taryboje.

