Tailando rinkimai – balsavimas hibridinės demokratijos sąlygomis 

Sekmadienį Tailando gyventojai eis prie balsadėžių ir rinks naują parlamentą. Jiems teks apsispręsti, ar nori, kad šalį ir toliau valdytų prieš penkerius metus valdžią perėmusi chunta, ar geriau valstybės vairą perduoti civiliams politikams.

2014 metų gegužę Tailando kariuomenė užėmė valdžią. Tada kariškiai teigė, kad tai perversmas, po kurio šaliai daugiau jokių perversmų nebeprireiks. Vienas iš perversmo lyderių sakė, jog kariuomenės bandymas įvesti tvarką Tailande 2006-aisiais buvo nesėkmingas, o šį kartą žadėjo viską sutvarkyti taip, kad kariškiams daugiau niekada nebereiktų kištis į valstybės reikalus.

Kaip rašo portalas BBC, oficialiai 2014-aisiais kariuomenė valdžią Tailande perėmė siekdama nutraukti politinius neramumas, trikdžiusius šalies gyvenimą beveik dešimtmetį. Tačiau esminiai, oficialiai neskelbiami chuntos tikslai buvo dvejopi. Pirma, užtikrinti, kad sklandžiai įvyktų pirmasis per 70 metų karališkojo sosto paveldėjimas (po karaliaus Bhumibolo Adulyadejo mirties 2016 metais tai padaryti pavyko).

Antra, užgniaužti nuverstą premjerą Thaksin Shinawatrą, laimėdavusį visus rinkimus nuo 2001-ųjų, palaikantį politinį judėjimą. Jis laikomas egzistencine grėsme karališkųjų rūmų, kariuomenės ir stambiojo verslo aljansui, dominavusiam Tailande didžiąją jo šiuolaikinės istorijos dalį. Sekmadienį vyksiančius rinkimus reikėtų vertinti atsižvelgiant į šį kontekstą.

Kariuomenė valdžios įsikibusi tvirtai

Kariškiai toli gražu nesiruošia perleisti valdžios civiliams politikams, o rimtai siekia pratęsti savo valdymą. Perversmui vadovavęs ir ministru pirmininku nuo 2014 metų gegužės esantis generolas Prayuthas Chan-ocha tikisi išlikti valdžioje. Šiam tikslui pernai įsteigta nauja politinė partija „Palang Pracha Rath“ (PPRP), kurios pavadinimas reiškia „Liaudies valstybės galia“.

Ji pritraukė daugybę karinės vyriausybės pareigūnų ir iš kitų partijų priviliojo įtakingų vietinių politikų. Generolas P. Chan-ocha yra vienintelis šios politinės jėgos kandidatas į Tailando premjero postą, nors partijoms leidžiama iškelti tris kandidatus.

Kariuomenė taip pat parengė plačiai sukritikuotą Konstitucijos projektą, kuriame paskirtam 250 vietų Senatui leidžiama prisijungti prie balsavimo už ministrą pirmininką parlamente. Konstitucija įtvirtina ir naują balsavimo sistemą, nepalankią didžiausiai Tailando partijai „Pheu Thai“, palaikančiai buvusį premjerą T. Shinawatrą. Šioje sistemoje ribojama, kiek narių iš partijos gali būti išrinkta į parlamentą.

Konkurencija stipri

Tailando kariuomenės politinė padėtis išties stipri, tačiau rinkimuose konkurentų jiems netrūks.

Viešosios nuomonės apklausų rezultatai rodo, kad rinkėjai ketina būti itin aktyvūs. Nuverstojo premjero partija „Pheu Thai“ vis dar populiari šalies šiaurėje ir šiaurės rytuose, nors per rinkimų kampaniją ir uždrausta naudoti T. Shinawatros ar jo sesers Yingluck atvaizdus ir vardus. Jie abu buvo premjerai ir abu už akių nuteisti už korupciją bei gyvena savanoriškoje tremtyje.

