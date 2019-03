Sirijos pajėgos skelbia „visiškai eliminavusios“ IS „kalifatą“ 

JAV remiamos kurdų vadovaujamos pajėgos Sirijoje šeštadienį paskelbė užėmusios paskutinė džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) tvirtovę šalies rytuose ir pareiškė visiškai eliminavusios džihadistų „kalfatą“.

„Sirijos demokratinės pajėgos skelbia visiškai eliminavusios vadinamąjį kalifatą ir įveikusios ISIS (IS) 100 proc. (jo kontroliuotos) teritorijos“, – sakoma šio aljanso atstovo Mustefos Bali pranešime.

Jis nurodė, kad SDF po įnirtingų kautynių užėmė Bagūzo kaimą, paskutiniąją IS tvirtovę.

„Bagūzas yra laisvas, ir buvo pasiekta karinė pergalė prieš „Daesh“, – sakoma M. Bali „Twitter“ žinutėje, pavartojant „Islamo valstybės“ arabišką akronimą.

M. Bali pažaddėjo, kad bus tęsiama kova su šios ekstremistų grupuotės likučiais, kol jie bus visiškai išnaikinti.

Pranešimas žymi puspenktų metų trukusią įvairių pajėgų kampaniją prieš ekstremistų grupuotę, kuri per savo didžiausią klestėjimą 2014 metais kontroliavo Jungtinės Karalystės dydžio teritoriją Sirijoj ir Irake, įskaitant kai kuriuos didžiuosius miestus.

Dabar IS nebevaldo jokių teritorijų šiose šalyse, bet jos kovotojai toliau rengia atakas. Be to, Egipto Sinajaus pusiasalyje, Afganistane ir kitur veikia keletas ištikimybę IS paskelbusių grupuočių.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar penktadienį pareiškė, kad „Islamo valstybė“ Sirijoje yra „100 procentų“ įveikta.

„Teritorinis kalifatas Sirijoje buvo eliminuotas“, – sakė prezidento atstovė Sarah Sanders.

Tokią žinią Baltieji rūmai paskelbė po daug dienų trukusios bombardavimo kampanijos ir kitų kurdų vadovaujamų pajėgų atakų Bagūzo kaime – paskutiniame IS kovotojų kontroliuotame žemės lopinėlyje.

JAV vadovaujamos koalicijos karo lėktuvai padėjo vietos sausumos pajėgoms pulti Bagūzą, kur buvo susidurta su įnirtingu džihadistų pasipriešinimu, taip pat rasta netikėtai daug civilių, buvusių kovotojų pozicijose.