Nuverstą premjerą remiantis politinis judėjimas laikomas egzistencine grėsme karališkųjų rūmų, kariuomenės ir stambiojo verslo aljansui, dominavusiam Tailande didžiąją jo šiuolaikinės istorijos dalį.

Tailando demokratai, kurie tradiciškai yra antra pagal dydį partija po „Pheu Thai“ ir pagrindiniai šios varžovai, atsisakė prisidėti prie generolo P. Chan-ochos vadovaujamos koalicijos. Tačiau neatsisako galimybės po rinkimų su ja dirbti, tam nusiteikusi ir vidutinio dydžio partija „Bhum Jai Thai“.

Į kovą dėl rinkėjų simpatijų stoja ir nauja įdomi žaidėja – partija „Nauja ateitis“, kuriai vadovauja telegeniškas jaunasis milijardierius, žadantis didelės apimties reformas. „Nauja ateitis“ ypač populiari tarp jaunesnių tailandiečių. Šiuose rinkimuose pirmą kartą balsuoti galės septyni milijonai pilnametystės sulaukusių gyventojų.

Politiniai varžovai gerokai apsunkina ambicingą kariuomenės siekį likti valdžioje. Gyventojų apklausos rodo, kad daug rinkėjų dar neapsisprendę, už ką balsuos. Tačiau turint omenyje represinį politinį klimatą šalyje valdant kariuomenei, daugelis tiesiog nesijaučia saugūs atvirai pareikšti savo simpatijų kokiai nors partijai. Asmeniniai generolo P. Chan-ochos reitingai vis dar aukšti – žmonėms patinka jo tiesmukas ir paprastas būdas, palyginti švari reputacija.

Nemažai stengtasi siekiant sušvelninti generolo įvaizdį: anksčiau platintos tik tos nuotraukos, kuriose jis atrodo kaip griežtas, valdingas lyderis, o dabar Tailando premjerą vis dažniau galima išvysti besišypsantį ir vilkintį pastelinės spalvos kostiumais. Tačiau pats generolas P. Chan-ocha nenoriai dalyvauja rinkimų kampanijoje, o partijai gana sunkiai sekasi sutelkti ir sudominti rinkėjus.

Visuomenė pavargo nuo skandalų ir netesimų pažadų

Tailandą valdant kariuomenei, šalies ekonomika vystėsi iš lėto ir augo mažai uždirbančių tailandiečių pragyvenimo išlaidos. Pagrindinė karinės vyriausybės rinkėjams siunčiama žinia – mes galime ir toliau užtikrinti stabilumą. Be to, jos rinkimų kampanijoje girdėti ir keli populistiniai pažadai, pavyzdžiui, pakelti minimalią algą. Daugelis rinkėjų tiesiog pavargo nuo virtinės kariuomenę persekiojančių korupcijos skandalų. Paramą jai gali sumažinti ir vyriausybės nenoras surengti parlamento rinkimus, kuriuos pažadėjo suorganizuoti per metus ar dvejus nuo perversmo, bet vis atidėliojo.

Kad kariškių valdžia prieš rinkimus ne itin pasitiki savo jėgomis, išduoda ir nuolat jų inicijuojamos įtartinos baudžiamosios bylos konkurentams. Pavyzdžiui, neseniai kaltinimai pareikšti naujam populiariam „Naujos ateities“ lyderiui Thanathornui Juangroongruangkitui.

Partijos „Pheu Thai“ ir „Nauja ateitis“ prisistato kaip demokratiškos ir antimilitaristinės politinės jėgos. Abi žada sumažinti kariškių įtaką, persmelkusią viešąjį Tailando gyvenimą. Tuo metu karinė PPRP rinkėjams siūlo išlaikyti status quo. O visos kitos partijos stengiasi privilioti rinkėjus apeliuodamos į jų pinigines. Pavyzdžiui, „Bhum Jai Thai“ siūlo legalizuoti marihuaną ir taip įkurti naujų darbo vietų bei surinkti daugiau pinigų į biudžetą.

Kokia kryptimi pasuks Tailandas, priklausys nuo to, kaip rinkimuose pasirodys kiekviena iš didžiųjų partijų. O tai prognozuoti sunku. Suskaičiuoti rinkėjų balsus ir patvirtinti rezultatus prireiks laiko. Derybos parlamente dėl postų sustos, kai gegužės pradžioje bus karūnuojamas naujas karalius. Tačiau joms atsinaujinus valdžiai vis tiek teks dorotis su įsisenėjusiais politiniais konfliktais. Kad juos išspręstų, per penkerius valdymo metus kariuomenė beveik nieko nenuveikė.

Disidentinis Tailando judėjimas

Karinės chuntos metais į savanorišką tremtį išstumta daugybė Tailando disidentų, akademikų ir aktyvistų. Dalis pasipriešinimo dalyvių saugų prieglobstį rado Vakaruose, bet dauguma, kad išvengtų kalėjimo, pasislėpė kaimyninėse šalyse.

Vienas iš jų – Thantawutas Twewarodomgulas, aktyvistas, anksčiau kalėjęs už monarchijos šmeižimą. Po perversmo jis iš Tailando išvyko į Laosą. Čia keli disidentai įkūrė skaitmenines radijo stotis, per kurias skleidžia pasipriešinimo generolams, o kai kuriais atvejais ir monarchijai, žinią.

Žmogaus teisių aktyvistai teigia, kad tokia veikla gali kelti pavojų disidentų gyvybei. Organizacijos „Human Rights Watch“ duomenimis, po perversmo dingo bent trys tailandiečiai, Laose vedę radijo laidas, kurių turinys buvo nukreiptas prieš chuntą. Praėjusių metų pabaigoje rasti sumaitoti dviejų Tailande gyvenusių radijo vedėjo Surachai Danwattananusorno padėjėjų kūnai. Pats vedėjas 2014 metų birželį, netrukus po perversmo, pabėgo į Laosą. Apie jį nėra jokių žinių nuo gruodžio vidurio. Tailande likusi jo žmona Pranee mirusi. Ji visą gyvenimą kovojo už žmogaus teises ir praleido beveik trejus metus kalėjime už monarchijos įžeidimą.

Šie šiurpą keliantys įvykiai įbaugino savanoriškoje tremtyje gyvenančius disidentus. Kai kurie jau ieško galimybių palikti Laosą ir dairosi saugesnio prieglobsčio.

Chunta ketverius metus aktyviai slopino politinius debatus, tačiau kelios savaitės prieš paskelbdama apie parlamento rinkimus dalį draudimų panaikino. Aktyvistai įsitikinę, kad tai kariuomenei netrukdo ir toliau taikyti represines priemones chuntą kritikuojantiems gyventojams.

Žmogaus teisių grupės skelbia, kad prieš karinį teismą jau stojo beveik 2 tūkst. tailandiečių. Vos kariškiams užėmus valdžią, smarkiai padaugėjo bylų dėl monarchijos šmeižimo, o nuteistiesiems pradėtos skirti rekordiškai griežtos bausmės. Kariuomenė tvirtina, kad tokios priemonės būtinos, norint apginti monarchiją, tačiau aktyvistai įsitikinę, jog tai būdas užčiaupti pasipriešinimo chuntai dalyvius.

Jau keletą metų draudžiama protestuoti Tailando gatvėse, todėl chunta nepatenkinti gyventojai savo nuomonę reiškia internete. Čia sparčiai plinta kariuomenę kritikuojantys ir pašiepiantys memai, vaizdo įrašai ar repo dainos. Tačiau laisvė internete taip pat negarantuota. Chunta smarkiai išplėtė kompiuterinių nusikaltimų apibrėžimą ir sugriežtino už juos taikomas bausmes, o kariuomenės kontroliuojamas parlamentas priėmė kibernetinio saugumo įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms be teismo sprendimo konfiskuoti elektroninius prietaisus.

